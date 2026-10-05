Phát động Tháng tuyên truyền cao điểm về phòng ngừa bạo lực học đường, vi phạm pháp luật, tội phạm, xâm hại trẻ em

Toàn cảnh lễ phát động.

Tháng cao điểm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong bảo vệ học sinh, trẻ em; đồng thời chủ động nhận diện nguy cơ, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, vi phạm pháp luật và xâm hại trẻ em.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Sở GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục lấy phòng ngừa làm trọng tâm; chủ động nắm bắt tâm lý, nhận diện những mâu thuẫn, biểu hiện bất thường của học sinh để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Mỗi cán bộ, giáo viên cần trở thành địa chỉ tin cậy để học sinh chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ.

Cùng với đó, các nhà trường tăng cường giáo dục pháp luật, trang bị cho học sinh kỹ năng tự bảo vệ, giải quyết mâu thuẫn và ứng xử an toàn trên môi trường mạng; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh.

Học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai thể hiện tiểu phẩm tuyên truyền tại lễ phát động.

Thông qua tiểu phẩm và phần giao lưu, hỏi đáp tại lễ phát động, học sinh được cung cấp thêm kiến thức để nhận diện các hành vi bạo lực, xâm hại; đồng thời thực hành cách xử lý một số tình huống thường gặp, biết cách bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Ký cam kết phòng ngừa bạo lực học đường, vi phạm pháp luật, tội phạm, xâm hại trẻ em năm học 2026-2027.

Tại lễ phát động, đại diện nhà trường, các ban, ngành, địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh, học sinh đã ký cam kết phòng ngừa bạo lực học đường, vi phạm pháp luật, tội phạm, xâm hại trẻ em năm học 2026-2027.

Học sinh tham gia lễ phát động.

Sau lễ phát động, các cơ sở giáo dục trong tỉnh sẽ triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng tuyên truyền cao điểm với thông điệp: “Chủ động phòng ngừa - phát hiện sớm - hành động kịp thời - chung tay xây dựng trường học an toàn, không bạo lực”, góp phần tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện cho học sinh.