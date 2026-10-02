EU tăng 130 triệu euro ngân sách cho UAV bảo vệ biên giới

Các thiết bị tham gia cuộc tập trận ở Nowa Deba, Ba Lan ngày 18/9/2025. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo Euronews, công bố của Ủy ban châu Âu ngày 2/10 cho biết EU sẽ chi thêm 130 triệu euro cho công nghệ UAV nhằm tăng cường an ninh biên giới và ứng phó các mối đe dọa lai.

Khoản tiền được công bố tại cuộc họp các bộ trưởng tư pháp và nội vụ EU ở Luxembourg, diễn ra trong bối cảnh các nước thành viên tăng cường thảo luận về kiểm soát biên giới và vấn đề di cư.

"UAV là một chủ đề quan trọng khác được thảo luận hôm nay. Công nghệ này không chỉ quan trọng đối với việc bảo vệ biên giới mà còn giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu", Ủy viên châu Âu phụ trách Nội vụ và Di cư Magnus Brunner nói.

Hồi tháng 2, EC công bố kế hoạch hành động về an ninh UAV và chống UAV, trong đó dành 250 triệu euro để hỗ trợ các cơ quan chức năng quốc gia đầu tư vào hệ thống giám sát biên giới trên bộ và trên biển.

EU có thể tài trợ tới 90% chi phí dự án, bao gồm mua UAV, hệ thống chống UAV, tích hợp các thiết bị này vào mạng lưới giám sát quốc gia và triển khai những công nghệ nhằm đối phó các mối đe dọa lai.

Theo ông Brunner, nhu cầu từ các nước thành viên đối với chương trình này cao hơn dự kiến, trong khi nhiều đề xuất được đánh giá có chất lượng tốt. Vì vậy, EC quyết định bổ sung thêm 130 triệu euro.

"Tôi vừa tới thăm trung tâm chống UAV ở Munich tuần trước và nhận thấy các cơ quan chức năng trên toàn EU đang đạt được nhiều tiến bộ", ông nói.

Trước đó, Brussels đã dành riêng 170 triệu euro cho Frontex, cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu, cùng các cơ quan chức năng quốc gia để mua thiết bị không người lái phục vụ giám sát biên giới, thông qua Quỹ Quản lý Biên giới và Thị thực.

Sau khoản bổ sung mới nhất, tổng đầu tư của EU vào các công nghệ giám sát biên giới mới đã vượt 500 triệu euro. Động thái này cho thấy an ninh ngày càng trở thành trọng tâm trong chính sách quản lý biên giới và di cư của EU.

Trong khi EU đẩy mạnh công nghệ giám sát biên giới, một số nước thành viên cũng đang thúc đẩy các biện pháp cứng rắn hơn đối với dòng người di cư.

Hy Lạp gần đây đề xuất tạm đình chỉ quyền nộp đơn xin tị nạn trong các tình huống khẩn cấp khi xảy ra làn sóng người di cư bất thường đổ vào nước này. Ba Lan, Đức, Áo và Đan Mạch nằm trong số các quốc gia ủng hộ đề xuất.

EU cũng được dự báo sẽ tăng cường vai trò của Frontex, đặc biệt trong quản lý khủng hoảng và giám sát các mối đe dọa lai mới nổi trên không gian mạng. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan này dự kiến được xem xét lại vào cuối năm nay.

Các lãnh đạo EU sẽ thảo luận về cách tiếp cận của khối đối với vấn đề di cư và quản lý biên giới tại Hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng châu Âu, dự kiến diễn ra ngày 15-16/10.