Ban hành bộ tiêu chí xếp hạng, khen thưởng người nộp thuế

Xếp hạng theo đóng góp và lịch sử tuân thủ

Bộ tiêu chí được xây dựng trên cơ sở Luật Thi đua, khen thưởng số: 06/2022/QH15 và Nghị quyết số: 138/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số: 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đối tượng áp dụng gồm doanh nghiệp; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo Bộ tiêu chí, các chỉ số về mức độ tuân thủ pháp luật thuế, quy mô đóng góp ngân sách nhà nước và quy mô doanh thu được lượng hóa thành hệ thống điểm, với tổng số tối đa 100 điểm. Việc xếp hạng được thực hiện trên cơ sở tổng điểm từ cao xuống thấp.

Đối với doanh nghiệp, việc đánh giá, xếp hạng được thực hiện hafng năm. Doanh nghiệp đăng ký chưa đủ 12 tháng trong năm xét hạng không thuộc diện xếp hạng năm đó.

Việc lựa chọn người nộp thuế trong danh sách xếp hạng để đề nghị khen thưởng sẽ do Ban Quản lý tuân thủ và Hỗ trợ người nộp thuế chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị liên quan tham mưu Cục Thuế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Ảnh: Thảo Phương

Trước khi được chấm điểm, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về tuân thủ pháp luật thuế. Về kê khai thuế, tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn so với số tờ khai phải nộp phải đạt từ 98% trở lên; đồng thời không có tờ khai để trống giá trị hoặc toàn bộ giá trị bằng 0 nhằm né tránh nghĩa vụ kê khai.

Về nợ thuế, tại thời điểm ngày 31/12 của năm xét hạng, doanh nghiệp không có tiền thuế nợ, trừ những trường hợp được gia hạn, đang xử lý khiếu nại hoặc được miễn, giảm theo quy định pháp luật. Doanh nghiệp cũng không bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế trong các năm xét hạng.

Đối với vi phạm pháp luật thuế và hóa đơn, doanh nghiệp không bị xử phạt đối với hành vi trốn thuế; không khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm theo điều kiện của Bộ tiêu chí. Trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp so với số thuế đã nộp trong năm không quá 1%.

Doanh nghiệp cũng không bị cơ quan thuế kết luận vi phạm liên quan đến hóa đơn bất hợp pháp; không bị chuyển cơ quan công an điều tra về tội trốn thuế hoặc mua bán hóa đơn.

Cùng với đó, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không đồng thời là người đại diện của doanh nghiệp đang ở tình trạng “ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” hoặc “không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”.

Sau khi đáp ứng các điều kiện về tuân thủ, doanh nghiệp được chấm điểm theo 3 nhóm tiêu chí, tổng cộng 100 điểm.

Trong đó, quy mô đóng góp ngân sách nhà nước chiếm 40 điểm, được đánh giá trên cơ sở số thuế đã nộp vào ngân sách trong năm và mức tăng trưởng số nộp so với năm liền kề. Doanh nghiệp thuộc nhóm 10% có số nộp cao nhất được tính tối đa 30 điểm; mức tăng trưởng số nộp được tính tối đa 10 điểm.

Quy mô doanh thu chiếm 25 điểm, được xác định theo doanh thu trong năm xếp hạng. Nhóm 10% doanh nghiệp có doanh thu cao nhất được tính 25 điểm.

Lịch sử tuân thủ chiếm 35 điểm, được tính theo số năm liên tục doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện xếp hạng, tôn vinh. Doanh nghiệp có 3 năm liên tục đạt điều kiện được 35 điểm; 2 năm được 30 điểm và 1 năm được 25 điểm.

Trường hợp các doanh nghiệp có cùng số điểm, tiêu chí “Lịch sử tuân thủ” được sử dụng để phân định thứ hạng.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Cục Thuế xây dựng bộ tiêu chí riêng tại Phần B. Các đối tượng này phải đáp ứng yêu cầu về đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế và tuân thủ pháp luật về thuế, hóa đơn, chứng từ.

Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đăng ký thuế, không có chênh lệch làm thay đổi nghĩa vụ thuế hoặc kết luận của cơ quan thuế về việc kê khai không trung thực. Tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn so với hồ sơ phải nộp phải đạt từ 90% trở lên.

Tại thời điểm ngày 31/12 của năm xếp hạng, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có tiền thuế nợ theo điều kiện của Bộ tiêu chí; không bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế trong năm có thành tích được xét xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng.

Đối tượng được xét cũng không bị xử phạt đối với hành vi trốn thuế; không thuộc danh sách người nộp thuế được chuyển cơ quan Công an điều tra về hành vi trốn thuế; không bị xử phạt đối với các hành vi vi phạm về khai sai, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp theo quy định.

Với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thang điểm 100 được chia thành 3 nhóm tiêu chí. Quy mô đóng góp ngân sách nhà nước chiếm 25 điểm, căn cứ số thuế đã nộp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quy mô doanh thu chiếm 25 điểm, được phân theo 3 nhóm: từ 1 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng; từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng; và trên 50 tỷ đồng.

Lịch sử tuân thủ chiếm 50 điểm. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có 3 năm liên tục tuân thủ tốt được tính 50 điểm.

Khuyến khích chấp hành nghĩa vụ thuế

Việc thiết kế riêng bộ tiêu chí đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gắn với các nhóm chỉ tiêu về tuân thủ, đóng góp ngân sách và doanh thu. Trong đó, lịch sử tuân thủ được tính vào điểm xếp hạng, với doanh nghiệp tối đa 35 điểm và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tối đa 50 điểm. Đối với doanh nghiệp, số điểm về lịch sử tuân thủ được cộng dồn theo số năm liên tục đáp ứng đầy đủ điều kiện xếp hạng. Với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tiêu chí này chiếm một nửa tổng số điểm. Theo Bộ tiêu chí, việc lựa chọn người nộp thuế trong danh sách xếp hạng để đề nghị tôn vinh, khen thưởng được thực hiện trên cơ sở kết quả chấm điểm và thứ hạng. Trường hợp bằng điểm, tiêu chí lịch sử tuân thủ được sử dụng để phân định.

Quy trình bình xét được thực hiện theo phạm vi và nhóm đối tượng; danh sách người nộp thuế được cấp có thẩm quyền quyết định tôn vinh, khen thưởng được công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và các phương tiện thông tin đại chúng.

Với việc lượng hóa các tiêu chí thành hệ thống điểm cụ thể, Bộ tiêu chí xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng người nộp thuế đặt trọng tâm vào mức độ tuân thủ pháp luật thuế, quy mô đóng góp ngân sách, doanh thu và quá trình chấp hành nghĩa vụ thuế liên tục của người nộp thuế.