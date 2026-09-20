Đừng vội mua quần áo nếu chưa biết những nguyên tắc này

Kiểm tra tủ đồ trước khi mua

Một trong những nguyên nhân khiến bạn chi tiêu quá nhiều vào việc mua sắm quần áo nhưng vẫn cảm thấy không có nhiều đồ để mặc, đó là mua thêm những món đồ có kiểu dáng hoặc công dụng tương tự như những gì đã có. Vì vậy trước khi mua quần áo mới, bạn nên kiểm tra lại tủ đồ của mình và phân loại trang phục theo nhóm như áo, quần, váy, đồ mặc đi làm, đồ mặc hàng ngày và đồ cho những dịp đặc biệt.

Cách làm này sẽ giúp bạn biết được món đồ nào đang thiếu, đồ nào đã có quá nhiều và đồ nào ít sử dụng đến để xác định được nhu cầu thực tế thay vì mua sắm theo cảm hứng.

Lập danh sách đồ cần mua

Thay vì mở các ứng dụng mua sắm và lựa chọn bất cứ món đồ nào bắt mắt, bạn hãy lập danh sách trước khi mua. Ví dụ nếu bạn đang cần mua một chiếc áo sơ mi để mặc đi làm, bạn hãy tập trung tìm kiểu áo phù hợp thay vì mua thêm nhiều sản phẩm khác chỉ vì chúng đang được giảm giá.

Lập danh sách đồ cần mua sẽ giúp bạn hạn chế tình trạng mua sắm theo cảm hứng. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đặt ra giới hạn số lượng và ngân sách cho mỗi lần mua sắm. Đây là cách đơn giản để giúp bạn tránh tình trạng chi tiêu quá tay.

Ưu tiên những món đồ dễ phối

Một chiếc áo, một chiếc quần có thể kết hợp với nhiều trang phục khác sẽ mang lại giá trị sử dụng cao hơn. Vì vậy, khi lựa chọn sản phẩm mới, hãy cân nhắc khả năng phối đồ thay vì chỉ quan tâm đến thiết kế đang được yêu thích.

Bạn có thể chọn một chiếc quần có khả năng kết hợp cùng áo sơ mi khi đi làm, áo phông cho những ngày đi chơi hoặc phối với áo len vào thời tiết se lạnh. Nguyên tắc này giúp bạn tạo ra nhiều cách mặc khác nhau từ một số lượng trang phục vừa phải, đồng thời hạn chế nhu cầu liên tục mua đồ mới.

Đừng mua chỉ vì sản phẩm đang giảm giá

Khuyến mại có thể giúp tiết kiệm nếu đó là món đồ bạn thực sự cần. Tuy nhiên nếu mua một sản phẩm không cần thiết chỉ vì giá rẻ thì ngân sách vẫn sẽ hao hụt.

Trước mỗi chương trình giảm giá, hãy tự hỏi: “Nếu sản phẩm này không được giảm giá, mình có vẫn muốn mua không?”. Nếu câu trả lời là không, rất có thể bạn đang bị thu hút bởi mức giá thay vì nhu cầu thực tế.

Đừng chỉ mua đồ vì thấy được giảm giá. Ảnh minh họa

Ngoài ra, cần chú ý đến giá cuối cùng sau khi cộng phí vận chuyển hoặc các chi phí liên quan. Một món đồ có giá thấp chưa chắc đã là lựa chọn tiết kiệm nếu bạn không có kế hoạch sử dụng nó thường xuyên.

Nên dành thời gian suy nghĩ trước khi quyết định mua

Với những món đồ không nằm trong danh sách cần mua, bạn có thể áp dụng quy tắc chờ trước khi thanh toán. Khoảng thời gian này sẽ giúp bạn phân biệt được giữa nhu cầu thực sự và mong muốn nhất thời.

Nếu sau một hoặc vài ngày, bạn vẫn cảm thấy sản phẩm phù hợp với tủ đồ, có thể sử dụng nhiều lần và nằm trong ngân sách thì khi đó mua vẫn chưa muộn. Đặc biệt với những món đồ có giá trị cao, việc không xuống tiền mua ngay còn giúp bạn có thời gian so sánh giá, chất liệu, kiểu dáng và đánh giá từ những người đã sử dụng.

Quan tâm đến chất lượng và độ bền

Nên chọn trang phục dễ phối và có độ bền cao thay vì mua những món đồ giá rẻ. Ảnh minh họa

Giá rẻ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với tiết kiệm. Một sản phẩm có giá thấp nhưng nhanh xuống cấp, chỉ mặc được vài lần sẽ không giúp bạn tiết kiệm bằng việc mua đồ giá cao hơn nhưng có thể mặc được trong vài năm.

Chính vì vậy, khi mua quần áo, nên chú ý đến chất liệu, đường may, khóa kéo, cúc áo và cách bảo quản, đồng thời, hãy cân nhắc tần suất sử dụng của sản phẩm. Điều quan trọng nhất vẫn là bạn lựa chọn trang phục phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính thay vì chạy theo mức giá thấp nhất.

Tận dụng trang phục đang có

Tiết kiệm khi mua sắm không chỉ nằm ở việc mua ít hơn mà còn ở cách kéo dài thời gian sử dụng những món đồ hiện có. Việc giặt, phơi, là và bảo quản đúng cách có thể giúp trang phục giữ được hình dáng, màu sắc và chất lượng lâu hơn.

Nếu cảm thấy tủ đồ nhàm chán, thay vì lập tức mua mới, bạn có thể thử phối lại những món đồ cũ theo cách khác. Bạn có thể phối thêm phụ kiện, thay đổi cách kết hợp màu sắc hoặc sử dụng một chiếc áo khoác mới để tạo cảm giác khác biệt.