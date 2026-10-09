Bí quyết vận động giúp kiểm soát tốt đường huyết ở người đái tháo đường

Trong thực hành dinh dưỡng lâm sàng, những người bệnh duy trì vận động đều đặn thường kiểm soát đường huyết ổn định hơn, sử dụng số loại và số lượng thuốc ít hơn và có chất lượng cuộc sống tốt hơn đáng kể. Điều quan trọng không phải là tập quá nặng, mà là tập đúng cách, phù hợp với tình trạng sức khỏe và duy trì lâu dài.

Nội dung 1. Vì sao vận động giúp kiểm soát đường huyết? 2. Người đái tháo đường nên vận động bao nhiêu là đủ? 3. Cường độ vận động phù hợp 4. Những loại hình vận động tốt nhất cho người đái tháo đường 5. Thời điểm vận động tốt nhất 6. Những nguy cơ khi vận động không đúng cách 7. Nguyên tắc vận động an toàn cho người đái tháo đường 8. Bí quyết giúp duy trì vận động lâu dài

1. Vì sao vận động giúp kiểm soát đường huyết?

Khi cơ thể vận động, cơ bắp cần năng lượng để hoạt động. Lúc này, glucose trong máu được đưa vào tế bào cơ để sử dụng, nhờ đó lượng đường trong máu giảm xuống. Đặc biệt, hoạt động thể lực còn giúp tăng độ nhạy insulin, nghĩa là insulin hoạt động hiệu quả hơn, giúp glucose đi vào tế bào dễ dàng hơn.

Đối với người bệnh đái tháo đường type 2, đây là lợi ích cực kỳ quan trọng vì phần lớn người bệnh có tình trạng đề kháng insulin. Chỉ cần duy trì vận động đều đặn, đường huyết lúc đói, đường huyết sau ăn và chỉ số HbA1c đều có thể cải thiện rõ rệt.

Ngoài tác dụng kiểm soát đường huyết, vận động còn mang lại nhiều lợi ích toàn diện:

Giảm cân và giảm mỡ nội tạng.

Hạ huyết áp.

Giảm cholesterol xấu và triglyceride.

Tăng cholesterol tốt HDL.

Cải thiện tuần hoàn máu.

Giảm nguy cơ tim mạch và đột quỵ.

Giảm stress, cải thiện giấc ngủ.

Tăng sức bền và khả năng lao động.

Góp phần làm chậm quá trình biến chứng của đái tháo đường.

Lưu ý: Ở người lớn tuổi, vận động còn giúp duy trì khối cơ, hạn chế loãng xương và giảm nguy cơ té ngã.

2. Người đái tháo đường nên vận động bao nhiêu là đủ?

Một sai lầm thường gặp là mọi người nghĩ rằng phải tập thật nặng mới hiệu quả. Thực tế, điều quan trọng nhất là tính đều đặn và phù hợp.

Khuyến nghị chung cho người trưởng thành mắc đái tháo đường:

Ít nhất 150 phút hoạt động thể lực mức trung bình mỗi tuần.

Chia đều ít nhất 3–5 ngày/tuần.

Không nên ngồi liên tục quá 30–60 phút.

Kết hợp cả bài tập aerobic và bài tập tăng sức mạnh cơ.

3. Cường độ vận động phù hợp

Người bệnh nên ưu tiên vận động mức trung bình. Dấu hiệu nhận biết là:

Tim đập nhanh hơn bình thường.

Thở nhanh hơn nhưng vẫn nói chuyện được.

Có cảm giác nóng người và hơi ra mồ hôi.

Các môn thể thao nên áp dụng: Đi bộ nhanh, đạp xe chậm đến vừa, bơi, khiêu vũ, làm vườn, leo cầu thang tốc độ vừa phải.

Nếu mới bắt đầu tập, chỉ cần 10-15 phút mỗi lần, sau đó tăng dần lên 30-45 phút/ngày.

Các bác sĩ Viện Dinh dưỡng tư vấn sức khỏe cho người dân. Ảnh: Hằng Trần

4. Những loại hình vận động tốt nhất cho người đái tháo đường

Vận động aerobic

Đây là nhóm bài tập quan trọng nhất để cải thiện đường huyết và sức khỏe tim mạch.

Các môn thể thao phù hợp: Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội, nhảy dây nhẹ, thể dục nhịp điệu, đi bộ dưới nước.

Đi bộ là hình thức đơn giản, an toàn và hiệu quả nhất. Nhiều nghiên cứu cho thấy chỉ cần đi bộ 15-20 phút sau bữa ăn cũng giúp giảm đáng kể đường huyết sau ăn.

Bài tập tăng sức mạnh cơ

Tập sức mạnh giúp tăng khối cơ, mà cơ bắp chính là "kho chứa glucose" của cơ thể. Người có nhiều cơ sẽ sử dụng glucose hiệu quả hơn.

Có thể tập các môn thể thao sau: Tạ nhẹ, dây kháng lực, squat, chống đẩy, đứng lên ngồi xuống.

Nên thực hiện 2-3 buổi/tuần, xen kẽ ngày nghỉ để cơ phục hồi.

Bài tập tăng linh hoạt và thăng bằng

Đặc biệt cần thiết cho người lớn tuổi: Yoga, thái cực quyền, các bài kéo giãn cơ.

Nhóm bài tập này giúp giảm cứng khớp, giảm đau cơ và hạn chế té ngã.

5. Thời điểm vận động tốt nhất

Thời gian tập ảnh hưởng khá nhiều đến hiệu quả kiểm soát đường huyết.

Sau ăn là thời điểm lý tưởng

Vận động nhẹ sau ăn khoảng 30-60 phút giúp:

Hạn chế tăng đường huyết sau ăn.

Cải thiện tiêu hóa.

Giảm cảm giác nặng nề.

Chỉ cần đi bộ 10-20 phút sau bữa ăn đã có tác dụng rõ rệt.

Không nên tập khi:

Đường huyết quá cao (>250 mg/dL kèm ceton niệu).

Đang sốt hoặc nhiễm trùng.

Quá đói.

Vừa tiêm insulin vào vùng cơ sắp vận động mạnh.

Cơ thể quá mệt hoặc mất nước.

6. Những nguy cơ khi vận động không đúng cách

Dù rất có lợi, vận động sai cách có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm cho người đái tháo đường.

Hạ đường huyết

Đây là nguy cơ phổ biến nhất, đặc biệt ở người dùng insulin hoặc thuốc hạ đường huyết. Biểu hiện hay gặp khi hạ đường huyết: Run tay, vã mồ hôi, chóng mặt, đói cồn cào, tim đập nhanh, mệt lả, lú lẫn.

Để phòng tránh, cần chú ý:

Không tập khi bụng quá đói.

Mang theo kẹo hoặc nước ngọt.

Theo dõi đường huyết trước và sau tập.

Điều chỉnh thuốc theo hướng dẫn bác sĩ.

Tăng đường huyết do tập quá sức

Nhiều người nghĩ tập càng nặng càng tốt. Thực tế, vận động cường độ quá cao có thể làm cơ thể tiết hormon stress khiến đường huyết tăng ngược lại.

Đặc biệt nguy hiểm nếu:

Đường huyết đã cao sẵn.

Có ceton máu hoặc ceton niệu.

Chấn thương bàn chân

Người đái tháo đường thường có biến chứng thần kinh ngoại biên, giảm cảm giác đau ở bàn chân nên dễ bị: trầy xước, phồng rộp, loét chân,

Nguyên tắc quan trọng:

Mang giày phù hợp.

Kiểm tra bàn chân mỗi ngày.

Không đi chân trần.

Ngưng tập nếu có đau hoặc tổn thương.

Biến cố tim mạch

Người lớn tuổi hoặc có bệnh tim mạch cần đặc biệt thận trọng. Tập quá sức có thể gây:

Đau thắt ngực.

Rối loạn nhịp tim.

Khó thở.

Tăng huyết áp đột ngột.

Những người có nguy cơ cao nên được khám tim mạch trước khi bắt đầu chương trình tập luyện cường độ trung bình đến nặng.

Thời gian tập ảnh hưởng khá nhiều đến hiệu quả kiểm soát đường huyết. Ảnh minh họa (AI)

7. Nguyên tắc vận động an toàn cho người đái tháo đường

Để việc tập luyện vừa hiệu quả vừa an toàn, người bệnh nên ghi nhớ các nguyên tắc sau:

Khởi động kỹ: Dành 5–10 phút khởi động giúp cơ thể thích nghi dần, hạn chế chấn thương và giảm nguy cơ tim mạch.

Tăng dần cường độ: Không nên tập quá sức ngay từ đầu. Cần tăng từ từ theo khả năng thích nghi của cơ thể.

Uống đủ nước: Mất nước có thể làm đường huyết tăng cao hơn.

Theo dõi đường huyết: Đặc biệt quan trọng ở người dùng insulin hoặc có đường huyết không ổn định.

Duy trì đều đặn: Hiệu quả của vận động chỉ bền vững khi được duy trì lâu dài. Tập ít nhưng đều tốt hơn tập quá sức rồi bỏ dở.

8. Bí quyết giúp duy trì vận động lâu dài

Nhiều người bỏ cuộc sau vài tuần vì chọn hình thức tập quá khó hoặc không phù hợp. Để duy trì bền vững, nên:

Chọn môn mình thích.

Tập cùng bạn bè hoặc gia đình.

Đặt mục tiêu nhỏ, thực tế.

Ghi nhận tiến bộ mỗi tuần.

Kết hợp vận động vào sinh hoạt hằng ngày như đi cầu thang, đi bộ khi gọi điện, làm việc nhà.

Quan trọng nhất là biến vận động thành một phần của lối sống chứ không phải nhiệm vụ bắt buộc.

Vận động là "liều thuốc tự nhiên" cực kỳ hiệu quả trong kiểm soát đái tháo đường. Một chương trình tập luyện phù hợp có thể giúp giảm đường huyết, cải thiện độ nhạy insulin, kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ biến chứng tim mạch. Tuy nhiên, người bệnh cần lựa chọn hình thức vận động phù hợp, duy trì đều đặn và tránh tập quá sức hoặc sai cách.

Trong điều trị đái tháo đường, không có phương pháp nào thay thế được lối sống lành mạnh. Chỉ cần mỗi ngày dành 30 phút vận động hợp lý, người bệnh đã tiến thêm một bước lớn trên hành trình kiểm soát đường huyết và bảo vệ sức khỏe lâu dài.