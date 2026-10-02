Tên lửa Hwasong-11Ma-1 có thể vươn tới đâu từ lãnh thổ Triều Tiên?

Trong vụ thử ngày 20/9, Triều Tiên công bố dữ liệu cho thấy tên lửa đạn đạo Hwasong-11Ma-1 bay 908,2 km, đạt tốc độ 2.146 m/s và độ cao 35,8 km.

Tuy nhiên, số liệu này chưa được xác nhận độc lập và khác đáng kể với dữ liệu do Hàn Quốc và Nhật Bản công bố.

Nếu lấy tầm bay 908,2 km làm cơ sở tham chiếu, có thể hình dung phạm vi hoạt động của tên lửa bằng một bán kính lý thuyết từ vị trí phóng.

Cách tính này chỉ cho thấy phạm vi địa lý mà tên lửa có thể vươn tới, không đồng nghĩa mọi điểm nằm trong bán kính đều là mục tiêu thực tế.

Trong phạm vi đó, về mặt quân sự, những nhóm mục tiêu có giá trị cao thường gồm căn cứ quân sự, trung tâm chỉ huy, sân bay quân sự, kho hậu cần và các cơ sở quân sự trọng yếu.

Đây đều là những mục tiêu có vai trò quan trọng đối với năng lực tác chiến của lực lượng đối phương.

Đặc điểm của Hwasong-11Ma-1 càng đáng chú ý khi nó được cho là sử dụng phương tiện lướt siêu vượt âm HGV.

Janes nhận định đường bay thể hiện trên dữ liệu công bố có đặc điểm của quỹ đạo bay thấp kết hợp khả năng lướt, thay vì một đường đạn đạo thông thường.

Với một chiến trường có khoảng cách địa lý tương đối ngắn như bán đảo Triều Tiên, thời gian bay là yếu tố quan trọng.

Một tên lửa có tầm hoạt động vài trăm đến gần 1.000 km có thể bao phủ một khu vực rộng mà không cần sử dụng hệ thống tên lửa tầm xa hơn.

Nếu kết hợp tốc độ cao với khả năng cơ động, vũ khí như vậy có thể tạo sức ép đối với các cơ sở quân sự có giá trị cao.

Tuy nhiên, cần thận trọng với chính con số 908,2 km. Quân đội Hàn Quốc xác định 2 tên lửa được phóng ngày 20/9 bay lần lượt 450 km và hơn 600 km, trong khi Nhật Bản đưa ra con số tương ứng khoảng 440 km và 590 km.

Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, có thể sử dụng 908,2 km như tầm bay do Triều Tiên công bố, nhưng chưa nên coi đây là tầm hoạt động đã được xác minh.

Điều quan trọng hơn là nếu thông số này được xác nhận, Hwasong-11Ma-1 sẽ có khả năng bao phủ một khu vực rất rộng trên bán đảo Triều Tiên, tạo thêm một phương tiện tấn công cơ động đối với các mục tiêu quân sự có giá trị cao.