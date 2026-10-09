Dùng bếp hồng ngoại mỗi ngày, 6 lưu ý giúp bếp bền và an toàn hơn

Đặt bếp nơi thông thoáng, kiểm tra nguồn điện

Với bếp hồng ngoại để bàn, người dùng nên đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn, chịu nhiệt tốt và tránh khu vực dễ bị nước bắn hoặc gần vật dễ cháy.

Không nên đặt bếp trên khăn, vải hoặc che kín các khe thông gió bởi có thể cản trở quá trình tản nhiệt. Nguồn điện, dây dẫn và ổ cắm cũng cần phù hợp với công suất của bếp. Tránh dùng chung ổ chia với các thiết bị công suất lớn khác.

Trước khi nấu, nên kiểm tra dây nguồn và phích cắm. Nếu phát hiện dây bị hở, nứt, cháy xém hoặc phích cắm lỏng, người dùng không nên tiếp tục sử dụng.

Chọn nồi phù hợp, không đun khi nồi rỗng

Một ưu điểm của bếp hồng ngoại là có thể dùng với nhiều chất liệu nồi. Tuy nhiên, người dùng vẫn nên ưu tiên loại nồi có đáy phẳng, kích thước phù hợp với vùng nấu để nhiệt được truyền ổn định.

Nồi có đáy quá mỏng, đặc biệt một số loại nồi nhôm, có thể không phù hợp với mức nhiệt cao. Trước khi đặt nồi lên bếp, nên lau khô phần đáy để hạn chế nước tiếp xúc với bề mặt đang nóng.

Khi di chuyển nồi, nên nhấc lên thay vì kéo trực tiếp trên mặt kính để tránh gây trầy xước. Đặc biệt, không nên bật bếp khi không có nồi hoặc để nồi cạn nước trong thời gian dài vì có thể làm nồi và bếp chịu nhiệt quá mức.

Điều chỉnh nhiệt theo từng món ăn

Không phải món ăn nào cũng cần duy trì công suất cao trong suốt quá trình nấu. Khi nước đã sôi hoặc món ăn đạt mức nhiệt cần thiết, có thể giảm công suất để kiểm soát nhiệt tốt hơn.

Điều này cũng giúp hạn chế tình trạng thức ăn trào ra mặt bếp, cháy khét hoặc tiêu thụ điện không cần thiết.

Với các món chiên, rán, người dùng nên thường xuyên quan sát trong suốt quá trình nấu. Không nên để bếp hoạt động khi không có người trông coi, đặc biệt khi sử dụng dầu ở nhiệt độ cao.

Tắt bếp nhưng đừng chạm ngay vào mặt kính

Bếp hồng ngoại sử dụng mâm nhiệt nên mặt kính vẫn có thể rất nóng sau khi tắt. Vì vậy, không nên dùng tay chạm trực tiếp vào vùng nấu để kiểm tra nhiệt độ.

Sau khi nấu, cũng không đặt khăn, túi nhựa hoặc những vật dễ cháy lên mặt bếp. Nếu thiết bị có đèn cảnh báo nhiệt dư, hãy chờ tín hiệu này tắt trước khi vệ sinh hoặc chạm vào vùng nấu.

Sau khi nấu, mặt kính vẫn có thể giữ nhiệt trong một thời gian. Ảnh minh họa

Chờ bếp nguội rồi mới vệ sinh

Việc vệ sinh nên được thực hiện sau khi bếp đã nguội và ngắt nguồn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Dùng khăn mềm để lau mặt kính, tránh búi sắt, vật sắc nhọn hoặc chất tẩy rửa có tính mài mòn vì có thể làm xước bề mặt.

Nếu thức ăn trào ra trong lúc nấu, nên xử lý sau khi bếp nguội thay vì cố lau ngay khi mặt kính còn nóng.

Đặc biệt, nếu phát hiện mặt kính xuất hiện vết nứt, người dùng nên ngừng sử dụng, ngắt nguồn điện và liên hệ đơn vị bảo hành hoặc kỹ thuật viên. Không nên cố tiếp tục nấu hoặc tự tháo sửa thiết bị, bởi hư hỏng trên mặt kính có thể làm tăng nguy cơ mất an toàn điện.

Để quạt tản nhiệt hoàn tất trước khi rút điện

Sau khi tắt bếp bằng nút điều khiển, một số thiết bị có thể tiếp tục chạy quạt để làm mát các linh kiện bên trong. Đây là hoạt động bình thường và người dùng không nên rút phích cắm ngay nếu nhà sản xuất yêu cầu chờ quạt hoàn tất quá trình tản nhiệt.

Tuân thủ đúng trình tự tắt bếp, kết hợp đặt thiết bị ở nơi thông thoáng, sử dụng nồi phù hợp và vệ sinh đúng cách sẽ giúp bếp hồng ngoại hoạt động ổn định hơn, đồng thời hạn chế những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình sử dụng.