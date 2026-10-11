Thổ Nhĩ Kỳ cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ ngày 1/11

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ ngày 1/11. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng thông tấn AFP, quyết định trên đã được đăng trên Công báo của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Quốc hội nước này thông qua luật liên quan hồi tháng 4 năm nay.

Quy định mới yêu cầu các nền tảng mạng xã hội áp dụng các biện pháp kỹ thuật và hành chính cần thiết, trong đó có xác minh độ tuổi người dùng, nhằm triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên. Quy định cũng nêu rõ, không được cung cấp cho trẻ em bất kỳ dịch vụ nào có thể gây nghiện.

Hiện Australia và một số quốc gia khác đã áp dụng các hạn chế đối với việc trẻ em sử dụng mạng xã hội, trong khi Anh, Pháp và một số nước khác cũng đang thúc đẩy các biện pháp tương tự.

Các biện pháp này nhằm bảo vệ trẻ em trước nhiều rủi ro trên không gian mạng, trong đó có tình trạng nghiện màn hình, thiếu ngủ, bắt nạt trực tuyến và rối loạn ăn uống.