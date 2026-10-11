iPhone gập bước vào cuộc chiến khốc liệt tại Trung Quốc

Mẫu điện thoại gập iPhone Duo có thể là sản phẩm mang tính quyết định thành bại của Apple. Ảnh: Reuters.

Mẫu điện thoại iPhone 18 Pro đã lên kệ được gần 3 tuần, nhưng nhu cầu ban đầu có phần kém sôi động hơn thế hệ trước. Điều này khiến giới phân tích đặt câu hỏi liệu người dùng đang trì hoãn nâng cấp để chờ iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, hay đơn giản là chưa muốn mua iPhone mới.

Câu trả lời sẽ có ý nghĩa lớn với Apple, bởi iPhone Duo có thể vừa kéo giá bán trung bình của iPhone lên cao, vừa cho thấy hãng còn khả năng tạo ra sản phẩm mới có sức hút với người dùng. Mẫu máy dự kiến bán ra ngày 23/10, với giá khởi điểm 1.999 USD tại Mỹ.

Cú hích được Apple mong chờ

Một trong những dấu hiệu được giới phân tích theo dõi là thời gian khách hàng phải chờ nhận máy sau khi đặt mua. Khi iPhone 18 Pro mở bán đặt trước, thời gian giao hàng trung bình trên toàn cầu là 14 ngày, thấp hơn mức 18 ngày của iPhone 17 Pro, theo Bank of America. Với iPhone 18 Pro Max, thời gian này là 18 ngày, so với 25 ngày của thế hệ trước.

Nhu cầu đối với iPhone 18 Pro cũng có phần trầm lắng. Các nhà phân tích của UBS cho rằng thời gian chờ ngắn hơn có thể xuất phát từ việc người dùng trì hoãn mua máy để chờ iPhone Duo, nhưng giá khởi điểm 1.999 USD có thể khiến lượng máy bán thêm không tăng nhiều.

Trong những tuần sau đó, UBS nhận thấy nhu cầu đối với iPhone 18 Pro và Pro Max tăng lên, thể hiện qua thời gian giao hàng dài hơn. Tuy nhiên, đây chưa phải dấu hiệu hoàn toàn rõ ràng, bởi Apple có thể đã chuẩn bị lượng hàng lớn hơn năm 2025.

Một nguyên nhân khác có thể là giá iPhone cao cấp đồng loạt tăng 100 USD, chủ yếu do chi phí bộ nhớ tăng. Apple và các nhà mạng đang tìm cách giảm tác động bằng cách tăng giá trị thu cũ đổi mới và đưa ra các phương thức thanh toán mới, trong đó có chương trình cho thuê máy của Apple.

Nếu doanh số iPhone không đạt kỳ vọng, Apple sẽ cần các mảng kinh doanh khác, như dịch vụ, bù đắp. Trong trường hợp đó, công ty sẽ trông chờ vào sức hút của iPhone Duo khi máy lên kệ.

IDC dự báo Apple có thể bán 10 triệu iPhone Duo trong 12 tháng đầu tiên. Tuy nhiên, hãng được cho là đang gặp một số khó khăn trong sản xuất, có thể ảnh hưởng đến lượng máy cung cấp ban đầu.

Dù vậy, tình trạng khan hàng của một sản phẩm mới được quan tâm mạnh có thể tạo thêm sự chú ý. Doanh số iPhone Duo vẫn chỉ là phần nhỏ so với hơn 250 triệu chiếc iPhone Apple được dự báo xuất xưởng trong năm nay, nhưng kết quả của mẫu máy này sẽ ảnh hưởng đến cách thị trường nhìn nhận khả năng tiếp tục tăng trưởng của iPhone.

Một trải nghiệm tại cửa hàng Apple ở Brooklyn cũng cho thấy sự khác biệt trong mức độ quan tâm. Ngày 4/10, tác giả Dave Lee của Bloomberg dành hơn 1 giờ tại đây để chờ sửa chiếc iPhone 15 Pro. Khu vực bên cạnh trưng bày iPhone 18 Pro và Pro Max nhưng chỉ thu hút ít khách. Trong khi đó, ít nhất 3 người đã hỏi về iPhone Duo.

Các mẫu điện thoại gập của Trung Quốc sẽ cạnh tranh với iPhone Duo của Apple. Trong ảnh là hai mẫu điện thoại gập của Huawei. Ảnh: Reuters, Zuma Press.

Thị trường tại Trung Quốc là phép thử lớn

Apple sẽ phải cạnh tranh với những hãng Trung Quốc đã bán điện thoại gập trong nhiều năm. Đây có thể là một trong những thị trường quan trọng nhất đối với iPhone Duo, bởi Trung Quốc chiếm hơn 1/3 doanh số điện thoại gập toàn cầu và là thị trường lớn nhất của dòng sản phẩm này, theo Counterpoint Research.

Huawei hiện dẫn đầu thị trường điện thoại gập tại Trung Quốc. Sau khi Apple công bố iPhone gập đầu tiên vào đầu tháng 9, Huawei cho biết doanh số mẫu Pura X Max trong 4 ngày tiếp theo tăng khoảng 77% so với cùng kỳ 1 tuần trước đó. Hơn 1,4 triệu máy đã được bán kể từ khi sản phẩm ra mắt vào tháng 4. Trong khi đó, Xiaomi cũng cho biết mẫu 18 Fold đạt doanh số tuần đầu cao nhất trong lịch sử dòng điện thoại gập của hãng sau khi ra mắt vào đầu tháng 9.

Dù vậy, điện thoại gập vẫn là sản phẩm tương đối nhỏ trên thị trường. Counterpoint ước tính dòng máy này chiếm khoảng 4% doanh số điện thoại thông minh tại Trung Quốc và khoảng 2% trên toàn cầu.

Huawei Pura X Max có giá khởi điểm tương đương hơn 1.600 USD, trong khi Mate XT2, mẫu điện thoại gập 3 lần của hãng, có giá khởi điểm gần 3.000 USD. iPhone Duo có giá từ 1.999 USD tại Mỹ và 15.999 RMB tại Trung Quốc, tương đương gần 2.400 USD.

Mate XT 2 là chiếc điện thoại đầu tiên của Huawei sử dụng hai bản lề, cho phép gập vào trong theo hình chữ U. Ảnh: SCMP.

Counterpoint dự báo Apple có thể bán tới 6 triệu iPhone gập trong năm nay và chiếm 1/4 thị trường điện thoại gập toàn cầu, vượt Huawei với 22% thị phần. Samsung được dự báo vẫn dẫn đầu với 38%.

Tuy nhiên, người dùng Trung Quốc đã có những lựa chọn khác. Wang Rui, sinh viên 18 tuổi ở Bắc Kinh, từng sử dụng điện thoại gập của Oppo và Vivo và đang cân nhắc mua Mate XT2. Anh đến cửa hàng Apple để thử iPhone Duo nhưng sản phẩm chưa được trưng bày.

“Tôi thích công nghệ tiên tiến”, Wang nói với Wall Street Journal khi mở dữ liệu chứng khoán trên màn hình 10,2 inch của Mate XT2. “Hiện tại, Apple vẫn chưa đạt đến mức này”.

Bên cạnh cuộc cạnh tranh giữa các hãng, giá bán cũng là trở ngại, trong bối cảnh tình trạng thiếu chip nhớ trên toàn cầu đẩy chi phí điện thoại lên cao. Sun Lei, một khách hàng Huawei 50 tuổi, cho biết ông quan tâm đến Mate XT2 nhưng chưa mua. “Điều duy nhất khiến tôi chưa mua lúc này là tiền”, ông nói với Wall Street Journal.