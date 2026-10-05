Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và Tháng Khuyến học năm 2026

Các đại biểu dự lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 7-10 với chủ đề: “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”. Chủ đề năm nay tập trung vào 3 trụ cột hành động chính gồm "Thực học" - học thực chất và có mục tiêu thiết thực; "Thực hành" - biến kiến thức thành kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế; "Làm chủ công nghệ số và AI" - khai thác tri thức gắn liền với văn hóa, trách nhiệm và đạo đức.

Đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Vũ Thị Bích Việt phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời.

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc học tập suốt đời trong kỷ nguyên bùng nổ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Để các nội dung hưởng ứng trở thành hành động thực chất, Hội Khuyến học tỉnh đề nghị các cấp Hội, ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương phối hợp triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung khuyến khích mỗi người dân chủ động xây dựng kế hoạch tự học; đẩy mạnh tự học trên môi trường số; chuẩn hóa kỹ năng số và sử dụng AI an toàn; nâng cao chất lượng mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập" và "Công dân học tập". Đồng thời, các nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, lấy người học làm trung tâm, rèn luyện năng lực tự học và tư duy phản biện cho học sinh.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, trong Tháng Khuyến học năm 2026 (từ ngày 5-9 đến ngày 5-10), các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn tỉnh tích cực huy động Quỹ Khuyến học, phối hợp trao các suất học bổng như "Tân Trào tiếp sức đến trường", học bổng cho học sinh vượt khó vươn lên và người lớn tích cực học tập, quyết tâm không để học sinh yếu thế nào bị bỏ lại phía sau.

Lễ phát động được tổ chức nhằm thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Qua đó đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp kêu gọi mỗi người dân, học sinh Tuyên Quang tích cực học tập, ứng dụng công nghệ số và sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Vũ Thị Bích Việt trao học bổng cho học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Huyên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã tặng 10 suất học bổng cho 10 học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Huyên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.