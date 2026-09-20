The Flob ấn tượng với 'chất rock' của sinh viên Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

Tối 19/9, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã tổ chức thành công đại nhạc hội chào tân sinh viên mang tên Build Up 2026: Flourish. Hàng nghìn sinh viên đã lấp kín khuôn viên trường để cùng nhau tạo nên một đêm thanh xuân rực rỡ.

Các câu lạc bộ nghệ thuật của trường như ToS, TCM, ProMS và G-HUCE đã mở màn đêm hội bằng một không gian đa sắc màu. Những mảnh ghép đầy sức trẻ được thể hiện trọn vẹn qua loạt tiết mục đầu tư công phu như Khởi sắc, Tinh hoa Việt Nam hay màn kết hợp độc đáo trong Mục hạ vô nhân.

Là "bóng hồng" duy nhất trong dàn nghệ sĩ khách mời, Lyhan mang đến luồng gió ngọt ngào nhưng không kém phần cuốn hút. Nữ ca sĩ đã khuấy động sân khấu, khiến hàng nghìn khán giả bên dưới liên tục hò reo và tương tác nồng nhiệt trong suốt phần trình diễn.

Sức nóng của chương trình tiếp tục được đẩy lên cao với sự xuất hiện của rapper Gill. Nam nghệ sĩ đã "đốt cháy" sân khấu bằng những bản hit mang đậm dấu ấn cá nhân, đưa hàng nghìn sinh viên nhún nhảy theo giai điệu cực "cháy" của các ca khúc Tuyết trên phố, Lil Baby và Vân Rung.

Chất rock máu lửa vốn là truyền thống, là niềm tự hào của sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tiếp tục được tái hiện trọn vẹn qua phần biểu diễn của Xây Dựng Rock Club với loạt ca khúc Ngựa ô thương nhớ, Đám cưới chuột, Ra khơi...

Ban nhạc The Flob chính là món quà cuối cùng và bùng nổ nhất mà ban tổ chức dành tặng cho các tân sinh viên khóa 71. Mang theo màu sắc âm nhạc độc nhất, nhóm đã càn quét sân khấu bằng chuỗi ca khúc rock dồn dập như Đại khải hoàn, Khế ước, Ma cà rồng, Cuối ngày và Nhất bái thiên địa – Tứ phương vô sự...

Đứng trước sự cuồng nhiệt và nguồn năng lượng không tưởng của khán giả, Gia Lộc - Trưởng nhóm The Flob đã chia sẻ trực tiếp ngay trên sân khấu: “Thật tự hào khi được trình diễn tại ngôi trường có nhiều sinh viên nghe rock như Trường Đại học Xây dựng Hà Nội”.

Đêm nhạc hội khép lại đầy cảm xúc, đánh dấu một khởi đầu rực rỡ cho thế hệ sinh viên khóa 71. Đây chính là lớp nền tảng mới, mang theo tri thức và khát vọng để tiếp tục bồi đắp nên bản sắc vững vàng của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trong hành trình 60 năm lịch sử.