Vợ NSND Công Lý đính chính tin quan trọng

Mới đây, Ngọc Hà gây chú ý khi chia sẻ một đoạn video đời thường bên NSND Công Lý. Trong clip, cô nhắc đến một hiểu lầm từng xuất hiện quanh thói quen sinh hoạt của chồng và chủ động đính chính rằng NSND Công Lý hiện không uống bia rượu như một số người vẫn nghĩ.

Ngọc Hà nói vui rằng nhiều người cứ cho rằng chồng mình uống bia rượu, nhưng đồ uống yêu thích hiện tại của NSND Công Lý lại là trà. Theo lời cô, nam nghệ sĩ gần như ngày nào cũng uống trà, thường dùng sau bữa sáng hoặc bữa trưa rồi ngồi xem tivi. Khoảnh khắc giản dị này khiến Ngọc Hà cảm thấy yên tâm và vui hơn khi chứng kiến chồng duy trì những thói quen nhẹ nhàng trong cuộc sống hàng ngày.

Ngọc Hà tiết lộ NSND Công Lý hiện có thói quen uống trà sau bữa ăn và đính chính chuyện chồng thường xuyên sử dụng bia rượu.

Trong video, Ngọc Hà còn giới thiệu chiếc ấm trà được tặng cho NSND Công Lý. Cô nhắc chồng tuổi Sửu và vui vẻ trò chuyện về món đồ gắn với sở thích uống trà của nam nghệ sĩ. Cách hai vợ chồng tương tác khá tự nhiên, cho thấy cuộc sống của họ hiện xoay quanh những điều rất đời thường sau quãng thời gian nhiều biến động.

Thông tin này nhận được sự quan tâm bởi sức khỏe của NSND Công Lý suốt những năm qua luôn là chủ đề khiến khán giả chú ý. Tháng 7 năm 2021, nam nghệ sĩ gặp biến cố đột quỵ và phải trải qua quá trình cấp cứu, điều trị cũng như phục hồi chức năng kéo dài. Từ đó, nhịp sống và công việc của NSND Công Lý thay đổi đáng kể.

Sau nhiều năm kiên trì điều trị, tình trạng của NSND Công Lý đã có những chuyển biến tích cực. Theo những chia sẻ gần đây của Ngọc Hà, nam nghệ sĩ đã tăng cân, có thể tự thực hiện nhiều sinh hoạt trong nhà và đi lại nhẹ nhàng. Có thời điểm, NSND Công Lý còn có thể tự xuống sân chung cư đi dạo mà không cần người đi kèm.

Sau biến cố sức khỏe năm 2021, NSND Công Lý kiên trì phục hồi và từng bước chủ động hơn trong những sinh hoạt hàng ngày.

Trong hành trình phục hồi ấy, Ngọc Hà là người thường xuyên đồng hành cùng chồng. Từ năm 2022, cô đã nhiều lần đưa NSND Công Lý sang Nhật Bản thăm khám và điều trị. Đến giữa năm 2026, gia đình tạm dừng các chuyến đi này do nhiều yếu tố, trong đó có vấn đề tài chính và mong muốn để nam nghệ sĩ có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Bên cạnh sức khỏe, đời sống hôn nhân của NSND Công Lý và Ngọc Hà cũng thường xuyên bị đặt trước những lời đồn đoán. Ngọc Hà từng cho biết hai vợ chồng nhiều lần nghe các thông tin cho rằng họ đã chia tay hoặc không còn sống chung. Thay vì liên tục lên tiếng giải thích, cô thường chọn cách chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng.

Ngọc Hà là người đồng hành cùng NSND Công Lý trong nhiều năm điều trị và phục hồi sức khỏe.

Ngọc Hà cũng từng tiết lộ NSND Công Lý có lúc chủ động nhắc đến chuyện ly hôn sau khi mắc bệnh vì không muốn trở thành gánh nặng cho vợ. Tuy nhiên, cô lựa chọn ở lại và tiếp tục đồng hành cùng chồng. Sau hơn 5 năm hôn nhân, những hình ảnh về bữa ăn, sinh hoạt tại nhà hay khoảnh khắc cả hai cùng xem tivi trở thành phần quen thuộc trong những chia sẻ của Ngọc Hà.

Với khán giả truyền hình, NSND Công Lý là một trong những gương mặt có dấu ấn đặc biệt của màn ảnh phía Bắc. Nam nghệ sĩ nổi tiếng với vai Bắc Đẩu trong Gặp nhau cuối năm và từng tham gia nhiều phim truyền hình như Gió làng Kình, Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Những cô gái trong thành phố, Hoa hồng trên ngực trái, Hương vị tình thân.

NSND Công Lý để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả qua Bắc Đẩu cùng nhiều vai diễn trên sân khấu và truyền hình.

Sau biến cố sức khỏe, NSND Công Lý vẫn từng bước trở lại công việc bằng những vai diễn có thời lượng phù hợp. Nam nghệ sĩ xuất hiện trong Dưới bóng cây hạnh phúc, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Trạm cứu hộ trái tim và Cha tôi, người ở lại. Tần suất không còn dày đặc như trước nhưng mỗi lần NSND Công Lý trở lại màn ảnh vẫn nhận được sự chú ý từ công chúng.

Ngọc Hà từng chia sẻ rằng mỗi tối NSND Công Lý vẫn thường xuyên xem phim của VFC. Khi Nhà hát Kịch Hà Nội có hoạt động mới, nam nghệ sĩ cũng quan tâm đến việc đọc kịch bản và theo dõi đồng nghiệp tập luyện. Điều đó cho thấy tình yêu nghề vẫn hiện diện dù khả năng làm việc của anh chưa thể trở lại như giai đoạn trước năm 2021.

Ở tuổi 53, NSND Công Lý đang lựa chọn một nhịp sống chậm hơn. Việc Ngọc Hà đính chính chuyện chồng không uống bia rượu và hé lộ sở thích uống trà tưởng chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng lại phần nào cho thấy cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ đang hướng đến sự ổn định, bình yên và những sinh hoạt phù hợp với quá trình phục hồi sức khỏe.

Ở tuổi 53, NSND Công Lý duy trì nhịp sống chậm hơn, dành thời gian nghỉ ngơi nhưng vẫn giữ sự quan tâm đối với công việc và đồng nghiệp.

Sau hơn ba thập kỷ đứng trên sân khấu và màn ảnh, NSND Công Lý vẫn được khán giả nhớ đến qua những vai diễn từng tạo dấu ấn. Còn ở hiện tại, hình ảnh NSND Công Lý ngồi bên ấm trà, xem tivi và trò chuyện cùng vợ lại mang một ý nghĩa khác, giản dị hơn nhưng cũng là tín hiệu khiến những người yêu mến nam nghệ sĩ có thêm lý do để yên tâm.