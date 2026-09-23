Nông thôn mới từ những thay đổi xanh

Trồng chanh dây liên kết chuỗi ở Hàm Liêm

Đổi thay từ những cánh đồng

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, diện mạo xã Hàm Liêm có nhiều đổi thay. Cùng với hạ tầng đầu tư là sự chuyển động rõ nét trong sản xuất nông nghiệp, từng bước hình thành nền nông nghiệp xanh, hiệu quả và bền vững hơn. Hàm Liêm có hơn 5.000 ha gieo trồng hằng năm, trong đó lúa hơn 3.800 ha, thanh long hơn 1.000 ha. Cùng với cây trồng chủ lực, những mô hình sản xuất mới như: dưa lưới, rau thủy canh, chanh dây, cao lương ngọt mở thêm hướng nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất.

Ông Phạm Đình Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm cho biết, địa phương xác định khoa học, công nghệ là động lực đổi mới sản xuất nông nghiệp. Với cây lúa, xã đưa vào sản xuất các giống mới, giống xác nhận, nguyên chủng; từng bước cơ giới hóa khâu gieo sạ, bón phân, phun thuốc bằng máy bay không người lái. Việc điều chỉnh mật độ gieo sạ giúp giảm lượng giống, nước tưới, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, qua đó giảm tác động đến môi trường.

Trên những diện tích đất sản xuất kém hiệu quả, nông dân Hàm Liêm đang tìm hướng canh tác mới. Gia đình ông Nguyễn Văn Tiêm ở thôn Hàm Chính là 1 trong 9 hộ tại thôn Hội Nhơn, Hàm Chính tham gia mô hình Trồng chanh dây liên kết chuỗi với Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ EDEN Bình Thuận.

Người dân tích cực tham gia đổi rác thải lấy cây xanh ở xã Liên Hương

Tận dụng trụ thanh long cũ, ông Tiêm xuống giống hơn 3 sào chanh dây. Sau hơn 2 tháng, cây sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh. Nông dân được hướng dẫn kỹ thuật, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thời gian cách ly; sản phẩm được doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu. Bên cạnh đó, Hàm Liêm bước đầu phát triển hơn 20 ha cao lương ngọt, gắn với chế biến theo quy trình khép kín và ứng dụng công nghệ cao.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm Phạm Đình Vương, xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2028, nâng thu nhập bình quân đầu người từ 64 triệu đồng năm 2026 lên 80 triệu đồng vào năm 2030. Hàm Liêm hướng tới xây dựng nông thôn “hiệu quả, toàn diện, bền vững”, phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, sinh thái, gắn với cơ cấu lại nông nghiệp và thích ứng biến đổi khí hậu.

Dựng xây miền quê đáng sống

Tại xã Liên Hương, xây dựng NTM được thể hiện rõ hơn qua cách địa phương kết hợp phát triển kinh tế với chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống. Là xã nhóm 3, Liên Hương đặt mục tiêu đến năm 2027 đạt chuẩn NTM. Theo ông Nguyễn Trường Sa - Chủ tịch UBND xã Liên Hương, mục tiêu không chỉ là hoàn thành các tiêu chí mà hướng đến xây dựng “một vùng nông thôn xanh - hiện đại - văn minh - đáng sống”, trong đó người dân là chủ thể tham gia và thụ hưởng thành quả.

Trồng cao lương công nghệ cao, sản xuất nhiên liệu xanh

Trong phát triển kinh tế, Liên Hương tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, phát triển các vùng chuyên canh táo, nho và mở rộng nuôi thủy sản công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu. Mô hình Nuôi cá chim vây vàng bằng lồng tròn HDPE là hướng đi tiêu biểu, giúp người dân thích ứng điều kiện biển động, nâng cao hiệu quả nuôi biển. Diện mạo nông thôn được làm mới từ những tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, việc trồng cây xanh, phân loại và xử lý rác tại nguồn. Địa phương duy trì các phong trào “ngày chủ nhật xanh”, “đường hoa nông thôn mới”, “thắp sáng đường quê”... góp phần hình thành những khu dân cư sạch đẹp, văn minh hơn.

Hàm Liêm nhân rộng 30 ha lúa giảm phát thải

Từ những cánh đồng giảm phát thải ở Hàm Liêm đến các phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp ở Liên Hương, NTM đang được định hình từ những thay đổi ngay trong sản xuất và đời sống hằng ngày. Khi sinh kế được nâng lên, môi trường sống được chăm lo và người dân cùng tham gia, những miền quê mới thực sự trở thành nơi đáng sống.