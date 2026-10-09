Phát hiện ca sốt xuất huyết nội tại, Nghệ An tăng cường giám sát dịch

Ngày 9/10, Trung tâm Y tế thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền phường Trường Vinh triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết Dengue sau khi ghi nhận một trường hợp mắc bệnh tại khối Bến Thủy 1.

Nhân viên y tế phun hóa chất diệt muỗi tại khu vực có ca mắc sốt xuất huyết ở phường Trường Vinh, Nghệ An. Ảnh: T.L.

Bệnh nhân là học sinh lớp 8. Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân bắt đầu mệt mỏi, sốt từ ngày 2/10. Đến ngày 6/10, kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân dương tính với virus Dengue.

Đáng chú ý, bệnh nhân chưa từng đến các địa phương có dịch. Đây là trường hợp nghi mắc sốt xuất huyết nội tại, cho thấy nguy cơ virus Dengue đã lưu hành trong cộng đồng địa phương. Hiện sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định, đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin ca bệnh, BSCKII Nguyễn Cảnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Vinh, đã trực tiếp chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Trạm Y tế Bến Thủy khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Qua kiểm tra khu vực bệnh nhân sinh sống, lực lượng chức năng phát hiện muỗi, lăng quăng, bọ gậy và một số vật dụng ngoài trời có nước đọng, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản.

Ngành Y tế đã phối hợp với địa phương tổ chức tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, loại bỏ các vật dụng có khả năng đọng nước, diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi trong bán kính 200m xung quanh nhà bệnh nhân. Các đơn vị tiếp tục theo dõi tình hình dịch tễ, phát hiện sớm những trường hợp mắc mới để kịp thời xử lý.

Cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các vật dụng có nguy cơ đọng nước, loại bỏ nơi muỗi sinh sản nhằm phòng, chống sốt xuất huyết tại cộng đồng. Ảnh: T.L.

Trung tâm Y tế thành phố Vinh khuyến cáo người dân chủ động đậy kín dụng cụ chứa nước, thường xuyên loại bỏ các vật dụng có nước đọng, diệt lăng quăng, bọ gậy và phối hợp với lực lượng y tế trong các đợt vệ sinh môi trường, phun hóa chất phòng dịch. Người dân cần ngủ màn cả ban ngày, đồng thời đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi ngờ sốt xuất huyết.

Trước đó, trong tháng 9/2026, Nghệ An ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết Dengue tại xã Quỳnh Anh. Địa phương ghi nhận 59 ca mắc, trong đó nhiều trường hợp tập trung tại thôn 1 Quỳnh Bảng. Ngành Y tế đã triển khai khoanh vùng, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi nhằm kiểm soát ổ dịch.

Việc ghi nhận ca bệnh tại phường Trường Vinh cho thấy nguy cơ sốt xuất huyết có thể xuất hiện ngay cả khi người bệnh chưa đến vùng có dịch. Ngành Y tế khuyến cáo người dân không chủ quan, chủ động diệt muỗi, loại bỏ nơi muỗi sinh sản và phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng.