UAE chấp thuận các hãng hàng không Israel đưa công dân mắc kẹt về nước

Hành khách trên chuyến bay FZ1073 của Hãng Flydubai về tới sân bay Ben Gurion, gần Tel Aviv, Israel, ngày 30/9/2026, sau khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại Saudi Arabia, ngày 1/10. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, hãng hàng không Arkia cho biết đã nhận được các phê duyệt cần thiết để khai thác các chuyến bay từ Dubai, dự kiến thực hiện một chuyến mỗi ngày trong hai ngày 2 và 3/10. Hãng cũng đang nỗ lực xin phép khai thác thêm các chuyến bay vào cuối tuần theo yêu cầu của Bộ trưởng Giao thông vận tải Israel Miri Regev.

Trong khi đó, hãng Israir xác nhận đã nhận được sự chấp thuận của UAE để thực hiện các chuyến bay hồi hương công dân Israel từ Dubai. Tuy nhiên, hãng chưa mở bán vé do vẫn chờ các phê duyệt cần thiết từ các bên liên quan đến việc tổ chức và vận hành chuyến bay. Israir cũng đang chuẩn bị cho một chuyến bay khác từ Dubai.

Theo truyền thông Israel, khoảng 1.700 hành khách nước này hiện mắc kẹt tại Dubai sau khi các chuyến bay giữa UAE và Israel bị đình chỉ. Trong nỗ lực đưa công dân về nước, hãng hàng không quốc gia Israel El Al từng lên kế hoạch thực hiện hai chuyến bay đặc biệt từ Dubai đến Tel Aviv trong ngày 2/10, với giá vé dự kiến 249 USD và hành khách chỉ được mang hành lý xách tay. Tuy nhiên, kế hoạch đã phải hủy sau khi UAE thu hồi giấy phép hạ cánh đối với máy bay của hãng. El Al cho biết sẽ nối lại các chuyến bay hồi hương nếu nhận được sự chấp thuận cần thiết từ phía UAE.

Những khó khăn trong việc đưa công dân Israel về nước bắt đầu sau sự cố nghiêm trọng trên chuyến bay của Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv ngày 30/9. Máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp và sau đó hạ cánh tại Saudi Arabia. Flydubai xác nhận xảy ra một cuộc ẩu đả giữa hai phi công trên chuyến bay.

Một số phương tiện truyền thông đưa tin một trong các phi công đã tấn công người còn lại và tìm cách làm máy bay rơi. Tuy nhiên, các thông tin về nguyên nhân và động cơ của vụ việc vẫn đang được điều tra.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 1/10 cho biết các nhà điều tra đang tìm cách xác định bằng cách nào phi công bị cáo buộc tấn công cơ trưởng có thể mang vũ khí lên máy bay.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran có khả năng liên quan đến vụ việc, và nếu nhận định này là chính xác, Mỹ sẽ có "hành động mạnh". Nhận định được đưa ra trong bối cảnh cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và chưa có kết luận chính thức về sự liên quan của Iran.

Sau sự cố, Flydubai đã tạm đình chỉ các chuyến bay đến và đi Israel để chờ kết quả điều tra. Hãng hàng không Emirates của UAE cũng thông báo tạm thời không làm thủ tục cho những hành khách có điểm đến cuối cùng là Tel Aviv cho đến khi có thông báo mới.

Trước sự cố này, các hãng hàng không Israel cũng đã tạm dừng khai thác đường bay tới UAE trong nhiều tháng do những bất đồng liên quan đến yêu cầu an ninh hàng không. Cơ quan An ninh nội địa Israel (Shin Bet) và các lực lượng an ninh nước này từng yêu cầu El Al, Arkia và Israir tạm dừng các chuyến bay tới UAE trong thời gian hai bên tìm cách giải quyết các vấn đề liên quan.