Dịp 20/10, tặng phái đẹp thêm thời gian cho điều mình yêu

Ngày nay, mỗi phụ nữ đều có mối quan tâm và niềm vui riêng - từ công việc, gia đình đến sở thích cá nhân. Sau một ngày bận rộn, ai cũng xứng đáng có thêm chút thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân hoặc đơn giản là tận hưởng những điều mình yêu thích. Vì thế, món quà giúp việc nhà trở nên nhẹ nhàng hơn cũng là cách thể hiện sự quan tâm rất tự nhiên.

Làm sạch mạnh mẽ

Chiếc robot hút bụi lau nhà có thể không mang vẻ lãng mạn quen thuộc của hoa hay quà tặng, nhưng lại chứa đựng thông điệp thực tế: “Em không cần phải tự mình làm tất cả”.Sự tận hưởng này, nếu được duy trì mỗi ngày, có thể là món quà rất ý nghĩa.

Robot hút bụi là món quà tặng có thể dùng mỗi ngày.

Nhờ mức giá dễ tiếp cận, robot Dreame D30 Ultra CE nổi bật với lực hút lên đến 25.000 Pa, thuộc nhóm mạnh hàng đầu phân khúc. Sức hút này giúp robot xử lý hiệu quả bụi bẩn thường gặp trong gia đình như bụi mịn, tóc, lông thú cưng hay vụn thức ăn.

Lực hút mạnh kết hợp giẻ lau xoay giúp D30 Ultra CE gom sạch bụi bẩn hàng ngày.

Sau khi hút bụi, D30 Ultra CE tiếp tục lau sàn với hệ thống giẻ lau xoay tạo lực ép 6 N xuống bề mặt. Lực ép này giúp giẻ tiếp xúc sát hơn với mặt sàn, hỗ trợ xử lý vết bẩn hiệu quả hơn.

Đặc biệt, công nghệ RoboSwing cho phép robot chủ động đưa phần thân sau có giẻ lau tiến sát cạnh tường, chân đồ vật và khu vực khó tiếp cận. Nhờ đó, việc lau nhà không chỉ tập trung ở phần diện tích rộng giữa phòng mà còn chú ý hơn đến “góc khuất” thường bị bỏ qua.

Tự làm sạch để người dùng không phải “chăm” robot

Điểm đáng giá của Dreame D30 Ultra CE không chỉ nằm ở khả năng làm sạch, mà còn ở mức độ tự động hóa. Đây cũng là yếu tố giúp mẫu robot ở phân khúc khoảng 10 triệu đồng mang lại trải nghiệm tiệm cận sản phẩm đắt tiền hơn.

Robot được trang bị khay giặt tự vệ sinh AceClean, có khả năng hỗ trợ giặt và sấy khô giẻ lau sau mỗi chu trình. Đáng chú ý, hệ thống này còn được thiết kế để tự động làm sạch khu vực trạm sạc, hạn chế việc người dùng phải thường xuyên tháo ra vệ sinh thủ công.

Mức độ tự động hóa được nâng cao trên D30 Ultra CE giúp người dùng có thêm thời gian cho bản thân và gia đình.

D30 Ultra CE cũng có khả năng tự động đổ bụi lên đến 100 ngày, tùy điều kiện sử dụng. Người dùng chỉ cần thiết lập lịch trình, robot có thể chủ động thực hiện công việc vệ sinh theo thời gian đã cài đặt. Sau đó, hệ thống có thể đưa ra báo cáo liên quan đến quá trình vệ sinh và tình trạng bảo trì phụ kiện.

Không còn cảnh ngồi gỡ tóc rối cho robot

Với gia đình có người tóc dài hoặc nuôi thú cưng, tóc và lông thường là một trong những vấn đề khó chịu nhất khi sử dụng robot hút bụi. Chúng có thể bị cuốn vào chổi chính, tích tụ theo thời gian, làm giảm hiệu suất hút và thậm chí khiến robot bị kẹt.

Chổi cao su thông thường trên robot phân khúc phổ thông dễ bị kẹt do tóc, lông động vật.

Đây là lý do trang bị chổi chính TriCut tương thích với robot hút bụi Dreame D series và L series nói chung, D30 Ultra CE nói riêng trở thành điểm cộng đáng chú ý. Thiết kế này hướng đến việc xử lý tóc và lông trong quá trình robot làm việc, hạn chế tình trạng quấn rối quanh chổi.

Nhờ vậy, người dùng có thể giảm bớt một trong những công việc bảo trì gây mất thời gian: Cúi xuống tháo chổi và ngồi gỡ từng búi tóc bị cuốn vào. Khi robot ít cần đến sự “chăm sóc” của người dùng, giá trị của khả năng tự động hóa càng được thể hiện rõ.

Chổi TriCut cho Dreame D30 Ultra CE giúp giải quyết tình trạng quấn tóc, góp phần để robot hoạt động ổn định thời gian dài

Có thể thấy, thiết bị giúp công việc nhà nhẹ đi mỗi ngày như Dreame D30 Ultra CE có thể mang lại giá trị trong thời gian dài. Đôi khi, món quà ý nghĩa nhất không phải là thứ khiến người nhận bất ngờ trong một ngày, mà giúp họ thoải mái hơn mỗi ngày.

Tháng 10, Dreame Việt Nam triển khai chương trình tặng kèm chổi TriCut trị giá 1,6 triệu đồng cho khách hàng mua robot hút bụi lau nhà D30 Ultra CE trên website chính hãng, gian hàng tại sàn thương mại điện tử, cửa hàng flagship store và hệ thống đối tác bán lẻ trên toàn quốc. Đặc biệt, dịp mega sale 10/10 là thời điểm không nên bỏ qua để săn ưu đãi với mức giá hấp dẫn.