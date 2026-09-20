'Phản ứng hoá học' của Đinh Mạnh Ninh và Trịnh Thăng Bình

Hoàn tất xác lập các nhà mới, chuẩn bị cho các tiết mục Công diễn 5

Sau khi trải qua quá trình phối hợp ăn ý từ công diễn trước, hai anh tài Đinh Mạnh Ninh và Trịnh Thăng Bình muốn đi cùng nhau đến hết công diễn thay vì phải tách ra và đi theo hai hướng khác, vì mỗi thành viên đều cảm thấy trân trọng cơ hội được làm việc cùng nhau. Điều đáng quý trong mong muốn của hai anh tài là việc cả hai thật sự trân trọng mối quan hệ đã được hình thành trong hành trình này. Đó cũng chính là một nét đẹp của tinh thần anh em giữa các thành viên mà chương trình muốn hướng đến.

Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh trở nên thân thiết gắn bó hơn khi tham gia chương trình

Trong quá trình sáp nhập và chuyển giao thành viên, Nhà Quý tử cũng có nguyện vọng được chiêu mộ hai anh tài này. Hoàng Tôn chia sẻ rằng anh mong muốn có thể duy trì đà thành công của Nhà Quý tử sau công diễn trước. Đồng thời, với mối quan hệ thân thiết lâu năm với Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh, nam ca sĩ muốn thử khám phá nguồn năng lượng của thế hệ 8x khi cùng kết hợp trên sân khấu, bởi theo anh, sự ăn ý và “phản ứng hóa học” giữa hai người có thể tạo nên một tiết mục hiệu quả hơn.

Sang đến Nhà Bềnh bồng, Huỳnh Lập cho biết với anh, ở thời điểm này, bất kỳ anh tài nào về nhà cũng đều phù hợp bởi các thành viên đã có đủ thời gian để thấu hiểu và yêu thương nhau. Tuy nhiên, nếu có thể lựa chọn, anh vẫn mong muốn Thái VG sẽ trở thành thành viên tiếp theo của Nhà Bềnh bồng, đúng với nguyện vọng của It’s Charles và Hồ Đông Quan.

Tiếp đến, Nhà Nguyên tố và Nhà Mỹ mãn đều dành sự quan tâm cho Hoàng Dũng và Hoàng Rob, khi cho rằng hai anh tài sở hữu những thế mạnh có thể bổ trợ cho đội hình. Nếu Hoàng Dũng nổi bật ở khả năng trình diễn, sáng tác và giọng hát, thì Hoàng Rob mang đến thế mạnh về xây dựng concept và biểu diễn nhạc cụ. Sự kết hợp giữa hai màu sắc này được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều chất liệu để các nhà phát triển những tiết mục ấn tượng cho Công diễn 5.

Sau màn thuyết phục đến từ đại diện hai nhà là Osad của Nhà Mỹ mãn và K.O của Nhà Nguyên tố, Hoàng Dũng và Hoàng Rob quyết định lựa chọn về với Nhà Mỹ mãn. Sau quá trình chiêu mộ thành viên, 4 nhà mới được xác lập và đổi tên như sau: Nhà Thăng hoa; Nhà Hào môn; Nhà Lục lạc và Nhà Lẫy lừng.

Hoàng Dũng và Hà An Huy trong tiết mục "Cảm ơn tình yêu tôi"

Quy tắc thi đấu công diễn 5

Công diễn 5 bao gồm hai vòng đấu: Khởi lửa và Chốt hạ, với bốn Nhà được chia thành các cặp để thi đấu đối kháng ở cả hai vòng. Trước khi bước vào vòng đấu, mỗi Nhà được cấp 50 điểm hỏa lực và có quyền tự do phân bổ số điểm này cho hai tiết mục của mình.

Ở mỗi vòng, hai Nhà trong cùng một cặp đấu sẽ lần lượt trình diễn. Kết quả thắng thua được quyết định dựa trên số điểm hỏa lực mà khán giả trường quay bình chọn cho từng tiết mục ngay sau phần trình diễn. Nhà chiến thắng sẽ nhận toàn bộ số điểm hỏa lực mà hai Nhà đã phân bổ cho các tiết mục của vòng đấu đó. Sau hai vòng, tổng điểm của mỗi Nhà được tính dựa trên điểm của hai tiết mục cộng với toàn bộ điểm hỏa lực giành được từ các lượt đối kháng.

Phần trình diễn "Chuyện chàng cô đơn" của Nhà Lục lạc

Về phần quy định các tiết mục, Công diễn 5 có tổng cộng 8 tiết mục, gồm 4 tiết mục vocal: "Cảm ơn tình yêu tôi", "Có khi", "Lỗi tại mưa", "X-song"; và 4 tiết mục trình diễn: "Chuyện chàng cô đơn", "Tìm lại", "Và tôi cũng yêu em", "Xinh". Mỗi Nhà sẽ trình diễn 2 tiết mục, trong đó mỗi tiết mục phải có tối thiểu 2 anh tài tham gia.

Sau hai vòng so thẻ, Nhà Hào môn sở hữu "Lỗi tại mưa" và "Tìm lại", trong khi Nhà Thăng hoa lựa chọn "Cảm ơn tình yêu tôi" và "Và tôi cũng yêu em". Nhà Lẫy lừng mang về ca khúc vocal X-song cùng tiết mục trình diễn "Xinh". Cuối cùng, Nhà Lục lạc lựa chọn "Có khi" và "Chuyện chàng cô đơn" để chuẩn bị cho hai phần trình diễn tại Công diễn 5.

Sau loạt màn đối đầu, Nhà Lục lạc và Nhà Lẫy lừng là hai nhà giành chiến thắng, với lợi thế điểm số cho vòng đấu tiếp theo. Vòng đấu Khởi lửa đã mang đến loạt tiết mục đa màu sắc, được đầu tư chỉn chu cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Những màn trình diễn bùng nổ cũng mở ra nhiều kỳ vọng cho Vòng đấu Chốt hạ, nơi các anh tài sẽ tiếp tục mang đến những phần trình diễn mới mẻ và bất ngờ hơn.