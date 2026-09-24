Lâm Đồng: Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ gây thiệt hại ước 24 tỷ đồng
Chiều tối 24/9, thông tin mới nhất từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 20/9 đến nay, đợt mưa to đến rất to diện rộng trên địa bàn tỉnh đã gây ra tình trạng ngập lụt, sạt lở đất. Hậu quả gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp cũng như cơ sở hạ tầng giao thông. Tổng thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng 24 tỷ đồng. Công tác chủ động ứng phó, khắc phục đang được các lực lượng, địa phương và Nhân dân nỗ lực triển khai.
Đến thời điểm chiều tối 24/9, thống kê toàn tỉnh có tổng cộng gần 1.900 căn nhà bị ngập lụt, ảnh hưởng và thiệt hại. Trong đó, phường Bình Thuận chịu ảnh hưởng nặng nhất với khoảng 1.068 căn nhà bị ngập (độ sâu từ 0,2 - 0,5 m), xã Hồng Sơn ngập 370 căn, cùng nhiều hộ dân bị ảnh hưởng tại các địa phương khác như Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Quảng Khê, Hàm Liêm, Bảo Lâm 3, Phan Thiết, La Gi, Phú Thủy, Tuyên Quang, Hàm Kiệm, phường Hàm Thắng, xã Hàm Thuận và xã Hàm Thạnh.
Về nông nghiệp, khoảng 2.838 ha cây trồng các loại bị ngập úng. Thiên tai cũng làm ngập 10 ao cá, thiệt hại 430 con vật nuôi các loại, 150 kg cá trê và 50.000 con tôm thẻ chân trắng. Về cơ sở hạ tầng, mưa lớn, lũ dâng cao đã làm ngập lụt, sạt lở, cuốn trôi nhiều cầu dân sinh, tuyến đường giao thông, cống ngầm và mương nước tại các xã, phường như Cát Tiên 3, Quảng Khê, Đam Rông 2, Hàm Liêm, Bảo Lâm 3, Tân Hội, Hàm Thạnh, Phú Thủy, Hàm Thuận, Hàm Thắng, Hồng Sơn.
Đặc biệt, sự cố sạt lở taluy dương cũng xảy ra tại Đèo Prenn (Phường Xuân Hương - Đà Lạt) và Đèo Đại Ninh (xã Phan Sơn), khiến đất đá tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông cục bộ nhưng đã được các đơn vị thi công xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn lưu thông.
Ngay khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã khẩn trương thăm hỏi, động viên người dân và huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ sơ tán, di dời người cùng tài sản đến nơi an toàn.
Các lực lượng chức năng cũng tổ chức cấp phát thực phẩm, nước uống và các điều kiện thiết yếu khác, giúp ổn định đời sống nhân dân vùng ngập.
Bên cạnh đó, công tác khắc phục hạ tầng đang được đẩy mạnh như khơi thông dòng chảy tại các khu vực ngập úng; xử lý các điểm sạt lở; giăng dây, cắm biển cảnh báo và cắt cử lực lượng túc trực theo dõi tại các vị trí nguy hiểm.
Các địa phương đang tiếp tục rà soát thiệt hại, chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời; trường hợp vượt quá khả năng sẽ tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Tài chính để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ theo quy định.
Theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm gần 18 giờ ngày 24/9, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh. Hiện các xã, phường đang tiếp tục cập nhật thêm tình hình thiệt hại và nỗ lực khắc phục, ứng phó mưa lũ.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-khan-truong-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-mua-lu-gay-thiet-hai-uoc-24-ty-dong-466373.html