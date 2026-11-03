VN-Index thủng mốc tâm lý 1.700 điểm, dòng tiền bắt đáy xuất hiện

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 3/11 khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt suy yếu. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện tại nhiều nhóm ngành, giúp số mã tăng giá chiếm ưu thế trên bảng điện tử, VN-Index vẫn không thể giữ được mốc tâm lý 1.700 điểm.

Kết phiên, VN-Index giảm 11,1 điểm, xuống còn 1.699,62 điểm. Trên sàn HoSE, số lượng cổ phiếu tăng giá đạt 162 mã, trong đó có 2 mã tăng trần, cao hơn mức 150 mã giảm giá, gồm 4 mã giảm sàn.

VN-Index mất mốc 1.700 điểm, cổ phiếu ngân hàng và thép phân hóa.

Độ rộng thị trường có phần tích cực hơn diễn biến của chỉ số, cho thấy áp lực giảm điểm tập trung chủ yếu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong khi đó, dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện ở một số nhóm ngành, giúp nhiều cổ phiếu hồi phục sau nhịp điều chỉnh.

Tâm điểm gây sức ép lên VN-Index tiếp tục là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC. Cổ phiếu này giảm 3,31%, xuống còn 234.000 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, BVH giảm 5,88%, BSR giảm 2,95%, GAS giảm 2,08%, GEX mất 1,15% và HAG giảm 1,43%.

Ở nhóm bất động sản, diễn biến giao dịch phân hóa rõ nét. Áp lực bán vẫn hiện diện tại KDH khi cổ phiếu giảm 2,26%, NLG giảm 1,18% và TAL giảm 1,42%. Các mã BCM, VHM, PDR và NVL cũng kết phiên trong sắc đỏ, dù mức giảm chưa tới 1%.

Ngược lại, một số cổ phiếu bất động sản thu hút lực cầu và hồi phục tích cực. VPI tăng 2,25%, KBC tăng 1,16%, trong khi VRE, DXG, TCH và DIG cùng tăng trên 1%.

Nhóm ngân hàng cũng ghi nhận sự phân hóa. Ở chiều tăng, OCB dẫn đầu với mức tăng 4,43%, tiếp đến là MSB tăng 2,86%, STB tăng 2,3%, VIB tăng 2,21% và CTG tăng 1,01%. Trong khi đó, VPB giảm 1,62%; HDB, VCB, BID, ACB và TPB đồng loạt điều chỉnh dưới 1%.

Tại nhóm dầu khí, áp lực bán xuất hiện trên diện rộng với BSR giảm 2,95%, GAS giảm 2,08% và PVD mất 1,41%. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô thế giới giảm hơn 7%, khi kỳ vọng về các cuộc đàm phán ngoại giao có thể góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, qua đó làm giảm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Thị trường đỏ lửa, cổ phiếu thép hút dòng tiền bắt đáy.

Trái ngược với diễn biến kém tích cực của nhiều nhóm ngành, cổ phiếu thép trở thành điểm sáng trong phiên. HPG tăng 4,17%, NKG tăng 3,42% và HSG tăng 3,88%. Lực cầu tập trung tại nhóm này giúp nhiều cổ phiếu duy trì sắc xanh trong khi chỉ số chung tiếp tục giảm điểm.

Ngoài nhóm thép, một số cổ phiếu khác cũng giao dịch tích cực như VCI tăng 2,71%, HVN tăng 3,7%, GVR tăng 1,72% và VHC tăng 1,16%. Tuy nhiên, diễn biến hồi phục ở các nhóm cổ phiếu riêng lẻ chưa đủ bù đắp sức ép từ những mã có vốn hóa lớn.

Một trong những diễn biến gây chú ý trong phiên là cổ phiếu KOS của Công ty CP Kosy khi đảo chiều mạnh từ trạng thái tăng trần sang giảm cận sàn.

Trong phần lớn thời gian phiên sáng, KOS giao dịch tích cực, có thời điểm tăng trần với lượng dư mua lớn. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến cổ phiếu nhanh chóng đảo chiều. Kết phiên, KOS giảm 6,45%, xuống còn 4.060 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản hơn 38,7 triệu đơn vị.

Diễn biến này xuất hiện sau khi KOS có 2 phiên tăng trần liên tiếp, trước đó là chuỗi 29 phiên giảm sàn liên tục. Sau hơn một tháng lao dốc, thị giá cổ phiếu từng mất hơn 90% giá trị. Những biến động mạnh liên tiếp khiến KOS tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường.

Một cổ phiếu khác ghi nhận diễn biến tiêu cực là PNJ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Kết phiên, PNJ giảm 5,45%, xuống còn 14.750 đồng/cổ phiếu, chính thức đánh mất mốc 15.000 đồng. Khối lượng khớp lệnh đạt gần 8,1 triệu cổ phiếu.

Áp lực bán tại PNJ diễn ra sau khi doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ kỷ lục trong quý III. Bên cạnh kết quả kinh doanh, thông tin người nhà Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu cũng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.