Chi Pu nhắc chuyện 'chiếc ố' năm nào, Văn Mai Hương hơn 10 năm vẫn sợ sân khấu

Nhắc đến album Exs, Chi Pu cho biết cô trực tiếp kể những câu chuyện để Vũ Phụng Tiên phát triển thành ca khúc. Một số bài như 55 và Quên Em Đi còn có phần lời do cô cùng tham gia viết, dù nữ ca sĩ tự nhận thành phẩm chưa thực sự khiến mình hài lòng.

MONO lập tức phản đối sự khiêm tốn này khi nhắc đến một bản demo Chi Pu từng viết nhưng chưa phát hành. Theo nam ca sĩ, ca khúc mang cảm giác “dang dở” ấy từng để lại cho anh ấn tượng đặc biệt.

Câu chuyện sau đó chuyển sang album mới của MONO. Văn Mai Hương nhận xét dù thị trường có nhiều nghệ sĩ theo đuổi màu sắc Á Đông và chất liệu Việt Nam, album lần này vẫn giữ được dấu ấn riêng của MONO.

Chi Pu lại nhìn thấy sự khác biệt giữa hai giai đoạn. Ở thời điểm nghe album đầu tiên, khi chưa thân với MONO, cô từng hình dung anh là một “bad boy”. Sau khi tiếp xúc ngoài đời, Chi Pu mới nhận ra nam ca sĩ có phần giống một “ông già”. Đến album thứ hai, theo cô, con người MONO ngoài đời và âm nhạc lại trở nên gần nhau hơn.

Ba nghệ sĩ cũng tranh luận về tâm lý nhân vật nam trong ca khúc Chờ Duyên. Từ một bài hát, câu chuyện mở rộng thành những suy nghĩ về tốc độ phát triển sự nghiệp. MONO đặt câu hỏi liệu việc bước vào nghề mới bốn năm nhưng đã đi khá nhanh có phải là điều nguy hiểm hay không. Văn Mai Hương cho rằng nghệ sĩ không nên tự đặt giới hạn cho mình. Mỗi người có một tốc độ phát triển khác nhau và điều quan trọng là tận hưởng hành trình thay vì quá ám ảnh với việc phải đi nhanh hay chậm.

Chi Pu đồng cảm với điều này khi thừa nhận từng “đày đọa” bản thân trong quá khứ. Hiện tại, cô cảm thấy tự tin, xinh đẹp và có sự minh mẫn trong cách nhìn nhận cuộc sống. Khi MONO bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nội lực của hai đàn chị, Chi Pu lại nhanh chóng phá tan không khí bằng câu nói: “Ước gì tôi có giọng hát ấy”, dành lời khen cho giọng hát của Văn Mai Hương.

Phần cuối cuộc trò chuyện trở nên sâu hơn khi MONO nói về sự tự ti và nỗi lo mỗi lần đứng trên sân khấu. Văn Mai Hương cũng bất ngờ tiết lộ bản thân chưa bao giờ thực sự hết sợ sân khấu, dù đã đi hát hơn 10 năm. Trước mỗi lần biểu diễn, cô vẫn hồi hộp, tim đập nhanh, thậm chí có lúc quên lời. Văn Mai Hương nhớ lại lời nhạc sĩ Đức Trí từng nói với mình: "Khi nào vẫn còn giữ được cảm xúc ấy, em vẫn còn là một nghệ sĩ thay vì là người thợ hát".

Đến đây, Chi Pu nhắc lại sự cố “chiếc ố” từng xảy ra trên sân khấu. Câu chuyện về một khoảnh khắc không hoàn hảo lại trở thành cách cả ba nhìn nhận những sai sót rất bình thường của người nghệ sĩ. Với Văn Mai Hương, việc mắc lỗi hay có những phút giây lúng túng là một phần tự nhiên của hành trình đứng trên sân khấu.

Qua những câu chuyện từ album, quá trình trưởng thành đến nỗi sợ biểu diễn, cuộc trò chuyện giữa MONO, Văn Mai Hương và Chi Pu cho thấy phía sau hình ảnh nghệ sĩ tự tin vẫn là những con người có lúc hoài nghi, mắc sai sót và phải học cách đối diện với chính mình.