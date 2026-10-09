Sốt về chiều, kéo dài chưa rõ nguyên nhân: Cảnh giác với bệnh sốt mò

Người bệnh H.V.Đ., 45 tuổi, trú tại xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ, đến khám TTYT khu vực Đoan Hùng sau khoảng 10 ngày xuất hiện sốt, chủ yếu sốt về chiều, kèm đau mỏi toàn thân và các khớp. Trước khi nhập viện, người bệnh còn có các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, ngủ kém, ho có đờm, tê bì chân tay, tức ngực, khó thở nhẹ, đau bụng âm ỉ vùng trên rốn, ợ chua, mệt mỏi và ăn uống kém.

Người bệnh được theo dõi, chăm sóc điều trị sốt mò tại TTYT khu vực Đoan Hùng. Ảnh: H.O.

Qua thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và khai thác yếu tố dịch tễ, bác sĩ nhận thấy người bệnh có tiền sử tiếp xúc với môi trường cây cỏ, bụi rậm. Với kinh nghiệm lâm sàng, bác sĩ nghĩ đến khả năng người bệnh mắc sốt mò và chỉ định điều trị ngay theo phác đồ.

Sau 1 tuần điều trị và theo dõi, người bệnh đáp ứng tốt, hết sốt, tình trạng đau mỏi và mệt mỏi giảm rõ rệt, ăn uống tốt hơn, sức khỏe ổn định và dự kiến xuất viện trong những ngày tới.

Theo BSCKI. Phạm Đức Hoàng – Trường khoa Nội, Truyền nhiễm và Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng, sốt mò là bệnh nhiễm khuẩn do Orientia tsutsugamushi gây ra, thường lây truyền qua vết đốt của ấu trùng mò nhiễm bệnh. Bệnh có thể biểu hiện bằng sốt, đau đầu, mệt mỏi, đau mỏi cơ thể; một số trường hợp xuất hiện phát ban hoặc vết loét tại vị trí bị mò đốt. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể diễn biến nặng như: viêm phổi, suy hô hấp, viêm cơ tim, tổn thương thần kinh, suy đa tạng và sốc nhiễm khuẩn, thậm chí là tử vong.

Người dân thường xuyên làm việc hoặc sinh hoạt tại khu vực nhiều cây cỏ, bụi rậm, khi có biểu hiện sốt kéo dài không rõ nguyên nhân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, không tự ý sử dụng thuốc kéo dài khi chưa xác định rõ nguyên nhân.