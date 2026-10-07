Giữ bình yên từ cơ sở ở Bảo Lâm 3

Lực lượng Công an xã Bảo Lâm 3 thực hiện các đợt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo kế hoạch

Tăng cường tuyên truyền

Thời gian qua, Công an xã Bảo Lâm 3 đã khẩn trương triển khai công tác, nắm chắc địa bàn, tình hình, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho công dân, triển khai tốt các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được địa phương tăng cường.

Công an xã Bảo Lâm 3 thực hiện các buổi tuyên truyền về phòng chống các loại tội phạm, ma túy, bạo lực học đường tại các trường học

Theo đó, công an xã đã triển khai các băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tổ chức các buổi phát thanh trên hệ thống loa phát thanh. Tổ chức tuyên truyền trực tiếp và lồng ghép vào các cuộc họp tại khu dân cư trên địa bàn.

Nội dung tập trung vào các hình thức, thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng; phòng, chống các loại tội phạm; bạo lực học đường; ma tuý; bảo vệ mùa vụ sầu riêng; cà phê; phòng chống cháy nổ; an toàn giao thông…

Công an xã Bảo Lâm 3 cùng các lực lượng nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông trên QL55 đoạn qua địa bàn

Là một xã có đông bà con dân tộc thiểu số sinh sống nên lực lượng Công an xã thường xuyên tranh thủ người có uy tín trong cộng đồng (già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo, người cao tuổi có tiếng nói) đóng vai trò then chốt trong công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết và giữ gìn an ninh trật tự.

Thông qua đó, giúp người dân tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình; hoà giải các mâu thuẫn từ cơ sở, đấu tranh, phản bác các luận điệu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiều tập thể, cá nhân ở xã Bảo Lâm 3 được khen thưởng trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an đã tiếp nhận và xử lý hiệu quả các nguồn tin do Nhân dân cung cấp; nhiều vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự được phát hiện, giải quyết kịp thời, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Xã Bảo Lâm 3 đã kiện toàn 13 tổ hòa giải ở cơ sở; duy trì hoạt động của các mô hình như: Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự; Đội dân phòng; Điểm chữa cháy công cộng; Tổ tự quản phòng cháy chữa cháy; Mô hình dân vận khéo trong bảo đảm ANTT; mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy”…

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh

Song song đó, Công an xã Bảo Lâm 3 luôn chú trọng đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lấy phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm. Đơn vị đã chủ động nắm tình hình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc.

Hoạt động ký cam kết giữa người dân và Công an xã nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại địa phương

Điển hình, Công an xã đã phát hiện tại một căn chòi của người dân ở thôn Đạ Rlơm có một người đàn ông không rõ nhân thân và không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Người này khai tên Nguyễn Văn Tuyên, sinh năm 1983, thường trú tại ấp Phú Lâm 4, xã Phú Lâm, TP Đồng Nai, chưa đăng ký tạm trú và thông báo lưu trú tại địa phương. Qua kiểm tra nhanh, Tuyên dương tính với ma túy.

Đồng thời qua xác minh, Tuyên có nhiều tiền án gồm 1 tiền án về tội cướp tài sản, 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 1 tiền án về tội hiếp dâm và đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú. Hiện, vụ việc đã được chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam theo quy định.

Công an xã cùng các lực lượng bảo vệ tài sản của người dân trong đêm mưa lũ

Đi đôi với đó, xác định phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, lực lượng Công an xã Bảo Lâm 3 đã thực hiện nhiều nhiệm vụ để đảm bảo sự bình yên cho Nhân dân.

Trong thời gian qua, trước tình hình mưa lớn kéo dài trên địa bàn, một số tuyến đường trên quốc lộ 55 xuất hiện tình trạng ngập nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Công an xã Bảo Lâm 3 đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức cảnh báo, phân luồng, kiểm soát giao thông, hạn chế người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Công an xã cùng các lực lượng tổ chức cảnh báo, phân luồng, kiểm soát giao thông, hạn chế người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm

Trong một sự cố khác, các chiến sĩ công an xã đã cùng với lực lượng dân quân thức trắng đêm vớt 350 bao cà phê cho người dân khỏi vùng nước chảy xiết. Hình ảnh những người chiến sĩ Công an Nhân dân dầm mưa cả ngày lẫn đêm đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân địa phương và người điều khiển phương tiện từ các nơi khác đến.

Vụ việc ông Diệp Như Lai, thôn 6A, xã Bảo Lâm 3 chuyển nhầm 2,5 tỷ đồng từ Agribank sang tài khoản Hoàng Văn Hà tại VietinBank đã được công an hỗ trợ xác minh và nhận lại toàn bộ số tiền. Ông Lai xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và hỗ trợ hiệu quả của lực lượng Công an xã trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Nhờ sự giúp đỡ của lực lượng công an xã, người dân vui mừng được nhận lại tiền chuyển khoản nhầm

Trung tá Tạ Thanh Bình, Trưởng Công an xã Bảo Lâm 3 cho biết: Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, đơn vị tiếp tục phấn đấu, khắc phục khó khăn, bám địa bàn, gần dân, giúp dân; kịp thời nắm bắt thông tin để chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm. Tuyệt đối không để những vụ việc nhỏ phát sinh thành vấn đề phức tạp.