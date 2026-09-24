Khu dân cư thông minh gắn chuyển đổi số, nâng chất lượng sống của người dân Hà Tĩnh

Thôn thông minh nâng chất cuộc sống

Ông Ngô Đình Long, Phó chánh văn phòng điều phối nông thôn mới (NTM) Hà Tĩnh thông tin: Xây dựng NTM giai đoạn 2026- 2030 đặt ra yêu cầu cao hơn về phát triển khoa học công nghệ tại cơ sở. Địa phương chú trọng gắn thực hiện xây dựng NTM với Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị phát triển hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số…

Mỗi hộ dân một mã QR, trong đó tích hợp tất cả các thông tin dân cư, hiện trạng sản xuất, cơ cấu lao động, sơ đồ vườn tược…

Tại thôn Sơn Hà (xã Thạch Lạc), thời gian qua, thôn đã huy động hàng trăm triệu đồng từ sự đóng góp của người dân cùng nguồn xã hội hóa khác để nâng cấp toàn diện nhà văn hóa, xây dựng thư viện cộng đồng, trang bị máy tính, hệ thống wifi, loa truyền thanh thông minh, camera giám sát an ninh, gắn mã QR tại các trục đường, vùng sản xuất...

Ông Nguyễn Xuân Lộc, Trưởng thôn Sơn Hà chia sẻ: "Nhờ xây dựng thôn thông minh, các hoạt động huy động xã hội hóa để đầu tư hoàn thiện các tuyến đường, hệ thống chiếu sáng, lắp đặt camera giám sát an ninh... được người dân hưởng ứng.

Chỉ cần thao tác đơn giản là bà con có thể đăng thông tin lên nhóm Zalo của thôn. Mọi người dễ dàng nắm bắt, tham gia các công việc cần làm của chi bộ, của thôn.

"Đến nay, toàn thôn Sơn Hà có trên 90% số hộ lắp đặt và sử dụng wifi, mã QR; nhà văn hóa thôn kết nối wifi để phục vụ người dân truy cập, tìm hiểu thông tin. 100% người dân dùng điện thoại thông minh tích hợp nhiều ứng dụng của các ngân hàng để chuyển khoản, quét mã QR trong giao dịch thanh toán...", ông Lộc cho hay.

Bà Trịnh Thu Hiền (người dân thôn Sơn Hà) bày tỏ: "Từ ngày xây dựng thôn thông minh, nhiều tiện ích phục vụ đời sống người dân được triển khai. An ninh trật tự được đảm bảo nhờ camera giám sát, mua bán thuận tiện, sản xuất áp dụng cơ giới hóa, khoa học kỹ thuật...".

Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ số đang lan tỏa mạnh mẽ trên toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Thôn Xuân Sơn (xã Toàn Lưu) đang hình thành vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với gần 60 nhà màng trên diện tích gần 3ha.

Với hệ thống khép kín, kết hợp tưới nhỏ giọt và quy trình chăm sóc khoa học, cây trồng sinh trưởng ổn định, phát triển đồng đều, hạn chế tác động của nắng nóng kéo dài và thời tiết bất lợi.

Ông Bùi Công Thư, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Toàn Lưu, cho biết: "Hiệu quả từ các mô hình sản xuất trong nhà màng đã góp phần tạo nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục nhân rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Việc này giúp các thôn từng bước hình thành nền sản xuất hiện đại, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong giai đoạn mới".

Theo Chi cục Phát triển nông thôn và quản lý chất lượng (Sở NN&MT Hà Tĩnh), các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ số đang lan tỏa mạnh mẽ trên toàn tỉnh, góp phần thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh, đánh thức tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đây là bước đột phá quan trọng trong tiến trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hiện đại.

Xây dựng nông thôn hiện đại gắn với chuyển đổi số

Ở Hà Tĩnh, không riêng gì thôn Sơn Hà, thôn Xuân Sơn, mà hiện rất nhiều thôn, xóm đang phấn đấu xây dựng khu dân cư, khu đô thị thông minh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trước đây, mỗi khi có công việc và thông tin cần truyền đạt tới nhân dân thì lãnh đạo thôn phải đi từng nhà. Nhưng từ khi xây dựng khu dân cư thông minh, việc triển khai nhanh chóng, chính xác và thuận lợi hơn nhờ thiết lập hệ thống thông tin qua nhóm Zalo, loa truyền thanh thông minh…

Theo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh, mô hình khu dân cư thông minh là một trong những nội dung về chuyển đổi số, kinh tế số trong xây dựng NTM của Hà Tĩnh sẽ tiếp tục được triển khai.

Bức tranh nông thôn mới của các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang "thay da, đổi thịt" từng ngày.

Việc xây dựng các khu dân cư thông minh, xã thông minh, không chỉ hỗ trợ các địa phương xúc tiến thương mại trên các sàn thương mại điện tử, nhất là bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, mà còn giúp người dân hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Ngô Đình Long, Phó Chánh văn phòng điều phối nông thôn Hà Tĩnh, cho biết: Đến nay, công nghệ số đã lan tỏa rộng rãi trong đời sống của người dân. Quá trình này đã góp phần không nhỏ để bộ mặt NTM của các địa phương "thay da, đổi thịt" từng ngày.

Thời gian tới, căn cứ các quy định và hướng dẫn của các bộ, cơ quan Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh sẽ nhanh chóng cụ thể hóa bộ tiêu chí, bám sát thực tiễn, triển khai đồng bộ, phù hợp với điều kiện và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong đó, lấy thu nhập và chất lượng sống của người dân làm trung tâm, dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số, OCOP, du lịch nông thôn và kinh tế tư nhân; gắn tăng trưởng thu nhập với an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa... tạo nền tảng vững chắc để xây dựng xã NTM hiện đại trong giai đoạn mới.