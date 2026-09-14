Phần Lan tham gia dự án răn đe hạt nhân của Pháp

Tàu ngầm hạt nhân của Pháp. Ảnh: RT

Hãng thông tấn Nga TASS, dẫn tuyên bố chung của lãnh đạo hai nước cho biết, Phần Lan đã quyết định tham gia dự án răn đe hạt nhân của Pháp.

“Hôm nay, Phần Lan đã quyết định tham gia vào cơ chế Răn đe Tiền phương. Quyết định này, phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của mỗi nước, là một bước tiến quan trọng đối với an ninh châu Âu cũng như hợp tác song phương”, tuyên bố của Điện Élysée nêu rõ.

Tuyên bố cũng cho biết động thái này không xung đột với các nghĩa vụ quốc tế của cả hai quốc gia. Điện Élysée nhận định quyết định này sẽ tạo cơ hội cho việc “phát tín hiệu chiến lược, cũng như khả năng kiểm soát sự leo thang ở mức độ dưới ngưỡng hạt nhân”.

Trong một tuyên bố riêng, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen cho biết thỏa thuận trên là một “bước đi tự nhiên”, tiếp nối các nước Bắc Âu khác như Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch - những quốc gia đã tham gia sáng kiến này trước đó. Tổng cộng có 10 quốc gia tham gia, bao gồm cả Phần Lan. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb khẳng định chương trình này không thay thế cơ chế răn đe hạt nhân của NATO, đồng thời nhấn mạnh Phần Lan không có ý định cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này trong thời bình.

Hồi tháng 8, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Kyodo, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen cho biết Helsinki quan tâm đến việc thảo luận về mở rộng “chiếc ô hạt nhân” của Pháp ra khắp châu Âu. Bà cũng khẳng định Phần Lan không có ý định triển khai vũ khí hạt nhân, bất chấp những sửa đổi gần đây trong luật pháp nước này cho phép nhập khẩu và lưu trữ vật liệu hạt nhân.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Pháp dự định triển khai khái niệm “răn đe tiền phương”, bao gồm các cuộc tập trận chung với các nước đối tác cũng như triển khai các thành phần thuộc lực lượng chiến lược của Pháp tại các quốc gia khác trên khắp châu Âu. Tổng thống Pháp cũng công bố kế hoạch gia tăng kho vũ khí hạt nhân của nước này, đồng thời cho biết Paris sẽ không còn công khai số lượng đầu đạn chính xác.

Pháp công bố Sáng kiến Răn đe Hạt nhân Tiền phương vào tháng 3 nhằm phản hồi những lo ngại của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cam kết an ninh của Mỹ đối với châu Âu cũng như những tác động an ninh từ cuộc chiến tại Ukraine.

Theo sáng kiến này, chỉ Tổng thống Pháp có thẩm quyền quyết định thời điểm sử dụng vũ khí hạt nhân. Điều này khác biệt so với cơ chế của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nơi có Nhóm Kế hoạch Hạt nhân hoạt động dựa trên sự chia sẻ trách nhiệm chung. Tuy nhiên, thỏa thuận bao gồm các cuộc tập trận chung, khả năng triển khai ngắn hạn các khí tài có năng lực mang vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của các nước đồng minh, cũng như cơ chế tham vấn sâu rộng hơn.