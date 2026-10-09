Chi tiền triệu mua vi chất theo lời 'bác sĩ mạng', mẹ tá hỏa khi con thêm bệnh

Thấy con gái 5 tuổi chỉ nặng 13kg, lười ăn, mỗi bữa trầy trật mới xong bát cơm nhỏ và rất hay ốm vặt, chị Hồng Vân (Thanh Trì, Hà Nội) sốt ruột vì lo con thấp bé hơn các bạn đồng lứa. Chị lên một hội nhóm bỉm sữa đông thành viên trên mạng xã hội, đăng bài mô tả các biểu hiện của con để xin tư vấn.

Chỉ sau vài phút, bài viết nhận về hàng chục bình luận nhiệt tình từ các “mẹ bỉm”: bé biếng ăn, chậm lớn chắc chắn do thiếu canxi và D3K2, đề kháng kém là do thiếu kẽm. Không ít người còn sốt sắng “kê đơn”, mách chị trọn bộ sản phẩm ngoại nhập gồm kẽm, canxi, D3K2 và lysine.

Tin lời, chị Vân không ngần ngại chi gần 2 triệu đồng mua trọn bộ thực phẩm chức năng về cho con dùng. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng kiên trì cho uống, tình trạng biếng ăn của con gái chị không những không cải thiện mà bé còn xuất hiện triệu chứng táo bón nặng, hay than đau bụng và đêm ngủ trằn trọc, chập chờn.

Đưa con đi khám dinh dưỡng, chị mới bàng hoàng nghe bác sĩ kết luận bé bị dư thừa canxi gây lắng cặn hệ tiêu hóa, đồng thời việc tự ý cho dùng các loại siro bổ sung kéo dài khiến đường ruột của con rơi vào tình trạng lệ thuộc, mất đi phản xạ thèm ăn tự nhiên.

Nhiều phụ huynh than thở trong các hội nhóm về tình hình sức khỏe của con (Ảnh chụp màn hình)

Cũng tin theo lời khuyên của bác sĩ online, chị Thu Hằng (Hưng Yên) chia sẻ với nhiều mẹ trong các nhóm về nuôi con trên facebook tình trạng con trai 12 tuổi, đang học lớp 6 nhưng con trai người gầy gò, da xanh xao và thường xuyên than mệt mỏi, uể uải sau mỗi giờ học.

Lo lắng con không theo kịp chương trình học và chậm phát triển chiều cao, thay vì đưa con đi khám dinh dưỡng, chị Hằng lên các hội nhóm phụ huynh than thở và nhanh chóng nhận được hàng loạt tư vấn.

Nghe theo lời mách nước của nhiều mẹ bỉm trên mạng, chị Hằng tự cho rằng con bị thiếu máu và canxi. Không cần tham khảo ý kiến bác sĩ, chị lập tức đặt mua canxi hàm lượng cao kết hợp viên Sắt bổ sung về cho con uống liên tục suốt 4 tháng.

Tuy nhiên, chiều cao và cân nặng của cậu con trai không nhích thêm chút nào. Ngược lại, cậu bé bắt đầu xuất hiện hàng loạt triệu chứng bất thường như hay buồn nôn, đau đầu, da nổi mụn nhọt và hệ tiêu hóa chập chờn.

Khi đưa con đến bệnh viện thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, chị Hằng mới ngã ngửa khi biết con không hề thiếu sắt hay vitamin A. Tình trạng xanh xao, mệt mỏi của con thực chất xuất phát từ việc thiếu kẽm, magie và các vitamin nhóm B do chế độ ăn uống lệch lạc.

Việc tự ý cho con uống sắt, canxi và vitamin A liều cao kéo dài không những không có tác dụng mà còn cản trở sự hấp thu các vi chất khác, làm tổn thương hệ tiêu hóa và đối mặt với nguy cơ ngộ độc vitamin tan trong dầu rất nguy hại.

Càng tẩm bổ, con càng biếng ăn

Thực tế tại các cơ sở y tế cho thấy, trong nhiều trường hợp bệnh nhi được đưa đến khám, đa số các gia đình từng tự mua các loại thuốc bổ để bổ sung cho trẻ theo thông tin từ các hội nhóm bỉm sữa, hàng xóm hay bạn bè truyền tai nhau. Tuy nhiên, đa phần đều không có tác dụng, thậm chí có trẻ còn bị biếng ăn hơn trước do bổ sung không đúng loại chất dinh dưỡng trẻ bị thiếu.

TS.BS Phan Bích Nga, Trưởng khoa Khám tư vấn dinh dưỡng trẻ em (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) khuyến cáo, việc tự ý bổ sung vi chất có thể gây hại nếu sử dụng không đúng cách.

Một số vi chất như vitamin A, vitamin D, sắt hay canxi nếu dùng quá liều đều có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Việc tự ý bổ sung các chất dinh dưỡng không phù hợp có thể không đem lại lợi ích mà còn gây hại cho trẻ.

Chẳng hạn nếu bổ sung không đúng loại vi chất trẻ đang thiếu thì sẽ không có hiệu quả cải thiện ăn uống và sức khỏe, mà còn có thể bị dư thừa, nếu không thải được ra ngoài mà tích lũy nhiều trong cơ thể thì có thể gây ngộ độc (ví dụ các vitamin tan trong chất béo A, D, E, K…).

Theo chuyên gia Viện Dinh dưỡng, các sản phẩm bổ sung vi chất trôi nổi, không được nghiên cứu, không dựa trên khuyến cáo theo từng độ tuổi sẽ dẫn đến hàm lượng không đáp ứng đủ hoặc vượt quá khuyến nghị. Khi dùng thời gian dài có thể gây ra những biến chứng nặng nề như gây rối loạn chuyển hóa và Tình trạng phụ thuộc, béo phì nhưng thiếu chất...

Cần đưa con đi khám cơ sở y tế thay vì nghe bác sĩ online (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh, cha mẹ cần ngưng bổ sung vi chất “cảm tính”, hoặc theo tư vấn từ những hội nhóm trên mạng xã hội. Khi thấy con có những dấu hiệu bất thường trong ăn uống, phát triển chiều cao cân nặng hãy đưa con đi khám dinh dưỡng định kỳ, không chờ đến khi trẻ thấp còi mới đi khám.

Bác sĩ sẽ khai thác khẩu phần, thói quen ăn uống, kiểm tra các thuốc đang dùng và làm xét nghiệm chẩn đoán chính xác chất thiếu để đưa ra phác đồ điều trị cùng chế độ ăn phù hợp.

Thứ hai là phối hợp đa vi chất cân đối vì bổ sung vi chất đơn lẻ không mang lại hiệu quả phát triển. Quan niệm “muốn cao chỉ cần uống canxi” là sai lầm, bởi quá trình chu chuyển xương cần thêm Kẽm, Magie, Phốt pho, Vitamin A, D. Tương tự, trẻ thiếu máu cần Sắt đi kèm Vitamin C và đạm; trẻ biếng ăn cần Lysine và Vitamin nhóm B.

Liều bổ sung hàng ngày luôn phải thấp hơn nhu cầu khuyến nghị, trừ trường hợp trẻ mắc bệnh lý thiếu hụt cần dùng liều cao theo chỉ định của bác sĩ nhi khoa để tránh biến chứng quá liều. Đồng thời nên chọn sản phẩm uy tín, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ nhà sản xuất.