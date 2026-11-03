Người lính của thời bình

Chúng tôi đến tổ dân phố Vân Sơn hỏi thăm “ông Tân dân vận”, “ông Tân hiến đất” thì ai cũng biết. Ở đây, từ vận động nhân dân hiến đất mở đường đến hòa giải mâu thuẫn trong xóm làng, đâu đâu cũng có dấu ấn của ông Tân.

Năm 1975, ông Nguyễn Công Tân nhập ngũ, lần lượt đóng quân tại Lạng Sơn, Cao Bằng và trực tiếp tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong những năm tháng chiến tranh, ông bị thương với tỷ lệ thương tật 17%. Đến tháng 12-2012, ông Tân nghỉ hưu theo chế độ.

Trở về địa phương sinh sống, được sự tín nhiệm của nhân dân, hội viên CCB và chi bộ, từ năm 2017, ông Tân được bầu làm Chủ tịch Hội CCB xã Lương Phong (trước sáp nhập) và Phó bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Vân An (nay là tổ dân phố Vân Sơn). Mọi việc trong thôn, trong xã, ông Tân đều nắm rõ để kịp thời phát huy vai trò của người đảng viên, CCB đề xuất giải quyết ngay từ cơ sở. Sau sắp xếp đơn vị hành chính tháng 7-2025, ông Tân tuy không còn giữ cương vị Chủ tịch hội CCB, nhưng vẫn là hội viên năng động, tích cực với mọi công việc chung.

Đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, ông Nguyễn Công Tân thường xuyên tham gia các buổi tuyên truyền về pháp luật tại địa phương; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể cơ sở phát hiện những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật để báo cáo cơ quan chức năng kịp thời xử lý. “Chúng tôi tuyên truyền pháp luật đến người dân bằng nhiều hình thức như sân khấu hóa, thi tìm hiểu pháp luật, nêu gương điển hình tiên tiến..., từ đó đưa pháp luật vào đời sống một cách sinh động”, ông Tân cho biết.

Ông Nguyễn Công Tân (thứ ba, từ trái sang) cùng hội viên Hội Doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh TP Bắc Ninh thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và người dân đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh do nhân vật cung cấp

Với tinh thần tương thân tương ái, những năm qua, ông Tân đã vận động các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ Quỹ nghĩa tình CCB được gần 220 triệu đồng giúp xóa nhà dột nát cho hội viên, vận động xây dựng 5 nhà tình nghĩa trị giá gần 400 triệu đồng, vận động làm nhà vòm tặng Trường Mầm non Lương Phong số 2 trị giá 120 triệu đồng, trao hàng trăm suất quà tặng các đối tượng chính sách... Đặc biệt, ông Tân còn có sáng kiến phối hợp với Đoàn Thanh niên, các trường học trong xã thành lập đội tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, quê hương. Ông Tân trực tiếp kể chuyện truyền thống cho học sinh, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong thế hệ trẻ.

Hai lần hiến đất mở đường

Khi địa phương có chủ trương mở rộng đường giao thông từ ngã ba thôn Đông đến cầu Vân An có chiều dài hơn 2km, công tác giải phóng mặt bằng đóng vai trò then chốt. Nhận thấy trên con đường có nhiều gia đình CCB sinh sống, ông Tân đã cùng tập thể bắt tay vào công tác vận động hội viên hiến đất mở đường.

Đầu tiên, ông Tân phát động Phong trào “Ba hiến” (hiến đất, hiến công lao động và tự nguyện tháo dỡ công trình trên đất) để mở rộng hành lang giao thông. Ông Tân bàn bạc và thống nhất trong gia đình để đi đầu tự nguyện phá dỡ tường bao, hiến 130m2 đất để triển khai xây dựng cống thoát nước. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục hiến lần thứ 2 với 120m2 đất, tự nguyện phá dỡ căn nhà 2 tầng trên đất, với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Từ đó, hội viên ai cũng cảm phục trước tinh thần tiên phong của ông Tân và tự nguyện hiến đất trên trục đường. Tổng cộng, hội viên Hội CCB xã đã hiến hơn 20.000m2 đất, giúp gần 9.000 ngày công lao động, góp phần để con đường được mở rộng từ 4m lên 11m. Ông Tân cũng đã vận động hội viên ủng hộ 382 triệu đồng để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ông Trương Cửu Long, hội viên Hội CCB phường Hiệp Hòa cho biết: “Khi mới có chủ trương hiến đất làm đường, tôi cũng rất băn khoăn bởi công trình trên đất của gia đình vừa mới xây dựng xong. Tuy nhiên, sau khi được Hội CCB, mà trực tiếp là đồng chí Nguyễn Công Tân đến vận động, phân tích, tôi đã bàn bạc và thống nhất trong gia đình hiến 30m2 đất, tự nguyện tháo dỡ công trình để mở rộng đường giao thông của địa phương”.

Với những đóng góp cho cộng đồng, tháng 9 vừa qua, ông Nguyễn Công Tân vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.