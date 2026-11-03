VN-Index giảm 4 phiên liên tiếp, thanh khoản xuống thấp. Ảnh: Bnews/vnanet.vn

Thanh khoản duy trì ở mức thấp, trong khi lực cầu bắt đáy tập trung tại một số nhóm cổ phiếu, chưa đủ sức giúp chỉ số đảo chiều.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 11,1 điểm xuống 1.699,62 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 624,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 12.939,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 154 mã tăng giá, 141 mã giảm giá và 72 mã đi ngang.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,87 điểm lên 251,42 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 36,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 513,7 tỷ đồng. Số mã tăng, giảm và đi ngang lần lượt là 70, 49 và 62 mã.

UPCOM-Index tăng 0,1 điểm lên 122,05 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 20,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 353,9 tỷ đồng. Toàn sàn có 101 mã tăng giá, 90 mã giảm giá và 78 mã đi ngang.

Trên sàn HOSE, áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, tiếp tục gây sức ép lên chỉ số. Dù số mã tăng giá nhiều hơn số mã giảm giá, VN-Index vẫn mất mốc 1.700 điểm, cho thấy diễn biến của một số cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục chi phối xu hướng chung của thị trường.

VIC giảm 3,31%, xuống 234.000 đồng/cổ phiếu. Một số mã khác cũng giảm khá mạnh như BVH mất 5,88%, BSR giảm 2,95%, GAS giảm 2,08%, HAG giảm 1,43% và GEX giảm 1,15%.

Tại nhóm bất động sản, áp lực điều chỉnh xuất hiện ở KDH, giảm 2,26%; NLG giảm 1,18% và TAL giảm 1,42%. BCM, VHM, PDR và NVL cùng giảm dưới 1%. Ở chiều ngược lại, VPI tăng 2,25%, KBC tăng 1,16%; VRE, DXG, TCH và DIG đều tăng trên 1%.

Nhóm ngân hàng diễn biến phân hóa. OCB tăng 4,43%, MSB tăng 2,86%, STB tăng 2,3%, VIB tăng 2,21% và CTG tăng 1,01%. Trong khi đó, VPB giảm 1,62%; HDB, VCB, BID, ACB và TPB giảm dưới 1%.

Nhóm dầu khí chịu áp lực bán với BSR giảm 2,95%, GAS giảm 2,08% và PVD giảm 1,41%. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô thế giới giảm hơn 7%, khi kỳ vọng về các cuộc đàm phán ngoại giao có thể góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, qua đó làm giảm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Trái chiều với diễn biến của nhiều nhóm cổ phiếu, nhóm thép trở thành điểm sáng khi lực cầu tập trung tại HPG, NKG và HSG. Kết thúc phiên, HPG tăng 4,17%, NKG tăng 3,42% và HSG tăng 3,88%. Một số cổ phiếu khác cũng tăng khá tích cực như HVN tăng 3,7%, VCI tăng 2,71%, GVR tăng 1,72% và VHC tăng 1,16%. Tuy nhiên, diễn biến tích cực ở các mã này chưa đủ bù đắp áp lực giảm điểm từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Ở nhóm cổ phiếu có biến động mạnh, KOS của Công ty cổ phần Kosy đảo chiều giảm sâu sau nhịp tăng nóng. Trong phần lớn thời gian phiên sáng, cổ phiếu này giao dịch tích cực, có thời điểm tăng trần với lượng dư mua lớn. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến KOS giảm 6,45%, xuống 4.060 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 38,7 triệu cổ phiếu.

Diễn biến này xuất hiện sau khi KOS có hai phiên tăng trần liên tiếp, nối tiếp chuỗi 29 phiên giảm sàn liên tục trước đó. Trong giai đoạn giảm mạnh, thị giá cổ phiếu từng mất hơn 90%.

Một cổ phiếu khác thu hút sự chú ý là PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Kết phiên, PNJ giảm 5,45%, xuống 14.750 đồng/cổ phiếu, đánh mất mốc 15.000 đồng. Khối lượng khớp lệnh đạt gần 8,1 triệu cổ phiếu.

Áp lực bán tại PNJ xuất hiện sau khi doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ kỷ lục trong quý III. Bên cạnh đó, thông tin người nhà Chủ tịch Hội đồng quản trị Cao Thị Ngọc Dung liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu cũng thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nghiêng về chiều bán. Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng khoảng 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền mua vào vẫn tập trung đáng kể tại một số cổ phiếu riêng lẻ, với tổng giá trị gần 600 tỷ đồng tại HPG, SHB, VHM và TCB.

Ở chiều bán, MBB bị bán ròng 254 tỷ đồng, VCB bị bán ròng 219 tỷ đồng và VIC bị bán ròng 214 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 7 tỷ đồng, trong khi trên UPCOM, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2 tỷ đồng.

Như vậy, VN-Index đã có 4 phiên giảm liên tiếp và lùi xuống dưới mốc 1.700 điểm. Trong bối cảnh thanh khoản duy trì ở mức thấp, lực cầu bắt đáy xuất hiện tại một số nhóm ngành như thép và ngân hàng, nhưng chưa tạo được động lực đủ mạnh để giúp chỉ số phục hồi.