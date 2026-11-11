Nhiều hãng ô tô Trung Quốc đẩy mạnh xây nhà máy tại Thái Lan

Mẫu SUV hạng B Coolray của hãng xe Trung Quốc Geely. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Trước lộ trình điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện nhập khẩu lên mức 35%, nhiều hãng ô tô Trung Quốc đang đẩy nhanh kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tại Thái Lan nhằm đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi thuế và mở rộng hoạt động tại thị trường này.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan dự kiến áp dụng cơ chế thuế tiêu thụ đặc biệt mới, phân chia các doanh nghiệp ô tô thành 3 cấp độ tùy theo mức độ đầu tư và sản xuất trong nước. Cấp độ 1 áp dụng mức thuế thấp nhất đối với doanh nghiệp sản xuất ô tô tại Thái Lan và đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa cao; riêng xe điện chạy bằng pin (BEV) được áp dụng mức thuế 2%.

Cấp độ 2 áp dụng mức thuế trung bình đối với doanh nghiệp nhập khẩu xe để phát triển thị trường trước, nhưng phải có kế hoạch đầu tư sản xuất trong nước để bù đắp lượng xe nhập khẩu theo tỷ lệ quy định. Cấp độ 3 chịu mức thuế cao nhất, dành cho doanh nghiệp nhập khẩu xe nhưng không có kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất tại Thái Lan.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp lựa chọn cơ chế cấp độ 2 phải được Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) cấp ưu đãi đầu tư để triển khai nhà máy sản xuất xe trong nước, với yêu cầu sản xuất bù đắp vào năm 2028. Cơ chế chuyển tiếp này cho phép các hãng tiếp tục nhập khẩu xe trước khi đưa nhà máy vào hoạt động, đồng thời tạo động lực thúc đẩy đầu tư sản xuất tại Thái Lan.

Một số hãng xe Trung Quốc đã bắt đầu xúc tiến kế hoạch. Tập đoàn AAS Group, nhà phân phối thương hiệu xe sang VOYAH thuộc Dongfeng Motor Group, đã làm việc với BOI để trao đổi về kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy tại Thái Lan. Leapmotor Thái Lan cũng xác nhận có kế hoạch đầu tư nhà máy và dự kiến bắt đầu sản xuất trong năm 2027.

Trong khi đó, Geely, thông qua đối tác Thonburi Automotive Assembly Plant, đang lên kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất tại nước này. Tập đoàn Chery, hiện đã nhập khẩu và lắp ráp một số mẫu xe tại Thái Lan, cũng dự kiến đầu tư thêm một nhà máy sản xuất.

Đối với XPENG, doanh nghiệp đang phối hợp với đối tác MGC-ASIA đánh giá phương án xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Thái Lan, trong đó xem xét sản lượng, khả năng cung ứng linh kiện trong nước, yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa và thời gian triển khai.

Ông Narit Therdsteerasukdi, Tổng Thư ký BOI, cho biết việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe BEV nhập khẩu lên 35% là bước tiếp theo trong chính sách phát triển ngành công nghiệp xe điện của Thái Lan, sau khi các chương trình EV3 và EV3.5 góp phần thu hút các nhà sản xuất đầu tư cơ sở sản xuất tại nước này.

Theo ông, điều chỉnh thuế nhằm tạo sự công bằng giữa xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu, hạn chế hoạt động nhập khẩu xe nguyên chiếc mà không đi kèm đầu tư sản xuất, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp mở rộng năng lực sản xuất và phát triển chuỗi cung ứng nội địa.

Thái Lan cũng định hướng phát triển đa dạng các dòng phương tiện sử dụng năng lượng mới, gồm xe lai nhẹ (MHEV), xe lai điện (HEV), xe lai sạc điện (PHEV), xe điện chạy bằng pin (BEV) và xe điện chạy bằng pin nhiên liệu (FCEV).

BOI xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển công nghiệp pin và linh kiện quan trọng, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp nội địa vào chuỗi cung ứng, phát triển nguồn nhân lực và công nghệ, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu.

Thông qua điều chỉnh chính sách thuế và ưu đãi đầu tư, Thái Lan hướng tới chuyển đổi từ trung tâm sản xuất ô tô truyền thống thành cơ sở sản xuất và xuất khẩu phương tiện giao thông thế hệ mới có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn.