TP.HCM: Công ty sơn chìm trong biển lửa

Ngày 7/10, Công an TPHCM đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy công ty sơn khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khuya ngày 6/10 tại kho của công ty sơn rộng hàng ngàn m2 ở đường Khánh Bình 25, phường Tân Hiệp, TPHCM.

Thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội kèm tiếng nổ lớn khiến công tác chữa cháy tại chỗ bất thành.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

Do ngọn lửa bùng phát từ kho sơn khiến ngọn lửa lan nhanh. Các chiến sĩ đã chia thành nhiều hướng, phun nước để khống chế và giảm nguy cơ cháy lan sang các khu vực lận cận.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến rạng sáng 7/10, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy.

Bước đầu ghi nhận, vụ cháy không có thương vong về người nhưng khiến nhiều đồ dùng bên trong công ty bị lửa thiêu rụi.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được lực lượng chức năng điều tra, thống kê.