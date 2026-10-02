Điện Kremlin cảnh báo Ukraine phải 'trả giá' vì tấn công ở Biển Đen

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS, ông Peskov cho biết Nga đang đáp trả các cuộc tấn công do Ukraine tiến hành ở Biển Đen.

“Tình hình tại Biển Đen là một vấn đề đặc biệt. Nga đang đáp trả các cuộc tấn công mà Ukraine đã tiến hành”, người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Ông khẳng định Ukraine phải trả giá cho những cuộc tấn công này và cho rằng Kiev đã bắt đầu phải đối mặt với những hệ quả từ các hành động trên.

“Ukraine đang phải trả giá và sẽ tiếp tục phải trả giá”, ông Peskov nói.

Theo ông, Nga tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt và coi việc ngăn chặn nguồn cung đạn dược cùng các trang thiết bị khác cho lực lượng vũ trang Ukraine qua đường biển là nhiệm vụ quan trọng.

“Chúng tôi đang tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt. Đối với chúng tôi, điều rất quan trọng là phải hoàn toàn ngăn chặn việc cung cấp trang thiết bị quân sự, đạn dược và nhiên liệu cho Ukraine bằng đường biển. Đó là điều chúng tôi đang làm hiện nay và sẽ tiếp tục thực hiện”, ông Peskov nói.

Tình hình Biển Đen thời gian gần đây tiếp tục diễn biến phức tạp khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền và các mục tiêu liên quan hoạt động hàng hải gia tăng. Ngày 1/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này đã tấn công một tàu của Nga ở Biển Đen trong loạt cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự và hậu cần của Nga.

Trước đó, Nga và Ukraine đã nhiều lần cáo buộc lẫn nhau tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại và các mục tiêu liên quan hoạt động hàng hải. Những diễn biến này làm gia tăng quan ngại về an toàn hàng hải và hoạt động vận chuyển hàng hóa qua Biển Đen.

Trong bối cảnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy một sáng kiến nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào tàu dân sự và bảo đảm an toàn hàng hải. Ankara cho biết đã đưa ra đề xuất với cả Moskva và Kiev, đồng thời kêu gọi hai bên có các bước đi nhằm khôi phục an toàn cho hoạt động vận tải trên tuyến hàng hải này.

Liên quan sáng kiến của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc về việc tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn tại Biển Đen, ông Peskov cho biết hiện chưa có thông tin cụ thể.

“Chưa có thông tin cụ thể. Chúng tôi biết về sáng kiến này”, người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Tuy nhiên, theo ông Peskov, một lệnh ngừng bắn không phải là mục tiêu cuối cùng mà Nga hướng tới. Moskva cho rằng cần đạt được một nền hòa bình lâu dài với Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Nga luôn sẵn sàng đàm phán. Tuy nhiên, theo ông, Ukraine chưa cho thấy thiện chí hướng tới các thỏa thuận toàn diện, trong khi những thỏa thuận riêng lẻ sẽ không thể đưa các bên đến gần hơn với một giải pháp hòa bình.

“Kiev chưa cho thấy bất kỳ thiện chí nào trong việc đạt được các thỏa thuận toàn diện. Những thỏa thuận riêng lẻ không thể đưa chúng ta đến gần hơn với một giải pháp hòa bình. Các thỏa thuận chỉ có thể mang tính toàn diện”, ông nói.

Nhắc lại quan điểm của Tổng thống Vladimir Putin, ông Peskov nhấn mạnh Nga không tìm kiếm một lệnh ngừng bắn đơn thuần mà hướng tới một nền hòa bình lâu dài.

“Như Tổng thống Putin đã nói hôm qua, chúng tôi không cần một lệnh ngừng bắn; chúng tôi cần hòa bình”, ông Peskov nói.