Hơn 1,2 triệu viên sủi giả: Trách nhiệm pháp lý nào đối với người sản xuất?

Tạm giữ hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp các lực lượng chức năng triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung có dấu hiệu giả mạo, tạm giữ hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại.

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm, tại xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội, do Nguyễn Thế Vinh làm Giám đốc, có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng không đúng nội dung công bố.

Ngày 17-8-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị liên quan khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Quá trình kiểm tra phát hiện nội dung bản công bố sản phẩm không trùng khớp với nhãn hàng hóa, hồ sơ công bố chưa đầy đủ.

Nguyễn Thế Vinh tại cơ sở sản xuất trong quá trình cơ quan Công an làm việc, kiểm tra. Ảnh: P.V

Cơ quan chức năng đã tạm giữ, niêm phong 1.224.500 sản phẩm viên sủi tại cơ sở sản xuất và 3 cơ sở, quầy thuốc đã mua hàng của công ty.

Đáng chú ý, kết quả phân tích 4 mẫu sản phẩm tại các cơ quan kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng Natri Benzoat từ 4,18% đến 6,78%, trong khi mức cho phép theo quy định không quá 0,2%, tức vượt từ 20 đến 33 lần.

Một số thành phần như Vitamin B1, B3, B6 cùng một số hoạt chất được thể hiện, quảng cáo trên nhãn cũng không được phát hiện trong các mẫu kiểm nghiệm.

Theo tài liệu điều tra ban đầu được cơ quan Công an công bố, chi phí sản xuất mỗi lọ khoảng 10.000 đồng nhưng sản phẩm được bán ra thị trường với giá từ 45.000 đến 60.000 đồng/lọ. Việc tiêu thụ không chỉ qua các quầy thuốc mà còn thông qua một số nền tảng thương mại điện tử.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, theo khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự. Trong đó, Giám đốc Nguyễn Thế Vinh bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Có thể đối diện chế tài hình sự nghiêm khắc

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, luật sư Phạm Hải Long, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, cho rằng, thực phẩm là nhóm hàng hóa có liên quan trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng. Vì vậy, Bộ luật Hình sự quy định một tội danh riêng đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Theo Điều 193 Bộ luật Hình sự, người có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm có thể bị phạt tù từ 2 đến 5 năm ở khung hình phạt cơ bản.

Luật sư Phạm Hải Long cho biết, điểm đáng lưu ý là đối với tội danh này, việc xem xét trách nhiệm hình sự không nhất thiết phải chờ đến khi xảy ra hậu quả như có người bị ngộ độc, bị tổn hại sức khỏe hoặc tử vong.

Nếu quá trình điều tra xác định có hậu quả đối với sức khỏe, tính mạng của người sử dụng và chứng minh được mối quan hệ nhân quả với hành vi phạm tội, đây có thể là căn cứ để xem xét áp dụng các khung hình phạt nghiêm khắc hơn theo quy định.

Đối với vụ án cụ thể, cơ quan tố tụng sẽ phải tiếp tục xác định tính chất của hàng hóa, số lượng sản phẩm được sản xuất và tiêu thụ, giá trị hàng giả, khoản thu lợi bất chính, hậu quả thực tế nếu có, cũng như vai trò của từng người tham gia. Đây là những căn cứ quan trọng để xác định trách nhiệm hình sự và khung hình phạt đối với từng bị can.

Điều 193 Bộ luật Hình sự quy định nhiều khung hình phạt. Khung cơ bản là từ 2 đến 5 năm tù. Trong trường hợp có các tình tiết định khung tăng nặng theo luật định, mức hình phạt có thể tăng lên từ 5 đến 10 năm, từ 10 đến 15 năm và cao nhất là từ 15 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Tuy nhiên, việc cơ quan chức năng tạm giữ hơn 1,2 triệu sản phẩm không đồng nghĩa với việc có thể ngay lập tức xác định các bị can phải chịu một khung hình phạt cụ thể. Giá trị hàng giả, khoản thu lợi bất chính, hậu quả và các tình tiết liên quan vẫn phải được cơ quan tố tụng điều tra, thu thập chứng cứ và chứng minh theo đúng trình tự pháp luật.

Ngoài hình phạt tù, người phạm tội còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung như phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định trong một thời hạn theo quy định.

Vụ việc cũng tiếp tục đặt ra cảnh báo đối với người tiêu dùng trong việc lựa chọn thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng. Những sản phẩm được quảng cáo với nhiều công dụng đối với sức khỏe cần được kiểm tra kỹ về nguồn gốc, đơn vị sản xuất, hồ sơ công bố và kênh phân phối.

Đặc biệt, đối với các sản phẩm dành cho trẻ em hoặc được quảng cáo có tác dụng hỗ trợ sức khỏe, người tiêu dùng không nên chỉ dựa vào lời giới thiệu trên mạng xã hội, bao bì hoặc quảng cáo để quyết định sử dụng.

Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra. Trách nhiệm hình sự và mức hình phạt đối với từng bị can, nếu có, được xác định trên cơ sở kết quả giải quyết vụ án và bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án.