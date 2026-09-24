Lâm Đồng: Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ gây thiệt hại ước 24 tỷ đồng

Các lực lượng phường Bình Thuận hỗ trợ người dân ứng phó ngập lụt

Đến thời điểm chiều tối 24/9, thống kê toàn tỉnh có tổng cộng gần 1.900 căn nhà bị ngập lụt, ảnh hưởng và thiệt hại. Trong đó, phường Bình Thuận chịu ảnh hưởng nặng nhất với khoảng 1.068 căn nhà bị ngập (độ sâu từ 0,2 - 0,5 m), xã Hồng Sơn ngập 370 căn, cùng nhiều hộ dân bị ảnh hưởng tại các địa phương khác như Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Quảng Khê, Hàm Liêm, Bảo Lâm 3, Phan Thiết, La Gi, Phú Thủy, Tuyên Quang, Hàm Kiệm, phường Hàm Thắng, xã Hàm Thuận và xã Hàm Thạnh.

Về nông nghiệp, khoảng 2.838 ha cây trồng các loại bị ngập úng. Thiên tai cũng làm ngập 10 ao cá, thiệt hại 430 con vật nuôi các loại, 150 kg cá trê và 50.000 con tôm thẻ chân trắng. Về cơ sở hạ tầng, mưa lớn, lũ dâng cao đã làm ngập lụt, sạt lở, cuốn trôi nhiều cầu dân sinh, tuyến đường giao thông, cống ngầm và mương nước tại các xã, phường như Cát Tiên 3, Quảng Khê, Đam Rông 2, Hàm Liêm, Bảo Lâm 3, Tân Hội, Hàm Thạnh, Phú Thủy, Hàm Thuận, Hàm Thắng, Hồng Sơn.

Lực lượng quân sự phường Phan Thiết hỗ trợ dân khắc phục thiên tai

Đặc biệt, sự cố sạt lở taluy dương cũng xảy ra tại Đèo Prenn (Phường Xuân Hương - Đà Lạt) và Đèo Đại Ninh (xã Phan Sơn), khiến đất đá tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông cục bộ nhưng đã được các đơn vị thi công xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn lưu thông.

Ngập lụt tại xã Hồng Sơn

Ngay khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã khẩn trương thăm hỏi, động viên người dân và huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ sơ tán, di dời người cùng tài sản đến nơi an toàn.

Các lực lượng chức năng cũng tổ chức cấp phát thực phẩm, nước uống và các điều kiện thiết yếu khác, giúp ổn định đời sống nhân dân vùng ngập.

Các lực lượng xã Hồng Sơn hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn trong đêm

Bên cạnh đó, công tác khắc phục hạ tầng đang được đẩy mạnh như khơi thông dòng chảy tại các khu vực ngập úng; xử lý các điểm sạt lở; giăng dây, cắm biển cảnh báo và cắt cử lực lượng túc trực theo dõi tại các vị trí nguy hiểm.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát thiệt hại, chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời; trường hợp vượt quá khả năng sẽ tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Tài chính để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ theo quy định.

Các lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai ở Phú Thủy

Theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm gần 18 giờ ngày 24/9, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh. Hiện các xã, phường đang tiếp tục cập nhật thêm tình hình thiệt hại và nỗ lực khắc phục, ứng phó mưa lũ.

Nhiều diện tích cây trồng bị ngập ở xã Tuyên Quang

Người dân xã Tuyên Quang kiểm tra vườn thanh long bị ngập

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Lâm Đồng, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to. Một số địa phương ghi nhận tổng lượng mưa rất cao như Phan Rí Cửa 150 mm, Mũi Né 148 mm, Tuy Phong 138 mm, Hồng Sơn 123 mm, Hòa Thắng 122 mm, Hải Ninh 121 mm, Hàm Thuận Bắc 117 mm, Vĩnh Hảo 113 mm và Lương Sơn 110 mm.

Dự báo trong 24 giờ tới, thời tiết tiếp tục có mưa nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều, tối và đêm. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng, thấp và sạt lở đất tại các khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu.