Những nữ “thủ lĩnh” thôn

Thực hiện phong trào làm đường giao thông nông thôn năm 2026, thôn Tân Lập triển khai mở rộng tuyến đường nội thôn dài 600 mét, mặt đường rộng 3 mét. Để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, Chi bộ thôn tổ chức sinh hoạt chuyên đề, phân công đảng viên trực tiếp tuyên truyền, vận động các hộ hiến đất, đóng góp kinh phí và ngày công làm đường. Quá trình triển khai gặp khó khăn do số hộ dân sinh sống dọc tuyến đường không nhiều, dẫn đến mức kinh phí đóng góp của mỗi hộ tương đối lớn.

Những nữ cán bộ thôn Tân Lập, xã Bảo Ái tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất mở đường.

Phát huy vai trò người đứng đầu, Bí thư Chi bộ thôn Tân Lập Tạ Thị Thảo đã cùng cấp ủy bàn bạc dân chủ, thống nhất phương án triển khai; đồng thời phối hợp với đội ngũ cán bộ nữ của thôn, không quản ngại khó khăn, tranh thủ thời gian đến từng hộ dân kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích giúp người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của việc xây dựng công trình. Qua đó, tạo được sự đồng thuận của Nhân dân trong việc đóng góp kinh phí, hiến đất mở đường.

“Trong thôn, các vị trí từ Ban Chi ủy đến Trưởng Ban Công tác Mặt trận đều do phụ nữ đảm nhiệm. Dù còn nhiều khó khăn, các chị luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động cân đối công việc gia đình và nhiệm vụ chung, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì lợi ích của Nhân dân. Đơn cử như việc vận động Nhân dân hiến đất mở đường, đối với một số hộ chưa đồng thuận thì các chị đi từng ngõ, đến từng nhà để tuyên truyền, vận động mọi người hiểu làm đường giao thông sẽ mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, con em đi học cũng thuận tiện, đỡ vất vả. Khi người dân hiểu thì đã nhiệt tình ủng hộ, đóng góp công sức để làm đường” - Bí thư Chi bộ thôn Tân Lập Tạ Thị Thảo chia sẻ.

Trong thôn, các vị trí từ Ban Chi ủy đến Trưởng Ban Công tác Mặt trận đều do phụ nữ đảm nhiệm.

Từ sự đồng thuận ấy, nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, góp kinh phí, chung sức hoàn thiện tuyến đường. Tiêu biểu là gia đình bà Phạm Thị Tuyết đã hiến khoảng 2.000 m² đất để mở rộng đường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Bà Phạm Thị Tuyết, thôn Tân Lập, xã Bảo Ái, chia sẻ: “Sau khi được Chi bộ thôn tuyên truyền, vận động, tôi cũng hiểu được lợi ích của việc mở đường, cho nên gia đình tôi đồng thuận, nhất trí hiến đất để mọi người đi lại dễ dàng hơn”.

Thôn Tân Lập hiện có 290 hộ với 1.034 nhân khẩu. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, khoảng cách từ trung tâm thôn đến điểm cuối thôn lên tới 10 km. Vì vậy, để chủ trương, chính sách đến được với từng hộ dân, đội ngũ cán bộ thôn phải thường xuyên bám địa bàn, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và lựa chọn cách tuyên truyền phù hợp.

Bà Trần Thị Khánh Xuyên - Trưởng thôn Tân Lập, xã Bảo Ái cho biết: “Địa bàn thôn rất rộng, do vậy, mỗi khi họp thôn thì phải chia làm 2 khu để họp, có như thế mọi nghị quyết, chính sách mới đến được với Nhân dân”.

Không chỉ sâu sát cơ sở, những nữ cán bộ thôn còn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Các chị chủ động cân đối công việc gia đình, phát triển kinh tế và thực hiện nhiệm vụ chung, qua đó tạo dựng niềm tin, khích lệ Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào tại địa phương.

Đội ngũ nữ cán bộ thôn thường xuyên bám sát cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế.

Bà Trần Thị Minh - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Tân Lập, xã Bảo Ái, chia sẻ: “Là cán bộ, đảng viên, trước hết phải gương mẫu trong lời nói và hành động thì mới tạo được niềm tin, sự hưởng ứng của Nhân dân. Ở nhà, công việc nào thì cháu, nào thì con rồi đồi rừng nhiều, mình là phụ nữ phải nội trợ gia đình nữa, do đó phải lên kế hoạch để sắp xếp công việc cho hợp lý, hoàn thành việc của thôn cũng như của gia đình”.

Từ sự lãnh đạo của chi bộ, sự điều hành sát sao của trưởng thôn đến vai trò tập hợp, vận động của Ban Công tác Mặt trận, đội ngũ nữ cán bộ thôn Tân Lập đã góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, thôn Tân Lập đã đạt chuẩn nông thôn mới; toàn thôn còn 1 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm trên 50%. Thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt gần 60 triệu đồng/năm.

Đội ngũ cán bộ nữ ở cơ sở gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình.

Đánh giá về vai trò của đội ngũ cán bộ nữ ở cơ sở, bà Phan Thanh Yên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Ái cho biết, sau sáp nhập thôn, bản, đội ngũ cán bộ được kiện toàn với phần lớn là những người trẻ, nhiệt tình, năng động. Trong đó, các nữ cán bộ đã chủ động khắc phục khó khăn, cân đối công việc gia đình và xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trở thành cầu nối quan trọng giữa Đảng với Nhân dân.

“Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp thực hiện các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới, khuyến khích phụ nữ tham gia công tác ở cơ sở; tạo điều kiện để chị em được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, qua đó phát huy tốt hơn năng lực, vai trò của đội ngũ cán bộ nữ trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương” - bà Phan Thanh Yên cho biết thêm.

Từ những việc làm cụ thể, những nữ “thủ lĩnh” ở thôn Tân Lập đang góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng cộng đồng đoàn kết và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.