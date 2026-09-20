Nghệ sĩ nhân dân là 'nữ hoàng nhạc phim', từng đóng chính phim truyền hình, tuổi 51 vẫn đẹp bất chấp thời gian

Mai Hoa tên thật là Trần Mai Phương, sinh năm 1975 tại Hà Nam. Chị từng học thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. NSND Mai Hoa sở hữu chất giọng lạ, truyền cảm.

NSND Mai Hoa từng giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 1996, huy chương vàng trong nhiều cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp toàn quốc...

Ảnh: FBNV

Tên tuổi NSND Mai Hoa đặc biệt được biết đến qua những ca khúc trong các bộ phim truyền hình như Đất và người, Mùa lá rụng, Đường đời, Chuyện phố phường, Hương đất... Sự kết hợp giữa những câu chuyện phim giàu cảm xúc và giọng hát trầm, da diết của Mai Hoa tạo nên dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Từ đó, công chúng ưu ái gọi chị là "nữ hoàng nhạc phim".

Không dừng ở nhạc phim, tên tuổi Mai Hoa còn được biết đến với những ca khúc như Con thuyền không bến, Bướm hoa, Ngày về, Hà Nội 49, Lá đổ muôn chiều...

Bên cạnh tài năng trong âm nhạc, NSND Mai Hoa còn tham gia diễn xuất. Năm 2005, chị đóng chính trong phim truyền hình Hương đất. Năm 2010, chị tham gia phim Bí thư Tỉnh uỷ ở vai trò diễn viên, người sáng tác và thể hiện ca khúc nhạc phim.

Ảnh: FBNV

NSND Mai Hoa từng chia sẻ với khán giả: "Nếu tính các bộ phim truyền hình dài tập, thường xuyên phát sóng thì tôi hát khoảng hơn chục bộ phim. Còn những phim truyện nhựa, phim ngắn tập, vở kịch trên sân khấu, tôi cũng hát rất nhiều. Tôi cảm thấy rất vinh dự, ý nghĩa và trân trọng khi được khán giả gọi là "nữ hoàng nhạc phim" và cố gắng giữ hình ảnh tốt trong mắt khán giả".

Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, NSND Mai Hoa có được nguồn thu nhập ổn định mà bao nghệ sĩ ao ước. Chị từng tiết lộ: "Tôi chỉ nhớ có thời điểm mình hát từ sáng đến tối, trưa chỉ kịp lót dạ bát phở rồi đi hát tiếp, đi nhiều đến nỗi gãy cả gót giày và ngày hôm sau đi mua được kha khá vàng. Một suất hát, cát-xê mua được một chỉ vàng. Ngày tôi hát nhiều nhất là 6 -7 suất, tức là kiếm 6 – 7 chỉ vàng. Cát-xê đi hát gần như tôi để may quần áo. Mỗi ngày một bộ đồ diễn mới. Mỗi bộ đồ có giá tới 2 chỉ vàng".

Năm 2007, Mai Hoa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và là một trong những nghệ sĩ trẻ nhất trong đợt phong tặng năm đó. Nhiều năm sau, danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân tiếp tục đến với chị vào năm 2024.

Ảnh: FBNV

Nếu những năm tháng đầu sự nghiệp giúp Mai Hoa tạo dấu ấn với nhạc phim thì ở giai đoạn sau, nữ nghệ sĩ có xu hướng trở về với những giá trị âm nhạc phù hợp nhất với chất giọng và cá tính nghệ thuật của mình.

Cuối năm 2024, Mai Hoa phát hành đĩa than Nốt trầm Vol.1 sau ba năm ấp ủ. Album gồm tám ca khúc nổi tiếng của các nhạc sĩ Dzoãn Mẫn, Dương Thiệu Tước, Nguyễn Ánh 9, Tô Vũ, Vũ Thành An, Hoàng Giác và Văn Cao. Việc lựa chọn đĩa than trong thời đại nhạc số cho thấy mong muốn của nữ nghệ sĩ trong việc hướng đến những người nghe kỹ tính, coi trọng chất lượng âm thanh và trải nghiệm thưởng thức.

Tên gọi Nốt trầm cũng được NSND Mai Hoa lý giải từ chính đặc trưng giọng hát của mình. Sau nhiều năm hoạt động, chị không cố gắng thay đổi chất giọng vốn đã trở thành dấu nhận diện, mà tiếp tục khai thác thế mạnh ấy qua những tác phẩm phù hợp.

Năm 2025, Mai Hoa tiếp tục phát hành album thứ chín mang tên Hà Nội cờ hoa, với phần phối khí của nhạc sĩ Hồng Kiên. Album gồm 9 ca khúc về Hà Nội, trong đó có Nhớ mùa thu Hà Nội, Trời Hà Nội xanh, Nhớ về Hà Nội, Hà Nội mùa thu, Hà Nội mùa lá bay và Chị tôi.

"Tên album xuất phát từ không khí cờ hoa rực rỡ ngoài phố, còn tôi vốn hát chậm rãi như chính nhịp sống của mình. Đó là sự đối lập nhưng cũng là hòa quyện, để mỗi ca khúc vừa có sự rộn ràng của cờ hoa vừa giữ nét trầm sâu của Mai Hoa", NSND xúc động chia sẻ.

Ảnh: FBNV

Giờ đây, nữ nghệ sĩ không còn đặt nặng việc phải liên tục tìm kiếm sự mới mẻ. Chị cho rằng người nghệ sĩ đã có khán giả thì điều quan trọng là giữ được sự phù hợp và chất lượng trong mỗi sản phẩm. Sau nhiều năm không xuất hiện quá dày đặc, nữ nghệ sĩ cũng thừa nhận mình không ra sản phẩm quá nhiều nhưng luôn bận rộn với nhiều công việc.

Ở tuổi 51, NSND Hoa Mai vẫn giữ nhan sắc trẻ trung, thân hình cân đối. Được biết, bí quyết để NSND Mai Hoa có sắc vóc trẻ trung dù bước vào độ tuổi trung niên là nhờ duy trì thói quen tập yoga.

Ảnh: FBNV

Mới đây, nữ nghệ sĩ gây chú ý khi đăng tải trên trang cá nhân một bức ảnh mới. Có thể thấy suốt nhiều năm nữ nghệ sĩ sinh năm 1975 vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng nhan sắc trẻ trung, cuốn hút. Nhiều bạn bè đồng nghiệp và khán giả không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp không tuổi của nữ NSND. Có người còn cho rằng, càng nhiều tuổi NSND Mai Hoa lại càng nhuận sắc.