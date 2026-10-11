Súng máy M3M ENDURANCE 12,7mm gây sốc với tuổi thọ sử dụng... tăng 50%

Trong quá trình hiện đại hóa vũ khí, tuổi thọ của súng đã được tăng lên 50% và đồng thời tăng gấp 3 lần khoảng thời gian giữa các lần bảo dưỡng. Công ty FN Herstal đã cho biết điều này trong thông cáo báo chí của mình.

Phiên bản mới được phát triển như một phần của hệ thống vũ khí tích hợp được thiết kế để chống lại các mối đe dọa hiện có và tương lai, bao gồm cả tác chiến chống máy bay không người lái.

Súng máy FN M3M ENDURANCE đã vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt, nó được thiết kế đặc biệt để tích hợp liền mạch vào các hệ thống vũ khí vận hành thủ công, hoặc những nền tảng trên không, trên bộ và trên biển, cũng như trên các công trình phòng thủ cố định.

Súng máy FN M3M ENDURANCE cỡ nòng 12,7mm mới, được trang bị kính ngắm laser và bộ chỉ thị laser hồng ngoại FN ELITY LITE, cùng bộ đếm phát bắn FN SMARTCORE

Phiên bản mới có tuổi thọ nòng tăng từ 40.000 lên 60.000 viên. Đồng thời khoảng thời gian giữa các lần bảo dưỡng định kỳ cũng tăng từ 5.000 lên 15.000 viên. Trong khi đó, tốc độ bắn vẫn giữ ở mức 1.100 viên/phút.

Tầm bắn hiệu quả được công bố là 2.500m, trong khi cự ly tác chiến tối đa là 6.500m, dĩ nhiên khi đó xác suất trúng đích sẽ giảm xuống rất thấp. Đạn có thể được nạp từ bên trái hoặc bên phải.

Hệ thống này hoàn toàn hoạt động bằng cơ học, nó không cần nguồn điện để hoạt động, đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của khẩu súng, ngay cả khi xảy ra sự cố mất điện trên module gắn vũ khí.

Cần nhớ rằng vào tháng 6/2025, FN đã giới thiệu phiên bản nhẹ hơn của súng máy FN M3M dành cho trực thăng. Nhờ sử dụng "vật liệu composite tiên tiến", trọng lượng đã giảm được 40% so với các mẫu trước đó.

Theo Militarnyi