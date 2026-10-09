Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe an toàn, liên tục

Nhân viên Trạm Y tế phường Thanh Khê kiểm tra sức khỏe cho người dân. Ảnh: LÊ HÙNG

Điểm tựa quản lý sức khỏe lâu dài

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố, qua các hoạt động sàng lọc và khám sức khỏe, ngành y tế phát hiện, quản lý và điều trị hơn 183.440 trường hợp tăng huyết áp, 60.936 trường hợp đái tháo đường, 9.306 trường hợp mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản, hơn 14.390 trường hợp mắc các bệnh không lây nhiễm khác như tâm thần, ung thư, tim mạch… Các đơn vị đã tích cực hướng dẫn người dân thay đổi lối sống, ăn uống lành mạnh và tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Đến nay, người dân không còn xem các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường… là “bệnh của tuổi già” mà nhận thức rõ tính nguy hiểm âm thầm của chúng.

Bà Bùi Thị Long Cảnh, Trưởng khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm (CDC Đà Nẵng) cho biết, tỷ lệ người dân chủ động đo huyết áp, kiểm tra đường huyết định kỳ tăng khoảng 25% ở nhiều địa phương so với các năm trước. Đặc biệt, một bộ phận người dân đã giảm hút thuốc lá và hạn chế lạm dụng rượu bia để bảo vệ sức khỏe bản thân.

“Để kiểm soát bệnh không lây nhiễm, giúp người dân không chỉ sống lâu hơn mà còn sống khỏe hơn, ngoài sự chủ động của ngành y tế, chính quyền các cấp cần ban hành các mục tiêu và chương trình hành động phòng chống bệnh mạn tính phù hợp với thực tế địa bàn. Huy động các ban ngành, đoàn thể cùng tham gia vận động người dân sống lành mạnh, hạn chế rượu bia và thuốc lá...

Song song đó, người dân cần thay đổi lối sống; chủ động tập thể dục, ăn uống lành mạnh, không hút thuốc và giảm các thói quen có hại cho tim mạch. Đặc biệt, tham gia các đợt khám sàng lọc, đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết miễn phí hoặc khám sức khỏe định kỳ do y tế địa phương tổ chức”, bà Cảnh nhấn mạnh.

An toàn trong từng khâu

Các bệnh không lây nhiễm là những vấn đề sức khỏe cần được quản lý và chăm sóc lâu dài. Vì vậy, an toàn trong từng khâu của quá trình khám, chữa bệnh có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa sự cố y khoa, bảo vệ người bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc.

Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn cho toàn thể viên chức, người lao động và thành viên mạng lưới quản lý chất lượng về khám chữa bệnh an toàn cho các bệnh không lây nhiễm. Theo BSCKII. Dương Chí Lực, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng), an toàn người bệnh cần sự tham gia của tất cả cán bộ, nhân viên y tế và sự đồng hành của người bệnh, người nhà, xuyên suốt từ tiếp đón, thăm khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc đến xuất viện và tái khám.

Ở nơi đặc thù như Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, mỗi bệnh nhân không chỉ cần thuốc đúng liều, mà còn cần sự quan sát tinh tế và đồng hành thường xuyên. Chính vì vậy, an toàn người bệnh được bệnh viện đặt lên trên hết.

Theo BSCKII. Trần Nguyên Ngọc, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp như tạo môi trường an toàn bằng cách rà soát hành lang, khu vệ sinh, lắp thanh chắn giường, hỗ trợ di chuyển cho người bệnh yếu hoặc cao tuổi; kiểm soát chặt cửa ra vào, giám sát khuôn viên, ngăn ngừa các khu vực tiềm ẩn nguy cơ. Đồng thời, phòng ngừa rủi ro tâm lý và hành vi; tăng cường tư vấn, can thiệp kịp thời khi phát hiện dấu hiệu bất thường để bảo vệ cả người bệnh và nhân viên y tế...

“An toàn của người bệnh là trách nhiệm chung. Mọi người hãy đồng hành cùng bệnh viện bằng cách quan tâm, động viên người thân và trao đổi ngay với y, bác sĩ nếu thấy bất kỳ thay đổi nào trong quá trình điều trị. Từ tuân thủ quy trình chuyên môn, nhận diện và phòng ngừa nguy cơ, thực hiện đúng quy định về sử dụng thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn, giao tiếp ứng xử..., đến chủ động báo cáo và phòng ngừa sự cố y khoa. Mỗi hành động đúng đều góp phần bảo vệ người bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị”, BSCKII. Trần Nguyên Ngọc nhấn mạnh.