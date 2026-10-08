Nụ cười

Nhìn từ góc độ cơ/sinh học, nụ cười là sự phối hợp co thắt của các nhóm cơ trên mặt dưới sự chi phối của dây thần kinh số VII.

Khi bạn mỉm cười, các cơ trên mặt hoạt động đồng bộ với cơ vòng quanh mắt cho ra nụ cười chân thật, phân biệt với nụ cười xã giao/giả tạo.

Khác với nụ cười xãgiao dùng để thể hiện sự lịch thiệp, ngoại giao hoặc che đậy sự bối rối, căngthẳng, lo lắng... nụ cười chân thật thể hiện cảm xúc tích cực như niềm vui, hạnhphúc, sự an toàn, lòng trắc ẩn hoặc sự cởi mở của con người.

Về cảm xúc, nụ cườimang đến cho người nhận cảm giác gần gũi, dễ mến, tin cậy trước người trao. Về não bộ, nụ cười có giá trị như dopamine và endorphin (một loại hormone tích cực) giúp người nhận giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng ngaylập tức. Ngoài ra, nhờ tínhchất "lây lan", nụ cười còn kích hoạt các neuron phản chiếu trong nãongười nhận, khiến họ có xu hướng mỉm cười và cảm thấy dễ chịu theo.

Nụ cười trong nghệ thuật bán hàng

Nụ cười bình thườngcòn mang nhiều lợi ích như vậy, huống gì nụ cười trong nghệ thuật bán hàng - lànụ cười “đẻ ra tiền”.

Khi bước chân vào cửahàng, điều đầu tiên mà người tiêu dùng mong muốn được nhìn thấy là một nụ cười.Nụ cười chân thành ban đầu của người bán sẽ giúp khách hàng cảm thấy mình đượcchào đón, được tôn trọng và giảm bớt e dè khi bước vào không gian mua sắm, giúpkhách hàng rũ bỏ tâm lý đề phòng bị chèo kéo, ép buộc, gài bẫy…, giúp bầu không khí trở nên cởi mở, dễ chịu hơn.

Khách hàng sẽ cảmnhận từ nụ cười thân thiện ban đầu ấy là lời cam kết đáng tin cậy cho chất lượng dịchvụ, biến giao dịch thương mại thành sự kết nối giữa con người với con người.

Nụ cười của người bán hàng là thước đo giá trị thương hiệudoanh nghiệp

Trong bán hàng trựctiếp, nụ cười chính là thứ "vũ khí tối thượng".

Nếu nụ cười ban đầuđi kèm lời chào đon đả thể hiện sự hiếu khách và tôn trọng khách hàng, thì nụcười lúc tư vấn là nụ cười lắng nghe, thể hiện bạn đang đồng cảm và thấu hiểunhu cầu của họ. Cuối cùng là nụ cười lúc chốt đơn, tiễn khách thể hiện sự biết ơn.Kể cả khi khách ra về mà không mua hàng, thì nụ cười lúc này cũng là một món “đặtcọc” để họ quay lại lần sau.

Đặc biệt không thểbỏ qua là nụ cười khi khách khiếu nại, trả đổi hàng với những lời lẽ có tính chất“sát thương” nặng nề, không loại trừ trường hợp sản phẩm bị “biến hóa” theo ý đồkhông chính đáng. Thay vì coi đây là sựviệc rắc rối, hãy xem đó là "hệ thống cảnh báo sớm" giúp doanh nghiệpphát hiện ra lỗ hổng trong sản phẩm hoặc quy trình vận hành.

Hãy để cho "nụcười" làm nhiệm vụ “cứu vãn” mối quan hệ. Nụ cười lúc này chính là bộ “giảmxóc”. Nó giúp cho bạn giữ được sự bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc cá nhân và chuyểnhóa bầu không khí căng thẳng thành một cuộc đối thoại thiện chí.

Tuy nhiên cũng cầnlưu ý, như đã nói ở trên, khi bạn cười, các cơ trên mặt hoạt động đồng bộ vớicơ vòng quanh mắt, nói cách khác khi miệng cười, mắt cũng sẽ cười theo. Vì vậy nếumiệng bạn cử động mà đôi mắt vô hồn, khách hàng sẽ nhận ra nụ cười "bậtcông tắc" của bạn ngay.