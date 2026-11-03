Những điểm sáng nổi bật trong 'bức tranh' kinh tế 10 tháng

Sản xuất công nghiệp tăng cao nhất giai đoạn 2019 - 2026

Một trong những điểm nổi bật là sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng mạnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2026, chỉ số IIP tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng cao nhất của giai đoạn 2019 - 2026.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu khi tăng 13%, đóng góp 10,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung của toàn ngành công nghiệp. Một số ngành có mức tăng nổi bật như sản xuất kim loại tăng 25,6%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 15,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 14,6%.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực ghi nhận mức tăng cao. Sản lượng máy tính bảng tăng 36,6%, xe máy tăng 26,8%, máy tính xách tay tăng 25,9%, ô tô tăng 25,1% và thép cán tăng 24%.

Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính.

IIP 10 tháng tăng ở 33 địa phương, riêng Sơn La giảm 5%. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá nhờ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp hoặc giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.

Tại thời điểm 1/10, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,8% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 3,2% so với cùng thời điểm năm trước.

Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam lập đỉnh

Tính đến ngày 31/10/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đã chạm mốc 54,85 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, tổng vốn đăng ký tăng tới 74%, chính thức thiết lập mức đỉnh cao nhất 17 năm qua. Đặc biệt, vốn FDI thực hiện ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%, cũng là mức cao nhất trong cùng kỳ 10 tháng của 5 năm qua.

Từ đầu năm đến nay, cả nước có 3.478 dự án được cấp phép mới, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, quy mô vốn đăng ký đạt tới 30,73 tỷ USD, cao gấp 2,2 lần so với 10 tháng năm 2025. Điều này cho thấy các dự án ngày càng có quy mô lớn và hàm lượng đầu tư công nnghệ và giá trị cao.

Không chỉ thu hút các dự án mới, 1.079 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước có số vốn được điều chỉnh thêm 16,13 tỷ USD, tăng 33,2% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 19,96 tỷ USD vốn FDI thực hiện, tương đương 82,9% tổng vốn.

Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, lĩnh vực góp vốn, mua cổ phần cũng diễn ra vô cùng sôi động. Dòng vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận 2.616 lượt với tổng giá trị đạt 7,99 tỷ USD, tăng 49,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, có 828 lượt góp vốn làm tăng vốn điều lệ (trị giá 3,28 tỷ USD) và 1.788 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ (trị giá 4,71 tỷ USD).

Về lĩnh vực thu hút đầu tư, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực vốn mạnh nhất của nền kinh tế. Chỉ tính riêng phần vốn đăng ký cấp mới, lĩnh vực này đã thu hút 14,61 tỷ USD, chiếm 47,5% tổng vốn đăng ký cấp mới. Nếu tính chung cả vốn đăng ký cấp mới và vốn đăng ký điều chỉnh (tổng cộng 46,86 tỷ USD), ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu về tới 24,19 tỷ USD, chiếm 51,6%.

Đáng chú ý, đối với hình thức góp vốn và mua cổ phần, dòng tiền lại chảy mạnh nhất vào hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ với 2,78 tỷ USD (chiếm 34,8%), theo sau là bán buôn, bán lẻ và sửa chữa xe cơ giới đạt 2,17 tỷ USD (chiếm 27,1%).

Về nhà đầu tư, trong số 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án cấp mới tại Việt Nam, Singapore tiếp tục giữ vững vị trí đối tác đầu tư lớn nhất với 9,52 tỷ USD, chiếm gần một phần ba (31,0%) tổng vốn đăng ký cấp mới. Hàn Quốc bám sát ở vị trí thứ hai với 5,81 tỷ USD (18,9%). Lần lượt xếp sau là các đối tác lớn như Luxembourg (4,99 tỷ USD, chiếm 16,2%), Đặc khu hành chính Hồng Kông - Trung Quốc (3,57 tỷ USD), Trung Quốc lục địa (2,77 tỷ USD), Nhật Bản (1,58 tỷ USD) và Hà Lan (438,5 triệu USD).

Tiêu dùng, du lịch khởi sắc

Cũng theo Báo cáo của Cục Thống kê, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tháng 10, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 695,5 nghìn tỷ đồng; tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 6.618,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,7%. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 12,9%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 17%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 18,1%, cho thấy sức cầu tiêu dùng và hoạt động dịch vụ tiếp tục phục hồi, mở rộng.

Du lịch khởi sắc là nhờ chính sách thị thực thuận lợi, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh, sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng cùng với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực.

Du lịch cũng ghi nhận kết quả tích cực khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng đạt 19,5 triệu lượt người, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá của Cục Thống kê, kết quả có được là nhờ tình hình an ninh, an toàn, trật tự xã hội được đảm bảo; chính sách thị thực thuận lợi, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh, sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng cùng với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và chi phí du lịch hợp lý.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng, bức tranh kinh tế 10 tháng vẫn còn những điểm cần lưu ý như: số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,24%,../.