Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2026-2030

Theo đó, phạm vi triển khai đề án thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh, bao gồm HĐND tỉnh, HĐND 75 xã, phường; Thường trực HĐND, các ban của HĐND, đại biểu HĐND và các cơ quan, đơn vị liên quan. Mục tiêu là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ hoạt động của HĐND, từ tổ chức kỳ họp, xây dựng và ban hành nghị quyết, giám sát, tiếp xúc cử tri đến công tác tham mưu, phục vụ. Qua đó, từng bước hình thành môi trường làm việc số đồng bộ, liên thông, giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan dân cử.

Đề án đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể, trong đó, phấn đấu 100% đại biểu HĐND các cấp được trang bị thiết bị đầu cuối đáp ứng yêu cầu; 100% cán bộ, công chức, người lao động được tập huấn kỹ năng số và sử dụng các nền tảng số phục vụ công việc. Phấn đấu 100% văn bản (trừ văn bản mật) được gửi, nhận, xử lý và ký số trên môi trường điện tử; 100% hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của HĐND được số hóa, lưu trữ và quản lý tập trung. Các quy trình nghiệp vụ như tổ chức kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri, xử lý kiến nghị và tham mưu xây dựng nghị quyết từng bước được thực hiện trên môi trường số. Hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung của HĐND, kết nối với các nền tảng, cơ sở dữ liệu của Quốc hội và của tỉnh; đồng thời, phát triển các công cụ phân tích dữ liệu, bảng điều hành (Dashboard), trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ tổng hợp, phân tích thông tin, báo cáo và tham mưu, phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành…

Đề án thực hiện trong 5 năm, chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2026-2027), tập trung xây dựng nền tảng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy chế, quy trình; chuẩn hóa dữ liệu, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai các hệ thống thiết yếu. Giai đoạn 2 (2028-2029) mở rộng ứng dụng chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động của HĐND; kết nối, chia sẻ dữ liệu, triển khai các cơ sở dữ liệu, vận hành nền tảng số và từng bước ứng dụng AI hỗ trợ công việc. Giai đoạn 3 trong năm 2030 là hoàn thiện, nâng cao chất lượng vận hành các hệ thống, nền tảng; chuẩn hóa quy trình, đánh giá tổng thể kết quả thực hiện và đề xuất phương hướng trong giai đoạn tiếp theo…

Đề án xác định 6 nhóm nhu cầu đầu tư trọng tâm, gồm: hoàn thiện hạ tầng số; xây dựng và phát triển dữ liệu số; phát triển nền tảng, ứng dụng số; ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phát triển nguồn nhân lực số.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Đề án khoảng 75,5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách cấp tỉnh hơn 34,98 tỷ đồng; ngân sách cấp xã 40,5 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp và các nguồn hợp pháp khác.

Việc triển khai Đề án được kỳ vọng tạo chuyển biến căn bản trong phương thức hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La, góp phần nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, hiệu quả giám sát, tăng cường công khai, minh bạch và phát huy vai trò đại diện của cơ quan dân cử trong giai đoạn mới.

Chi tiết về nội dung đề án, mời bạn đọc xem toàn văn Nghị quyết số 65/NQ-HĐND