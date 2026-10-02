28 nước kêu gọi chấm dứt các biện pháp cưỡng chế đơn phương tại LHQ

Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Fu Cong. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trung Quốc cùng 27 quốc gia, trong đó có Nga, Ai Cập và Iran, kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt các biện pháp cưỡng chế đơn phương, cho rằng những biện pháp này can thiệp vào công việc nội bộ của các nước và làm suy yếu nền tảng của chủ nghĩa đa phương.

Phát biểu tại Ủy ban 3 của Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 1/10, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Fu Cong thay mặt 28 quốc gia đưa ra tuyên bố chung, nhấn mạnh lịch sử cho thấy các biện pháp cưỡng chế đơn phương là một trong những nguồn gây bất ổn và xáo trộn trong quan hệ quốc tế.

Theo ông Fu, các nước đang phát triển và người dân tại những quốc gia này tiếp tục là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các biện pháp trên.

Các biện pháp cưỡng chế đơn phương, cùng với những biện pháp trừng phạt thứ cấp và việc các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng quy định vượt quá yêu cầu để tránh rủi ro, đã làm trầm trọng thêm những thách thức về kinh tế và nhân đạo. Những động thái này cũng đe dọa an ninh lương thực, năng lượng và tài chính.

Tuyên bố không nêu đích danh quốc gia áp dụng các biện pháp mà nhóm 28 nước phản đối. Tuy nhiên, các nước này cho rằng một số quốc gia phương Tây đang sử dụng các công cụ kinh tế và tài chính theo cách gây ảnh hưởng đến những nước khác.

Theo Đại sứ Trung Quốc, việc ngày càng sử dụng thuế quan như một công cụ cưỡng chế đơn phương đã khiến các vấn đề kinh tế và thương mại bị chính trị hóa sâu sắc hơn.

Động thái này, theo tuyên bố chung, làm suy yếu hệ thống thương mại đa phương, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất toàn cầu, đồng thời cản trở nỗ lực của các quốc gia liên quan trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.

Các biện pháp cưỡng chế đơn phương cũng được cho là gây tác động trực tiếp đến quyền con người cơ bản, trong đó có quyền được sống, chăm sóc sức khỏe, phát triển và giáo dục. Theo nhóm 28 nước, những biện pháp này hạn chế khả năng của các quốc gia mục tiêu trong việc bảo đảm các quyền nói trên cho người dân.

Tuyên bố chung kêu gọi một số quốc gia phương Tây lắng nghe những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, tuân thủ các cam kết đối với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời lập tức dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp cưỡng chế đơn phương mà không kèm điều kiện.

"Chúng tôi cũng kêu gọi các nước thành viên, hệ thống Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác cùng phản đối những hành động bất hợp pháp này và hỗ trợ các quốc gia chịu tác động giảm bớt khó khăn", ông Fu nói.

Theo Global Times, tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt kinh tế, hạn chế thương mại và thuế quan ngày càng trở thành công cụ được các quốc gia sử dụng trong cạnh tranh địa chính trị. Bắc Kinh nhiều lần phản đối việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế đơn phương, cho rằng chúng đi ngược nguyên tắc của hệ thống đa phương và gây tác động lan rộng tới các nền kinh tế khác.