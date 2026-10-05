Nữ sinh 15 tuổi ở Thanh Hóa mất liên lạc

Ngày 3/10, Công an phường Hải Bình (Thanh Hóa) tiếp nhận trình báo của gia đình chị Hoàng Thị Thảo (SN 1990, trú tại Tổ dân phố Liên Hải, phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa) về việc con gái là Dương Thúy Phương, sinh năm 2011, rời khỏi nhà và mất liên lạc.

Nữ sinh Dương Thúy Phương thời điểm rời nhà và mất liên lạc

Theo trình báo của gia đình, em Phương rời nhà từ chiều 30/9. Kể từ thời điểm đó, gia đình đã tìm nhiều cách liên lạc và tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Công an phường Hải Bình thông báo tìm kiếm em Dương Thúy Phương. Em Phương là học sinh, đăng ký thường trú tại Tổ dân phố Liên Hải, phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Đặc điểm nhận dạng của em Phương: cao khoảng 1,59m, dáng người gầy, da màu nâu, tóc đen dài. Thời điểm rời nhà, em mặc quần màu đen và áo sơ mi màu trắng.

Công an phường Hải Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn, nếu có thông tin về em Dương Thúy Phương hoặc phát hiện em ở đâu, nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để hỗ trợ tìm kiếm và đưa em về với gia đình.

Thông tin cũng có thể được cung cấp trực tiếp cho Đại úy Lê Danh Thành, cán bộ Công an phường Hải Bình, qua số điện thoại 0912.985.616.

Cơ quan Công an đề nghị người dân chia sẻ thông tin phù hợp, đồng thời lưu ý không đăng tải hoặc lan truyền các thông tin cá nhân nhạy cảm của em Phương ngoài những nội dung cần thiết cho việc tìm kiếm.