NSND Hồng Vân ở tuổi 60

NSND Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu phía Nam. Nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, chị ghi dấu ở nhiều vai trò từ diễn viên, đạo diễn sân khấu đến người đứng sau vận hành một sân khấu kịch.

Cụ thể, từ xuất phát điểm là người học đạo diễn, NSND đi diễn, rồi làm bầu sân khấu, MC, giám khảo và tham gia phim truyền hình, điện ảnh. Chính những công việc ấy dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của nữ nghệ sĩ.

Nhiều lần chia sẻ trên trang cá nhân, điều khiến NSND Hồng Vân vui ở thời điểm hiện tại còn là việc con trai Khôi Nguyên nối tiếp tình yêu nghệ thuật của gia đình. Khôi Nguyên từng học sản xuất phim ảnh tại Mỹ, sau đó theo học đạo diễn điện ảnh. Khi trở về Việt Nam, anh hỗ trợ mẹ trong công việc quản lý sân khấu, đồng thời theo đuổi những dự án điện ảnh riêng.

Với NSND Hồng Vân, sự tiếp nối này mang đến niềm vui đặc biệt. Bởi từ nhỏ, Khôi Nguyên đã theo mẹ tới sân khấu, ngồi trong cánh gà xem mẹ biểu diễn. Sau nhiều năm học tập ở nước ngoài, anh trở về và có cơ hội tham gia sâu hơn vào công việc mà mẹ đã dành phần lớn cuộc đời để vun đắp. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ rằng dù con trai học điện ảnh nhưng tình yêu với sân khấu vẫn còn nguyên. Việc con theo nghề khiến chị cảm thấy hạnh phúc và tự hào.

Nhờ có con chia sẻ công việc nên NSND Hồng Vân đã đỡ bận rộn hơn so với trước đây. Ở tuổi 60, chị tận hưởng cuộc sống bình yên bên những thú vui như chăm sóc gia đình, chơi cùng thú cưng.

Nếu trên sân khấu Hồng Vân là một nghệ sĩ luôn bận rộn thì ngoài đời, chị lại hướng đến cuộc sống khá giản dị. Trong những khoảng thời gian không có lịch diễn, vợ chồng Hồng Vân - Lê Tuấn Anh thường dành thời gian chăm sóc nhà cửa, cây cối, thú cưng hoặc tận hưởng những sinh hoạt đời thường. Trước đó, trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân còn có thời gian tự tay nấu những món ăn Việt cho gia đình rồi chăm sóc khu vườn ở Mỹ.

Khi các con trưởng thành, nữ nghệ sĩ có thêm niềm vui từ thế hệ tiếp theo. Những hình ảnh NSND Hồng Vân quây quần bên cháu ngoại thường nhận được sự chú ý của khán giả. Tháng 8/2026, chị chia sẻ khoảnh khắc bên cháu ngoại và gọi bé bằng cách trìu mến là "cục vàng của ngoại".

Không còn quá chú trọng vào những hào nhoáng của showbiz, cuộc sống hiện tại của NSND Hồng Vân dường như xoay quanh hai điều quen thuộc: gia đình và công việc.

NSND Hồng Vân có hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, nổi bật ở sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Chị ghi dấu qua các tác phẩm như: Gạo nếp gạo tẻ, Gái già lắm chiêu 3, Con Nhót mót chồng, Gặp lại chị bầu, Cô dâu hào môn, Hai muối... Bên cạnh diễn xuất, Hồng Vân còn làm đạo diễn, quản lý sân khấu và đào tạo nghệ sĩ trẻ.