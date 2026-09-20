Tinh Hà Say Hi Tập 12: 8 Anh Trai kể câu chuyện cá nhân trên sân khấu solo

Sau những phút giây vui nhộn của tập tiệc ngủ, 16 Anh Trai trở lại sân khấu với Live Stage 5. Tám tiết mục solo lần lượt mở ra những câu chuyện về tình yêu, gia đình, sự trưởng thành và hành trình tìm lại chính mình, trước khi khép lại bằng hai màn trình diễn nhóm Thêu hoa dệt gấm và Sau hình bóng ấy.

Mở đầu chuỗi solo, CONGB chọn chờ chút..., một trong những ca khúc đầu tiên anh từng sáng tác. Từ một bản nhạc được viết khi còn ngây ngô ở thời điểm buồn nhất trong chuyện tình cảm, CONGB thay đổi phần phối để bài hát không chìm trong màu sắc u tối mà có sự ấm áp, vỗ về.

Trong khi đó, Jaysonlei đưa Ta không nên lên sân khấu như một cuộc đối đáp giữa hai người có tình cảm nhưng đứng trước lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Saabirose xuất hiện ở phần rap, trở thành người đối trọng trong màn trình diễn.

Với TOP 1 (TRONG MẮT EM), buitruonglinh khai thác câu chuyện về vị trí số một theo một cách khác. Sau hành trình thử sức ở nhiều vai trò tại cuộc thi, anh chưa thể đạt Top 1 trong bảng xếp hạng cá nhân nhưng đã đạt được nhiều mục tiêu do chính anh vạch ra. Ca khúc không đơn thuần nói về thứ hạng, mà hướng đến ý niệm: Khi nỗ lực hết mình thì dù có thể không đứng đầu nhưng vẫn sẽ là số một trong mắt ai đó.

CAPTAIN BOY tiếp tục hành trình thử nghiệm nhiều màu sắc với Vô tình đánh rơi, ca khúc kể về một chàng trai vẫn nhớ người cũ sau chia tay. Đáng chú ý, mẹ nam ca sĩ xuất hiện tại trường quay và trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động của tiết mục.

JSOL mang 2179 lên sân khấu với màn trình diễn vừa hát vừa nhảy, sau đó được đưa lên cao giữa không trung. Tên ca khúc được xây dựng như một mật mã về cuộc chia tay và những cảm xúc còn sót lại. Sau chia sẻ về quãng thời gian từng đánh mất nhiệt huyết với nghề, hình ảnh JSOL đứng một mình dưới ánh đèn rồi bay lên trở thành điểm nhấn cho hành trình tìm lại năng lượng biểu diễn.

Nếu JSOL kể về tình yêu, HURRYKNG lại dành 1000 thắc mắc cho những người phụ nữ trong gia đình. Phần trình diễn kết hợp guitar, hát, hình ảnh vẽ tranh và sự xuất hiện của Vương Bình. Cảm xúc nhanh chóng được kéo về tiếng cười bởi những tình huống hài hước của hai nghệ sĩ sau sân khấu.

CODY NAM VÕ mang đến không khí hoàn toàn khác với Do 4 love. Anh ví hành trình của mình như một tình yêu và chọn năng lượng mạnh mẽ để thể hiện quan điểm làm mọi thứ bằng tình yêu. Nam ca sĩ có màn rap đầy năng lượng và phần dance break ấn tượng, với màn bung áo trên sân khấu trở thành một trong những khoảnh khắc gây chú ý.

Khép lại phần solo, Dương Domic trình diễn Tell me why, ca khúc được xác nhận là phần tiếp nối câu chuyện của Mất kết nối và mở ra hành trình âm nhạc mới của nam ca sĩ. Toán học được đưa vào ca từ để diễn tả trạng thái cố tìm lời giải cho một mối quan hệ không thể giải bằng công thức. Dương Domic đã bật khóc trên sân khấu sau phần trình diễn.

Sau tám tiết mục cá nhân, các Anh Trai trở lại đội hình trong hai sân khấu nhóm. Thêu hoa dệt gấm quy tụ buitruonglinh, JSOL, HURRYKNG và CONGB, lấy ca trù làm chất liệu trung tâm. Nhóm nhận sự hướng dẫn của nghệ nhân ca trù Mạnh Hùng, người có 60 năm tuổi nghề, để tìm cách đưa âm hưởng truyền thống vào bản phối đương đại.

Trong khi đó, Dương Domic, CAPTAIN BOY, CODY NAM VÕ và Jaysonlei chọn Sau hình bóng ấy, lấy cảm hứng từ câu chuyện Tấm Cám nhưng kể lại theo hướng mới. Âm hưởng cung đình được kết hợp với bộ gõ và màu sắc hiện đại, tạo nên một câu chuyện tình xoay quanh hình bóng của Tấm.