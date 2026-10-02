Ông Trump nói về thông tin Thủ tướng Israel phớt lờ cảnh báo trước ngày 7/10

Đài RT ngày 2/10 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã bình luận về những cáo buộc liên quan đến việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phớt lờ cảnh báo vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas.

"Cáo buộc này không đồng nghĩa với việc Bibi (biệt danh của ông Netanyahu) sẽ thất thế về mặt chính trị. Người ta đã nhiều lần cho rằng Bibi đã hết thời, cũng giống như họ đã nhiều lần cho rằng tôi đã hết thời. Nhưng tôi sẽ không đánh giá thấp Bibi", ông Trump nói với tạp chí Time.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của ông là giúp chính quyền Tel Aviv bảo vệ Israel, đồng thời cho rằng nếu ông Netanyahu biết một cuộc tấn công sắp xảy ra thì "ông ấy đã làm điều gì đó để ngăn chặn".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NYT

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Nentayahu đang chuẩn bị đối mặt với một cuộc bầu cử khó khăn vào cuối tháng 10. Vào đầu tháng 9, truyền thông Trung Đông tiết lộ rằng phía UAE và Ai Cập đã cảnh báo ông Netanyahu rằng Hamas đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn vào tháng 10/2023. Tuy vậy, ông Nentayahu bị cho là đã "xem nhẹ" cảnh báo này và không chuyển thông tin cho các quan chức an ninh cấp cao của Iran.

Ngược lại, Văn phòng Thủ tướng Israel đã phủ nhận cáo buộc nói trên. Thủ tướng Nentayahu thậm chí còn chỉ trích giới chức an ninh Israel vì đã không đánh thức ông vào sáng 7/10/2023, thời điểm lực lượng Hamas bất ngờ tấn công miền nam Israel.

"Có vô số dấu hiệu cho thấy Hamas sắp tấn công và những dấu hiệu này đã được Tham mưu trưởng IDF khi đó là Herzi Halevi, Giám đốc Shin Bet khi đó là Ronen Bar và người đứng đầu tình báo IDF khi đó là Aharon Haliva nhận ra. Theo lẽ tự nhiên là họ phải đánh thức tôi. Nhưng tại sao họ không làm vậy? Bởi vì họ biết rằng với tư cách là thủ tướng, tôi sẽ ngay lập tức ra lệnh đặt toàn bộ quân đội trong tình trạng báo động và cảnh báo các cộng đồng gần biên giới Gaza", ông Netanyahu nói hồi tháng 9.

Theo số liệu của Israel, cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023 khiến khoảng 1.200 người tại Israel thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc xung đột ở Dải Gaza.