Nông dân tiêu biểu

Ông Thức sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông tại xã Vạn Linh. Năm 1990 ông lập gia đình. Gia đình ông chủ yếu làm ruộng nên thu nhập bấp bênh. Những khó khăn đó đã thôi thúc ông suy nghĩ, tìm tòi hướng phát triển kinh tế nhằm cải thiện cuộc sống gia đình. Sau thời gian tìm hiểu, năm 2004, vợ chồng ông đã bàn bạc và mạnh dạn đầu tư kinh doanh vật liệu xây dựng.

Ông Trần Văn Thức kiểm trachất lượng gạch

Ông Thức nhớ lại: Thời điểm đó, nhu cầu xây dựng nhà ở, công trình của người dân trên địa bàn ngày càng tăng, trong khi nguồn cung vật liệu chưa nhiều. Tôi bắt đầu đi nhập vật liệu từ nơi khác về bán, vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, vốn liếng. Đến năm 2010, gia đình tôi đầu tư 2 máy ép gạch, mở xưởng sản xuất gạch không nung để cung ứng cho bà con trong và ngoài xã.

Hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển, được nhiều khách hàng trong và ngoài xã tin tưởng, từ năm 2015, gia đình ông Thức tiếp tục đầu tư thêm máy móc, phương tiện phục vụ hoạt động kinh doanh và vận chuyển vật liệu xây dựng. Hiện, gia đình ông đã đầu tư 5 xe ô tô tải, 1 máy xúc, 1 máy nâng, 1 máy xúc lật. Cùng với sản xuất gạch không nung, gia đình ông mở rộng kinh doanh các loại vật liệu như: cát, sỏi, sắt, thép, gạch ốp lát... đồng thời nhận thi công, đổ đường giao thông. Từ một cơ sở kinh doanh nhỏ, bằng sự kiên trì, chủ động đầu tư và tích lũy, gia đình ông đã từng bước tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường.

Nhờ làm ăn có uy tín, gia đình ông Thức kinh doanh ngày càng hiệu quả. Những năm gần đây, tính riêng từ hoạt động sản xuất gạch (với sản lượng khoảng 10 vạn viên/năm) kết hợp cùng kinh doanh đa dạng các loại vật liệu xây dựng và nhận thi công công trình, sau khi trừ chi phí, gia đình ông Thức thu nhập mức lợi nhuận hơn 300 triệu đồng/năm. Mô hình kinh tế của gia đình ông còn tạo việc làm ổn định cho 9 lao động địa phương với mức thu nhập từ 9 đến 12 triệu đồng/người/tháng.

Anh Triệu Văn Bào, thôn Mỏ Rọ chia sẻ: Trước đây, khi chưa có xưởng sản xuất của gia đình ông Thức, tôi phải đi làm ăn xa, vừa vất vả vừa không có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Từ năm 2010, tôi xin vào làm tại xưởng sản xuất của ông Thức, công việc ổn định hơn, thu nhập hiện đạt khoảng 9 triệu đồng/tháng. Nhờ vậy, tôi có điều kiện cải thiện cuộc sống và ổn định sinh hoạt gia đình.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Thức còn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã. Trong 5 năm qua, ông đã hỗ trợ 30 hộ nghèo trên địa bàn xã với số tiền 30 triệu đồng để xây dựng nhà ở; ủng hộ 10 m3 đá mạt, 2 tấn xi măng để thôn thực hiện các công trình đường giao thông nông thôn, đường bê tông. Năm 2026, gia đình đã ủng hộ 5 triệu đồng tiền mặt và 2 ngày công máy xúc để hỗ trợ thực hiện công trình đường vào khu dân cư Lân Nóng (xã Cai Kinh).

Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vạn Linh đánh giá: Ông Trần Văn Thức là hội viên nông dân tiêu biểu, không chỉ năng động, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho lao động địa phương mà còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội và đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Ghi nhận những đóng góp đó, Hội Nông dân xã đang đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho gia đình ông tại Hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tỉnh Lạng Sơn lần thứ V giai đoạn 2021 - 2026.

Từ sự cần cù, năng động trong phát triển kinh tế đến những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, ông Trần Văn Thức đã lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, khích lệ hội viên nông dân thi đua lao động sản xuất, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.