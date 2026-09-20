IU lên tiếng về quyết định đặc biệt sau 10 năm

IU (Lee Ji Eun) bất ngờ thay đổi diện mạo khi quyết định cắt tóc ngắn sau gần 10 năm trung thành với nhiều kiểu tóc dài. Nữ ca sĩ, diễn viên tiết lộ về cảm xúc khi quyết định thay đổi phong cách sau thời gian dài.

Cụ thể, mới đây, IU chia sẻ video mới trên kênh YouTube cá nhân về chuyện cắt tóc. Video hé lộ hậu trường thực hiện MV ca khúc mới của IU, trong đó nữ nghệ sĩ quyết định thay đổi kiểu tóc để thể hiện sự trôi qua của thời gian trong câu chuyện.

IU cắt tóc ngắn sau 10 năm trung thành với kiểu tóc dài.

Trong quá trình cắt tóc tại salon, IU được hỏi về lần gần nhất cô để tóc ngắn. Nữ ca sĩ cho biết trước đó cô từng cắt tóc khi tham gia bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt nhưng khi ấy phần tóc được tỉa nhiều lớp. Lần này, IU muốn cắt theo kiểu tóc ngắn ngang cằm, không tạo tầng, mang lại vẻ gọn gàng và sắc nét hơn.

"Trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, tôi đã cắt và tỉa rất nhiều lớp. Còn lần này tôi muốn cắt kiểu tóc ngắn ngang, không có tầng. Đã rất lâu rồi tôi mới để kiểu này, gần như 10 năm", IU chia sẻ.

Khi được nhà tạo mẫu thông báo mái tóc sẽ được cắt đến ngang đường viền hàm, IU hào hứng hỏi: "Tôi sẽ trở nên đáng yêu chứ?". Nhà tạo mẫu đáp rằng kiểu tóc mới có thể mang đến cả hai sắc thái, vừa đáng yêu vừa cá tính, khiến IU thích thú.

Nữ ca sĩ cũng không giấu được sự mong chờ với mái tóc mới. Cô cho biết bản thân rất thích cảm giác nhẹ đầu sau khi cắt tóc: "Tôi đã mong chờ lúc gội đầu. Tóc nhẹ hơn, nhanh khô hơn, cũng không bị rối. Sẽ tuyệt biết bao". Ngay sau khi hoàn thành, IU tiếp tục nhận xét rằng cô đã cảm nhận rõ sự nhẹ nhàng và thoải mái.

IU chia sẻ video ghi lại quá trình cắt tóc ngắn sau 10 năm.

Đáng chú ý, IU còn nhắc đến một quan niệm thú vị của bản thân về những lần để tóc ngắn. Khi được nhận xét rằng những dự án cô thực hiện sau khi cắt tóc ngắn thường đạt kết quả tốt, nữ nghệ sĩ đồng tình. Cô lần lượt nhắc đến phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, ca khúc Palette, album Modern Times và Flower Bookmark như những dấu mốc từng gắn với hình ảnh tóc ngắn của mình.

Sau khi hoàn thiện kiểu tóc mới, IU nhận được nhiều lời khen từ nhà tạo mẫu và ê-kíp. Mọi người đều nhận xét kiểu tóc ngang cằm phù hợp với diện mạo của cô.

Năm nay, IU trở lại màn ảnh với bộ phim 21st Century Grand Prince's Wife. Cô từng dự kiến phát hành album phòng thu thứ 6 vào tháng 9 và tổ chức concert, song kế hoạch trở lại phải trì hoãn do tình trạng rối loạn thông khí vòi nhĩ của nữ ca sĩ trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong thời gian tạm hoãn hoạt động âm nhạc, IU cũng trải qua thay đổi trong đời sống tình cảm khi cô và nam diễn viên Lee Jong Suk xác nhận kết thúc mối quan hệ sau khoảng 4 năm hẹn hò.