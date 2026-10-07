Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 trao giấy khai sinh cho gia đình cháu Đặng Quốc Nam

Năm nay, Đặng Quốc Nam, 6 tuổi, ở xã Nam Cường, vào học lớp 1. Trước đó, cháu Nam từng có nguy cơ chậm đến trường vì chưa có giấy khai sinh. Sau khi tiếp nhận thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan hỗ trợ gia đình hoàn thiện hồ sơ, đăng ký khai sinh cho em.

“Gia đình gặp rất nhiều khó khăn vì chưa có giấy khai sinh để cháu đi học. Sau đó, nhờ các ban, ngành chức năng hỗ trợ, gia đình đã làm được giấy khai sinh cho cháu đi học đúng độ tuổi”, bà Ma Thị Ly, bà của Nam, chia sẻ.

Theo ông Hoàng Hữu Học, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, đây là trường hợp đầu tiên đơn vị thực hiện hỗ trợ cấp giấy khai sinh tại xã Nam Cường. Quá trình giải quyết gặp một số khó khăn về thủ tục, song đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình xác minh, hoàn thiện hồ sơ, giúp việc cấp giấy khai sinh cho Nam được thực hiện sớm, tạo điều kiện để cháu đến trường.

Qua chuyện của cháu Nam cho thấy, với những người yếu thế, để một quyền dân sự được bảo đảm đôi khi cần sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan thực thi pháp luật. Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Đây là nhiệm vụ mới, quan trọng, góp phần mở rộng vai trò của ngành Kiểm sát trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.

Tại Thái Nguyên, Đảng ủy, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị, pháp lý quan trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Từ khi Nghị quyết số 205 có hiệu lực đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên đã ban hành 18 kiến nghị bảo vệ người yếu thế và lợi ích công; trong đó có 3 kiến nghị liên quan đến quyền được đăng ký, cấp giấy khai sinh cho trẻ em.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Lập, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ngành đang chú trọng xây dựng các kênh tiếp nhận thông tin, bảo đảm tính bảo mật; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để phát hiện, xử lý những trường hợp quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em có nguy cơ bị ảnh hưởng. Đồng thời, phân công kiểm sát viên có kiến thức, kỹ năng phù hợp để giải quyết các vụ việc có trẻ em tham gia.

Công lý đôi khi không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà chỉ từ một cái tên được ghi nhận, một tờ giấy khai sinh được trao tận tay - để mỗi người, dù trong hoàn cảnh nào, cũng có cơ hội được học tập, được sống và được pháp luật bảo vệ.