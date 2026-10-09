5 món cháo giàu magie tốt cho người sau tuổi 70

Nội dung 1. Cháo yến mạch hạt sen giàu magie 2. Cháo gạo lứt đậu đen (hoặc đậu đỏ) 3. Cháo thịt gà nấu rau mồng tơi và nấm 4. Cháo hạt kê thịt băm 5. Cháo yến mạch bí đỏ hạt chia

Từ sau tuổi 70, các chức năng cơ thể dần suy giảm, hệ tiêu hóa hoạt động chậm hơn, khả năng nhai nuốt và hấp thu dinh dưỡng kém nên các món ăn mềm, dễ hấp thu như cháo là lựa chọn phù hợp. Bên cạnh đó, bổ sung magie hỗ trợ insulin hoạt động hiệu quả để ổn định đường huyết, làm dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng và nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Dưới đây là một số gợi ý các món cháo giàu dinh dưỡng và dồi dào magie tốt cho người lớn tuổi:

1. Cháo yến mạch hạt sen giàu magie

Cháo yến mạch hạt sen giàu magie tốt cho người sau tuổi 70.

Yến mạch nguyên cám và hạt sen đều là những nguồn cung cấp magie tự nhiên dồi dào kết hợp cùng chất xơ hòa tan hỗ trợ tiêu hóa và ổn định đường huyết. Hạt sen có tính an thần nhẹ giúp người cao tuổi dễ chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Cách nấu: Ngâm hạt sen cho mềm rồi ninh nhừ cùng yến mạch với lượng nước vừa đủ. Nêm nhạt, khuấy đều cho cháo nhuyễn mịn là có thể dùng.

2. Cháo gạo lứt đậu đen (hoặc đậu đỏ)

Gạo lứt còn lớp cám bên ngoài và các loại đậu (đậu đen, đậu đỏ) chứa hàm lượng magie, kali và vitamin nhóm B cao.

Magie trong đậu và gạo lứt hỗ trợ điều hòa huyết áp và ổn định đường huyết hiệu quả. Món cháo này cũng rất tốt cho hệ tiêu hóa và tim mạch của người cao tuổi.

Cách nấu: Ninh gạo lứt và các loại đậu trước bằng nồi áp suất cho thật mềm. Sau đó đun sôi lại, khuấy đều và nêm vừa ăn.

3. Cháo thịt gà nấu rau mồng tơi và nấm

Thịt gà cung cấp protein dễ tiêu, nấm và rau mồng tơi là những thực phẩm chứa lượng magie đáng kể cùng nhiều chất chống oxy hóa giúp bồi bổ cơ thể, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và cải thiện chức năng thần kinh.

Cách nấu: Nấu cháo trắng nhừ, thêm thịt gà băm (hoặc xé nhỏ) cùng nấm và rau mồng tơi thái nhỏ vào đun chín mềm. Nêm gia vị vừa phải.

4. Cháo hạt kê thịt băm

Hạt kê giàu magie cùng nhiều acid amin thiết yếu. Món cháo kê kết hợp với thịt nạc băm nhỏ cung cấp đầy đủ protein dễ hấp thụ, giúp duy trì khối lượng cơ bắp ở người già.

Cách nấu: Kê vo sạch, ninh nhừ thành cháo loãng. Xào sơ thịt nạc băm với chút hành mỡ rồi cho vào khuấy đều, nêm nếm nhạt vừa phải.

5. Cháo yến mạch bí đỏ hạt chia

Yến mạch giàu chất xơ hòa tan và magie. Bí đỏ giàu beta-carotene (tiền chất vitamin A), kali, magie và có vị ngọt tự nhiên. Hạt chia ngoài chất xơ và magiecòn cung cấp omega-3 giúp giảm viêm.

Sự kết hợp này tạo ra một món cháo giàu dưỡng chất tốt cho tiêu hóa, điều hòa đường huyết và cải thiện giấc ngủ hiệu quả.

Cách nấu: Hấp chín và nghiền nhuyễn bí đỏ, sau đó nấu chung với yến mạch cho chín mềm loãng. Tắt bếp rồi rắc hạt chia lên trên, khuấy đều để hạt chia nở mềm là hoàn thành.

Lưu ý khi chế biến các món cháo cho người cao tuổi

Ninh nhừ, nấu loãng: Cháo cần được ninh thật nhừ, mềm mịn giúp người cao tuổi dễ ăn, dễ tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng. Đối với các loại hạt như hạnh nhân và các loại đậu cần nghiền nhuyễn hoặc nấu nhừ để đảm bảo an toàn và dễ tiêu hóa, tránh gây đầy bụng.

Hạn chế muối và đường: Người lớn tuổi cần kiểm soát lượng natri để bảo vệ huyết áp và tim mạch. Hạn chế thêm đường tinh luyện.

Tránh ăn quá no: Nên ăn với lượng vừa phải vào buổi tối, cách giờ đi ngủ khoảng 2 tiếng để cơ thể kịp tiêu hóa, tránh gây đầy bụng, mất ngủ.

Ưu tiên vị ngọt tự nhiên từ thực phẩm: Nên tận dụng vị ngọt tự nhiên từ ngũ cốc, khoai lang, các loại hạt, bí đỏ, hạt sen... Có thể thêm một chút mật ong nguyên chất (nếu không bị đái tháo đường) để tăng hương vị và hỗ trợ an thần.