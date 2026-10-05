Hải Phòng: Gieo ý thức pháp luật từ những câu chuyện gần gũi với học sinh

Bạo lực học đường không chỉ là đánh nhau

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Tp.Hải Phòng; Luật gia Nguyễn Văn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia thành phố, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Doanh nhân và Công chức; cùng đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh Trường THCS Đại Bản.

Nội dung tuyên truyền được lựa chọn theo hướng thiết thực, gần gũi với lứa tuổi học sinh THCS, tập trung vào phòng, chống bạo lực học đường, bắt nạt trên không gian mạng, cách ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn, trách nhiệm khi vi phạm pháp luật và các quy định về an toàn giao thông.

Nội dung tuyên truyền được lựa chọn theo hướng thiết thực, gần gũi với lứa tuổi học sinh THCS, tập trung vào phòng, chống bạo lực học đường, bắt nạt trên không gian mạng.

Thay vì truyền đạt đơn thuần các quy định, các báo cáo viên pháp luật đưa ra nhiều tình huống thực tế để học sinh cùng suy nghĩ, trao đổi và tìm cách xử lý. Từ câu chuyện trêu chọc bạn bè, chứng kiến bạn bị bắt nạt, bị xúc phạm trên mạng xã hội đến việc quay phim, phát tán hình ảnh một vụ đánh nhau, các em được hướng dẫn nhận diện đâu là hành vi có thể gây tổn thương, vi phạm pháp luật và cách tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp.

Qua mỗi tình huống, pháp luật được tiếp cận không chỉ dưới góc độ quy định mà còn gắn với kỹ năng sống. Các em hiểu ranh giới giữa một trò đùa và hành vi xúc phạm đôi khi rất mong manh; phòng, chống bạo lực học đường không chỉ là không đánh nhau mà còn là không xúc phạm, cô lập, đe dọa, cổ vũ bạo lực hay tiếp tục gây tổn thương cho người khác trên mạng xã hội.

Các em học sinh sôi nổi tham gia giải đáp câu hỏi, tình huống.

Không khí chương trình trở nên sôi nổi với phần giao lưu giữa báo cáo viên và học sinh. Các em mạnh dạn đặt câu hỏi, bày tỏ quan điểm và trực tiếp xử lý các tình huống pháp luật. Những câu trả lời đúng, cách xử lý phù hợp được báo cáo viên động viên bằng nhiều phần quà.

Đáng chú ý, Chi hội Luật gia Doanh nhân và Công chức đã trao tặng 100 chiếc mũ bảo hiểm cho học sinh. Món quà thiết thực góp phần truyền tải thông điệp về văn hóa giao thông, nhắc nhở các em chủ động bảo vệ bản thân và có trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Chi hội đã trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, Chi hội trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tặng nhà trường 2 chiếc điều hòa phục vụ hoạt động dạy và học. Tổng giá trị các phần quà tại chương trình khoảng 50 triệu đồng.

Không chỉ mang giá trị vật chất, những phần quà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và tinh thần đồng hành của Chi hội Luật gia Doanh nhân và Công chức đối với nhà trường, góp phần chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Để pháp luật trở thành những điều gần gũi trong cuộc sống

Luật gia Nguyễn Văn Hải - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Doanh nhân và Công chức, cho rằng tuyên truyền pháp luật cho học sinh nếu chỉ dừng ở việc đọc và nghe các quy định sẽ khó tạo hiệu quả lâu dài.

Điều quan trọng là giúp các em nhận ra pháp luật hiện diện trong chính những việc mình làm mỗi ngày, từ cách ứng xử với bạn bè, sử dụng mạng xã hội, giải quyết mâu thuẫn đến việc chấp hành quy định về an toàn giao thông.

"Chúng tôi mong muốn sau mỗi buổi tuyên truyền, các em không chỉ nhớ thêm một vài quy định pháp luật mà quan trọng hơn là biết suy nghĩ trước khi hành động, biết tôn trọng người khác, biết tự bảo vệ mình và tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp vấn đề", Luật gia Nguyễn Văn Hải chia sẻ.

Luật gia Nguyễn Văn Hải - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Doanh nhân và Công chức phát biểu tại chương trình.

Theo Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Doanh nhân và Công chức, xây dựng môi trường học đường an toàn cần sự chung tay của nhà trường, gia đình, học sinh và các tổ chức xã hội. Trong đó, giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh là một giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa hành vi vi phạm từ sớm.

Một buổi tuyên truyền không thể giải quyết ngay mọi vấn đề phát sinh trong môi trường học đường. Tuy nhiên, những cuộc trò chuyện trực tiếp giữa luật gia và học sinh có thể tạo ra cách tiếp cận gần gũi, thực tế và dễ nhớ hơn.

Từ những câu hỏi, tình huống và hoạt động giao lưu, thông điệp thượng tôn pháp luật được truyền tải một cách tự nhiên. Qua đó, các em hiểu rằng sống có trách nhiệm bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Không làm tổn thương người khác, nói không với bạo lực, chịu trách nhiệm về hành vi của mình và tuân thủ các quy định trong cuộc sống.

Sự đồng hành của Hội Luật gia Tp.Hải Phòng, Chi hội Luật gia Doanh nhân và Công chức cùng nhà trường, gia đình và cộng đồng sẽ góp phần gieo những hạt mầm về ý thức pháp luật, trách nhiệm và văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ.