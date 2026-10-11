Tesla đổi tên tính năng tự lái để xin cấp phép tại châu Âu

Nguồn: Reuters.

Động thái đổi tên này diễn ra sau khi Đức thông báo hôm 6/10 rằng Tesla đã đề xuất chuyển sang tên gọi mới. Trước đó, ông Musk từng mô tả công nghệ tự lái là yếu tố then chốt cho sự tăng trưởng trong tương lai của công ty.

Trang thông tin về FSD của Tesla dành cho thị trường Slovakia hiện đã chuyển hướng sang trang "Tesla Assisted Driving", tương tự như các trang web tại những quốc gia châu Âu khác như Đức, Tây Ban Nha và Hà Lan. Trong khi đó, trang web tại Mỹ vẫn gọi tính năng này là "Full Self-Driving (Supervised)" (Tự lái hoàn toàn - có sự giám sát).

Trong quần này, Reuters đã công bố một báo cáo nêu chi tiết cách Tesla triển khai chiến dịch nhằm giành sự chấp thuận cho FSD tại châu Âu, bao gồm việc khuyến khích các chủ xe và người ủng hộ vận động các cơ quan quản lý quốc gia đẩy nhanh quy trình cấp phép.

Nhiều cơ quan quản lý cho rằng tên gọi cũ gây hiểu lầm vì hệ thống này đòi hỏi sự giám sát liên tục và người lái vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Tại Thụy Điển, các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng trước đó đã yêu cầu Cơ quan Giao thông Vận tải Thụy Điển đánh giá xem liệu cách tiếp thị FSD có thể khiến người mua lầm tưởng rằng hệ thống này có khả năng tự lái hoàn toàn hay không.

Hiện đã có 8 quốc gia thuộc EU cho phép sử dụng hệ thống này, và Slovakia dự kiến ​​sẽ trở thành quốc gia thứ chín trong vài ngày tới.

Cuộc bỏ phiếu trên toàn EU đã bị hoãn từ tháng 10 sang ít nhất là tháng 12, trong bối cảnh một số quốc gia như Pháp đang tiến hành thêm các đợt thử nghiệm bổ sung.