Con gái 2 năm dành dụm 400 triệu, đưa bố mẹ du lịch 10 nước châu Âu

Nỗ lực chăm chỉ làm việc và tiết kiệm, Yến thực hiện được ước mơ đưa bố mẹ đi châu Âu.

Hồi tháng 3, khi vừa đặt chân đến Đan Mạch, bố mẹ và chị gái của Hải Yến (sinh năm 2000, quê Bình Phước cũ, hiện sinh sống tại TP.HCM) vẫn ngỡ ngàng, không dám tin mình có thể đặt chân đến châu Âu. Hai phụ huynh liên tục livestream, gọi điện khoe với mọi người.

Để có đủ số tiền đưa cả nhà đi chơi, Yến tiết kiệm suốt 2 năm đi làm. Tổng chi phí cho chuyến đi 30 ngày của 4 người khoảng 400 triệu đồng. Trong đó, chi phí làm visa 10 triệu đồng. Vé máy bay khứ hồi từ TP.HCM đến châu Âu cho 4 người hết 82 triệu đồng, toàn bộ được Yến đặt qua ứng dụng.

Chi phí di chuyển nội địa châu Âu khoảng 150 triệu đồng. Gia đình chủ yếu đi máy bay giữa các nước, riêng chặng từ Italy sang Thụy Sĩ, Yến lựa chọn đi tàu vì muốn bố mẹ có cơ hội ngắm cảnh đẹp dọc đường. Tiền khách sạn cho 30 ngày khoảng 100 triệu đồng. Các khoản ăn uống, đi lại và vui chơi khoảng 125 triệu đồng, ngoài ra gia đình mang theo 20 triệu đồng tiền mặt để chủ động chi tiêu.

"Khoảnh khắc vui và xúc động nhất là lúc thổi bánh sinh nhật ở tháp Eiffel cùng với sự hưởng ứng của nhiều khách du lịch. Khi đó, tôi nhìn vào ánh mắt bố mẹ, cảm nhận rõ sự hạnh phúc và tự hào", Yến chia sẻ với Tri thức - Znews .

Hiện thực hóa ước mơ

Từ khi còn bé, Hải Yến đã ấp ủ giấc mơ được đưa bố mẹ đi du lịch khắp nơi.

Năm 2023, Yến có cơ hội đi nước ngoài học tập và làm việc. Thời gian đầu đặt chân sang châu Âu, cô thích đi chơi và khám phá. Mỗi khi tới vùng đất mới, cô lại ước có bố mẹ và chị gái cùng tận hưởng. Từ đó, cô gác lại sở thích cá nhân để bắt đầu hành trình tiết kiệm.

Thời điểm đó, Yến là thực tập sinh nhà hàng với nguồn tài chính eo hẹp. Thách thức lớn nhất đối với cô chính là bài toán visa và chứng minh tài chính cho cả nhà. Nhận thấy việc bảo lãnh diện thăm thân sẽ thuận lợi hơn, khi mới sang Đan Mạch chưa đầy nửa năm, cô đi xin việc để chuyển đổi diện visa.

"Dù bạn bè rủ rê đi du lịch hay khoe ảnh check-in khiến bản thân cũng chạnh lòng, tôi vẫn tự nhủ phải kiên trì để có chuyến đi trọn vẹn bên gia đình", Yến nói.

Bố mẹ Yến không tin mình có thể đặt chân tới châu Âu và rất tự hào về con gái.

Ban đầu, kế hoạch của Yến chỉ dự kiến đi khoảng 3-4 quốc gia, nhưng sự cố trục trặc công việc khiến chuyến đi phải lùi lại một năm. "Lùi lại một năm thì để dành thêm được ít tiền, tôi đưa bố mẹ đi được 10 nước châu Âu", cô chia sẻ.

Khi Yến mới chớm bày tỏ ý định, gia đình không một ai hưởng ứng vì nghĩ du lịch châu Âu vừa khó vừa tốn kém. Bố mẹ cô ban đầu còn kiên quyết từ chối vì tiếc tiền cho con gái.

Thế nhưng, với tính cách quyết đoán, suốt 2 năm liền Yến kiên trì thuyết phục. Cuối cùng, bố mẹ cô cũng hào hứng ngóng chờ ngày được con dẫn đi chơi.

Chuyến đi đáng nhớ

Thời điểm mùa xuân hoa nở rộ là sinh nhật của mẹ, Yến chọn làm mốc khởi hành chuyến du lịch. Để tối ưu hóa chi phí, cô tự tay lo liệu mọi khâu, từ xin visa đến lên lịch trình chi tiết.

Yến chi khoảng 400 triệu đồng cho cả gia đình trong 30 ngày. Theo cô, việc có thể đưa 4 người đi qua 10 nước với khoản tiền này khiến nhiều người bất ngờ.

"Nhiều người không tin là tôi có thể dẫn cả nhà đi du lịch châu Âu với chi phí này. Có những nước khá nhỏ và gần nhau nên gia đình tôi có thể đi tham quan trong ngày", Yến chia sẻ.

Dù lịch trình được chuẩn bị kỹ lưỡng, chuyến đi vẫn có những thử thách nhỏ do sức khỏe của người lớn tuổi. Lệch múi giờ, chưa quen khí hậu, đồ ăn và phải đi bộ khá nhiều khiến bố mẹ Yến dễ bị đuối sức. Vì vậy, gia đình không thể ghé thăm quá nhiều điểm như dự định ban đầu.

May mắn, Yến chuẩn bị sẵn gia vị và một số đồ ăn nhanh vì khẩu vị của người lớn tuổi có thể khó thích nghi với đồ ăn bản địa. Bên cạnh đó, cô cũng mang theo đầy đủ miếng dán giữ nhiệt, quần áo giữ nhiệt vì tháng 3 thời tiết vẫn rất lạnh về đêm. Thuốc cảm cúm và kem dưỡng da cũng được chuẩn bị để đối phó với khí hậu khô, lạnh ở châu Âu.

Khoảnh khắc bố Yến thổi bánh sinh nhật ở tháp Eiffel (Pháp) trở thành kỷ niệm đáng nhớ.

Sau chuyến đi cùng gia đình, Yến nhận ra rằng nếu có dự định làm điều gì đó cho bố mẹ, hãy thực hiện càng sớm càng tốt. Cô gái 26 tuổi cho rằng khi con cái còn trẻ, khỏe và nhiều thời gian, bố mẹ lại không chắc. Nếu trì hoãn thêm 1-2 năm, có thể sức khỏe của đấng sinh thành đã không còn đủ để cùng con tận hưởng, khám phá những vùng đất mới.

"Về nhà rồi nhưng bố mẹ vẫn thường nhắc lại những chuyện đã xảy ra ở châu Âu. Với tôi, đó thực sự là một giấc mơ trọn vẹn", Yến trải lòng, nói thêm về kế hoạch làm việc, kiếm tiền và tiết kiệm để sau này có thể đưa bố mẹ và chị gái đi chơi, khám phá nhiều nơi hơn nữa.

An Chi